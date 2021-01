15-jähriger verlässt Schule, wird Profi in Fortnite – Sagt nun: „Der E-Sport stirbt“

Der damals 15-jährige Brite Benjy „Benjyfishy“ Fish hat im Mai 2019 die Schule verlassen, um E-Sport-Profi in Fortnite zu werden. Zwei Jahre später sieht er in Fortnite kaum noch eine Zukunft. Die Preisgelder trocknen aus. Er glaubt, der E-Sport stirbt, wenn das so weitergeht. Es sei für unbekannte Spieler immer schwerer, von Fortnite zu leben.

Damit wurde Benjyfishy bekannt: Im Mai 2019 berichteten britische Medien über den 15-jährigen Benjy Fish. Der hatte bereits 25.000 Pfund (ca. 28.000 Euro) mit Fortnite verdient und trat bei der höchst lukrativen Fortnite-WM an. Damals sah Fortnite so aus, als wird es der nächste große E-Sport mit hohen Preisgeldern.

Für Aufsehen sorgte der Fall damals, weil die Mutter des Jungen angeboten hatte, ihn aus der Schule zu nehmen, damit er mehr Zeit hatte, um nachts Fortnite mit seinen Freunden in den USA zu spielen.

Der 15-Jährige verließ die Schule tatsächlich und wird seitdem von Privatlehrern zu Hause unterrichtet. Die Mutter wurde zu seiner Managerin. Das erklärte Ziel des Jungen war es, Mama ein Haus zu kaufen.

Sein Kollege Wolfiez hat das tatsächlich geschafft. Der 15-Jährige wurde bei der Weltmeisterschaft Zweiter und Millionär. Der hat seiner Mama das Haus gekauft. Für Benjy Fish lief’s bei der WM damals nicht so gut. Der bekam „nur“ zwei Mal 50.000$ für Platz 25 im Solo und Platz 14 im Duo.

Aber die fetten Zeiten sind vorbei.

„Die Preisgelder werden immer kleiner“

Das sagt er jetzt: 2021 hat sich die Situation bei Fortnite gedreht. Nachdem Epic im Jahr 2019 noch hohe Preisgelder in den E-Sport gepumpte hatte, drehte das Entwickler-Studio schon 2020 den Geldhahn zu. 2021 sind die Preisgelder noch geringer geworden.

Benjyfishy ist mittlerweile 16 und betrachtet den aktuellen Zustand von Fortnite kritisch. Er sagt (via twitter):

Früher, in den alten Zeiten, konnte er den ganzen Tag das Spiel grinden. Es hat Spaß gemacht und es hat sich gelohnt

Jetzt werden die Preisgelder immer kleiner, es sei für unbekannte Spieler immer schwerer, von Fortnite zu leben und die kompetitive Szene werde sterben, wenn das so weitergeht

Es gibt immer weniger Turniere mit immer weniger Preisgeld und Fortnite mache auch keinen Spaß mehr

Ist er mit der Meinung alleine? Nein, es ist aktuell tatsächlich so, dass viele, die 2019 für sich noch eine Zukunft in Fortnite sahen und hohe Preisgelder kassierten, sich von Fortnite abwenden, die Karriere beenden oder Streamer werden. So hat der Zweite der Fortnite-WM Psalm, schon im April 2020 Fortnite verlassen und ist zu Valorant gewechselt.

Die Profis, die noch Fortnite spielen, beklagen die schwindenden Preis-Gelder:

Der Profi Wolfiez, der Mama das Haus gekauft hat, sagt: 2019 gab’s 30 Millionen US-Dollar Preisgeld, 2020 noch 3 Millionen $ und 2021 werde nur der Name erwähnt (via twitter)

Der umstrittene Profi Khanada regt sich auf, dass das Preisgeld von 3000 auf 600 gesunken ist

Sogar Weltmeister Bugha sagt, es sei schon komisch, wenn einige der besten Fortnite-Spieler überhaupt nun aufhören würden, so wie Zayt. Wenn nichts passiere, werden ihm wohl mehr Profis folgen und ebenfalls mit Fortnite aufhören.

Auch der Content-Creator SypherPk sagt: Die Preisgelder seien „extrem gering“ im Vergleich zu dem Niveau, das sie früher hatten. Fortnite brauche eigentlich LAN-Events, um zu funktionieren. Ohne diese Veranstaltungen fehle dem Spiel etwas.

SypherPK glaubt zwar nicht, dass der E-Sport von Fortnite stirbt, aber er habe seinen Schwung verloren (via dexerto).

Bugha – vom Weltmeister hört man auch wenig in den letzten Monaten.

Hype um Fortnite: Schnell hoch, schnell wieder runter

Das steckt dahinter: Die meisten erfolgreichen E-Sport-Titel sind über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen. Sie fingen vor etwa 10 Jahren bescheiden an und wurden immer größer. So ging es CS:GO, League of Legends oder Dota 2.

Der E-Sport zu Fortnite wurde aus dem Boden gestampft, als das Spiel 2018 so erfolgreich war.

Fortnite war aber nie als E-Sport-Titel ausgelegt, im Gegensatz zu Spielen wie Valorant oder Overwatch, die von Beginn an den E-Sport im Auge hatten. Fortnite: Battle Royale entstand 2017 in nur zwei Monaten, als Reaktion auf den riesigen Erfolg von PUBG und weil das ursprüngliche Fortnite: Rette die Welt da bereits quasi gescheitert war.

2018 und 2019 pumpte Epic innerhalb kurzer Zeit hohe Preisgelder in den E-Sport, mit der WM 2019 als Höhepunkt. Danach fiel das Interesse an Fortnite und am E-Sport aber rapide ab.

Schon nach der WM wurde klar, dass Epic an einem anderen Konzept arbeitet, um den E-Sport in Fortnite zu etablieren. 2020 schlug dann aber die Pandemie zu. Der Fortnite-Hype klang ab. Jetzt hat Epic offenbar den Geldhahn zugedreht, der 2019 noch voll aufgedreht war.

Für junge E-Sport-Profis, die voll auf Fortnite gesetzt haben, ist das bitter. Für Leute wie Benjyfish, die 2018 und 2019 gut verdient und einen Vorgeschmack darauf bekommen haben, wie das Leben mit hohen Preisgeldern so ist, wird’s nun schwierig sein, sich zu motivieren.

Die besten Spieler haben die Möglichkeit, als Streamer weiterzumachen, und haben ein finanzielles Polster angelegt, aber viele werden sich wohl was anderes suchen müssen.

Der Fortnite-Profi Vivid hat einen Karriere-Knick hinter sich.

Wie hart das Geschäft sein kann, merkte Fortnite-Profi Vivid. Der unterschrieb einen Profi-Vertrag, wurde aber nach nur wenigen Monaten vom E-Sport-Team wieder entlassen. Auch das ist ein Zeichen für die Fortnite-Krise:

