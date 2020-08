Der Schauspieler Chadwick Boseman ist mit nur 43 Jahren gestorben. Ein junger Fortnite-Profi, Young Calculator (15), reagierte unangemessen. Er fragte als Reaktion, ob das etwa heißt, dass es kein Black Panther 2 gibt. Dafür wurde er scharf kritisiert. Leute fordern seinen Rauswurf aus dem E-Sport-Team Built by Gamers.

Was hat Young Calculator angestellt? In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bekannt, dass der Schauspieler Chadwick Boseman mit nur 43 Jahren an Darmkrebs gestorben ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Die Nachricht überraschte und schockierte die Welt.

Der Fortnite-Profi Jonathan „Young Calculator“ Weber twitterte daraufhin: „Also kein Black Panther 2 … what the fuck?“

Für diesen Tweet bekam er vom Profi-Kollegen „FaZe Sway“ (16) ein „Cringe“ ab, das sei zum Fremdschämen. Young Calculator löschte seinen Tweet umgehend.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Doch der Tweet war in der Welt. Das Bild, das FaZe Sway gepostet hatte, ging viral und erreichte fast 40.000 Likes. Die Aussage löste heftige Reaktionen aus:

Der Kommentar sei völlig unangemessen und schräg. Über so eine Situation Witze zu machen, sei daneben

Andere aber entschuldigen sich für Young Calculator: Der habe das nicht als Witz gemeint. Der Junge sei einfach zu stumpf, um zu verstehen, wie unsensibel das ist. Das wisse jeder, der ihn von Twitch kenne.

„War nicht als Witz gemeint – ich war ein Idiot“

Das sagt der Profi selbst: Young Calculator sagte tatsächlich, der Tweet sei überhaupt nicht als Witz gemeint gewesen. Die Frage nach Black Panther 2 war seine erste ungefilterte Reaktion, aus dem Schock heraus. Er war ein Idiot und habe einen Fehler gemacht, wollte damit aber niemandem weh tun.

Es tue ihm leid, dass er über den Tweet nicht länger nachgedacht hat. Er habe es nicht böse gemeint.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Die Reaktionen auf den neuen Tweet sind wieder zweigeteilt:

Einige sagen, das sei ein 15-jähriger, der meine das nicht so

Andere sagen, der müsse jetzt Konsequenzen spüren. Man fordert sein Team „Built by Gamers“ auf, Young Calculator rauszuwerfen, und ihn selbst, sich von Social Media zu löschen

Young Calculator verdient schon mit 14 Jahren 200.000 $ mit Fortnite

Um diesen Spieler geht es: Jonathan „Young Calculator“ Weber machte von sich reden, weil er schon mit 14 Jahren Fortnite-Profi wurde. Der Junge hat bereits 210.000 $ in Fortnite verdient (via esportsearning). Er spielt nach eigenen Angaben Videogames, seit er 3 Jahre alt ist.

Young Calculator ist ein herausragender starker Spieler und konnte sich im Duo für die Fortnite WM qualifizieren. Dort landeten er und sein Partner MackWood auf Rang 16. Sie gewannen sogar eine der Runden, die Runde 3. Da wurde die Fortnite-Welt auf den damals 14-jährigen aufmerksam.

Auf die Frage bei der Fortnite-WM mit welcher Strategie das Team nun vorgehen wolle, antwortete Young Calculator damals: „Wir schießen ihnen in den Kopf.“

Young Calculator mit seinem Partner Mackwood bei der Fortnite WM (Quelle: YouTube).

Young Calculator gehört zu einer Clique von Spielern, die als „junge Fortnite-Nerds“ bekannt sind. Die verabreden sich etwa in Fortnite zu Duellen um Geld. Fortnite gilt als ein Spiel für besonders junge Spieler und die sind hier führend. Bei der WM lag das Durchschnittsalter bei 16 Jahren.

Abseits von Fortnite fallen diese Spieler aber häufiger durch Eskapaden auf:

Ein Partner von Young Calculator, TSM ZexRow, gewann etwa ein Online-Turnier von Ninja, wurde dann aber nach dem Sieges-Interview für immer von solchen Turnieren ausgeschlossen.

Auch Young Calculator wurde bereits von einem Turnier ausgeschlossen: Der damals 14-Jährige soll die gehörlose Streamerin Ewok über Discord-Nachrichten verspottet haben. Er leugnet das aber.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Young Calculator in seinem Element.

Das steckt dahinter: Hier kommen echt unangenehme Sachen zusammen:

„die Sofort“-Wirkung von Twitter – alles geht sofort raus und verleitet dazu irgendwas zu posten, ohne 2 Minuten nachzudenken

ein 15-Jähriger, der wegen seiner Fortnite-Künste eine Person des öffentlichen Lebens ist und eine beachtliche Reichweite hat – dem aber offenbar jede Hilfe und jedes Verständnis dafür fehlt, wie man sich öffentlich darstellt

und die aktuelle „Cancel“-Kultur auf Social Media, dass manche da unerbittlich gleich den „Kopf“ von jemandem fordern, der sich in ihren Augen falsch verhalten hat

TSM Zexrox: Er ist auch ein typischer junger Fortnite-Pro.

Junge Fortnite-Spieler fallen häufiger durch Aktionen auf, die Kopfschütteln verursachen. Gerade die Clique, in der Young Calculator ist, sorgt regelmäßig für ungewöhnliche Schlagzeilen.

Einer seiner Partner, TSM Zexrow, schaffte es, einen Twitch-Bann für sein Trink-Verhalten zu kassieren. Dabei war nicht mal Alkohol im Spiel:

Twitch bannt 19-jährigen Fortnite-Pro, weil er zu viele Energy Drinks kippt