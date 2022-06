Mama nahm 15-Jährigen aus der Schule, damit er Fortnite spielen kann – Jetzt hört er auf

Im Mai 2019 machte der englische Teenager Benjy „Benjyfishy“ Fish (15) von sich reden: Seine Mutter nahm den damals 15-Jährigen aus der Schule, damit er nachts mit seinen Freunden gemeinsam in den USA zocken und sich auf die WM in Fortnite vorbereiten kann. 3 Jahre später ist es aber vorbei mit Fortnite.

Diese Geschichte machte Bejyfishy bekannt: Im Mai 2019 hörte man das erste Mal weltweit von Benjyfishy:

Der hatte sich damals für die Fortnite-WM im Solo und Duo qualifiziert. 100.000 $ Antritts-Prämie waren ihm sicher und er hatte zudem die Möglichkeit, Millionen von US-Dollars bei der WM zu verdienen

Seine Mutter, die gleichzeitig auch seine Managerin war, nahm ihn von der Schule, da sei er ohnehin immer „müde und unkonzentriert“ gewesen, weil er ja nachts die Turniere nach US-Zeit spielte

Statt der normalen Schule sollte er sich jetzt auf Fortnite konzentrieren und zu Hause unterrichtet werden – Benjyfishy sollte den Stoff von 2 Jahren Schule nun in 3 Jahren lernen

Teenager gewinnt 600.000 $ Preisgeld, baut großen Twitch-Kanal auf

Wie lief das für Benjyfishy? Unmittelbar nach der Geschichte damals, im Jahr 2019, lief es für Benjyfishy erst mal sehr gut:

Im Jahr 2019, als er von der Schule ging, verdiente er alleine 393,736 $ an Preisgeld. Bei der WM gab es zwar keine Millionen-Gewinne, aber 2-mal die 50.000 $ Antrittsgeld, dazu gewann er später im Jahr immer wieder mehrere zehntausend Dollar für gute Platzierungen

2020 verdiente er mit E-Sport immerhin noch 113.000 $, da nahm der Fornite-Hype schon ab

2021 sah es dann nicht mehr so toll aus, 60.000 $ kamen noch an Preisgelder rein

Mit dem Fortnite-Hype gingen auch die Zuschauer

Mittlerweile ist Benjyfishy eher auf Twitch aktiv, dort hat er mit 3,8 Millionen Followern einen großen Kanal aufgebaut.

Allerdings hat er im letzten Jahr über 60 % seiner Zuschauer verloren und ist von einem der 20 am schnellsten wachsenden Kanälen, jetzt eher so in den Bereich 188 gerutscht.

Bereits vor anderthalb Jahren, im Januar 2021 sah Benjyfishy die Zukunft des ESports in Fortnite bereits kritisch:

73 % weniger gesehene Stunden – in den letzten 365 Tagen ist ein wenig die Luft raus aus der Twitch-Karriere.

„Liebe an Fortnite verloren“ – Benjyfishy beendet Profi-Karriere

Das sagt Benjyfishy nun: Der heute 18-jährige Benjyfishy scheint mittlerweile endgültig die Nase voll von Fortnite zu haben, nachdem er schon früher die Szene und den E-Sport kritisiert hatte.

Jetzt sagt er: Mit Chapter 3 Season 2 habe er „seine Liebe für Fortnite verloren“, für ihn sei es, „sinnlos, mit etwas weiter zu machen“, das ihm keine Freude mehr bereite.

Er sei aber unheimlich dankbar für die letzten Jahre und will sie nicht missen. Immerhin habe ihm Fortnite seinen Kindheitstraum erfüllt, E-Sport-Profi zu werden.

Was macht er jetzt? Benjyfishy will sich voll dem E-Sport-Titel Valorant widmen. Dort habe er so viel Spaß wie seit seiner WM-Zeit bei Fortnite nicht mehr.

Der junge Mann bedankt sich ausdrücklich bei seiner Mutter: Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen.

In einem Video vom Freitag beendete Benjyfishy seine Karriere in Fortnite.

Das steckt dahinter: Die Entscheidung der Mutter, ob es richtig war, ihren Sohn aus der Schule zu nehmen, wurde damals heiß diskutiert. Im Nachhinein hat sich die Entscheidung ausgezahlt. Trotzdem sollten Mütter vorsichtig sein, wenn ihr Sohn von einer E-Sport-Karriere träumt:

Zum einen war Benjyfishy damals schon weit, er hatte sich als einer von 100 weltweit für die Fortnite-WM qualifiziert

Zum anderen war Fortnite damals so angesagt und mit Geld aufgeladen, wie es seitdem kein Spiel mehr geschafft hat. Dieser Hype konnte relativ lange gehalten werden

Man sieht am Beispiel von Benjyfishy aber auch, wie schnell so ein Hype wieder vorbei sein kann: Die Preisgelder fallen stark, auch die Twitch-Zuschauer sind bei den nächsten aufsteigenden Stars.

Ob es Benjyfishy in den nächsten Jahren gelingen kann, seinen Ruhm, den er sich mit 15 aufgebaut hat, zu halten, ist dann die nächste Frage. Denn viele, die jetzt Valorant spielen, haben dort schon einen enormen Vorsprung vor Benjyfishy aufgebaut und viele Twitch-Streamer, die für ein Spiel bekannt waren, haben große Probleme, zu einem neuen zu wechseln.

