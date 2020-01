Die Streamerin Soleil „Ewok“ Wheeler (14) begeistert nicht nur mit ihrer großartigen Leistung in Fortnite, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit. Warum ist Ewok so beliebt?

Wer ist Ewok? Soleil „Ewok“ Wheeler ist ein 14-jähriges Mädchen, das auf der Plattform Mixer streamt. Was sie von vielen Streamern unterscheidet, ist ihre angeborene Gehörlosigkeit.

In Fortnite spielt Ewok stark und das, obwohl sie ihre Gegner nicht hören kann. Einzig der Sound Visualizer zeigt ihr an, wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet.

Wie erfolgreich ist die junge Streamerin? Ewok startete klein auf Twitch, wurde dann aber von Streamer TimTheTatman, einem der Top-5-Streamer auf Twitch, gehostet und erreichte rasch eine groß Bekanntheit auf Twitch und in der Fortnite-Community.

Der professionelle eSport-Clan FaZe hat sie unter Vertrag genommen. Sie ist somit das erste weibliche Mitglied im Clan.

Hier sieht man Ewok mit ihrem Team von FaZe

Auf Twitch erreichte Ewokttv 284.835 Follower.

Doch im November 2019 wechselte Ewok die Streaming-Plattform und ist nun bei Mixer zu sehen. Dort hat sie über 120.000 Follower.

Bei den Golden Joystick Awards 2019 hat die 14-Jährige den Preis für bester, neuer Streamer gewonnen.

Ewok verzaubert einfach

Das junge Mädchen verzaubert jeden, dem sie begegnet. Sie spielt ausgezeichnet Fortnite, ist ein Vorbild, hat einen tollen Charakter und einen etwas eigenen, selbstironischen Humor, der bei vielen gut ankommt.

Was macht die 14-Jährige so beliebt?

THANK YOU EWOK!!!! https://t.co/ijg1pfY4VT — Ninja (@Ninja) June 5, 2019 Per Zeichensprache gratulierte sie Ninja zu dessen Geburtstag.

Sie ist ein Fortnite-Profi

In Fortnite sollte man lieber einen großen Bogen um die Streamerin machen. Sie spielt gut und kann es sogar mit den ganz Großen aufnehmen.

Hier in diesem Clip sieht man, wie schnell Ewok editieren kann. Mehrere Fallen-Eliminierungen kann sie in einem Match absahnen und gewinnt sogar die Runde:

Auch für schwierige Trick-Shots ist Ewok zu haben. In einer Runde steigt sie auf eine Rakete und fliegt damit davon.

Mit einem Scharfschützengewehr eliminiert sie den letzten Gegner, der gerade ebtjinneb wollte:

FaZe-Clan begeistert über neues Mitglied

Wie reagierte das FaZe-Team zum Vertrag von Ewok? In ihrem Clan scheint die junge Streamerin willkommen zu sein.

Normalerweise werden die Mitglieder überrascht, die dem Clan neu beitreten. Doch in Ewoks Fall wurden die bestehenden Mitglieder überrascht. Sie hatten sich in New York versammelt und dort tauchte Ewok auf, enthüllte dabei ihr FaZe-Trikot.

Die Reaktionen waren positiv und der Einstieg wurde groß gefeiert. In diesem Clip sieht man, wie die Mitglieder reagiert haben:

Junger Fortnite-Streamerin hatte schon erstes Fan-Treffen

Wie professionell die Karriere von Ewok anläuft, sieht man in den Details.

Ewok hatte bereits ihr erstes Fan-Gathering, bei dem Ewok-Merchandise-Artikel verfügbar waren. Fans kamen vorbei, um mit der Streamerin ein Foto zu schießen.

Sogar ein paar Mitglieder ihres Clans wie Blaze, Rug, Jarvis, Kay, Teeqo und Nikan schauten vorbei, um Ewok zu unterstützen.

Ewok ist ein Vorbild

Warum ist die junge Streamerin ein Vorbild? Obwohl sie erst 14 Jahre alt ist, wird sie von einigen als Vorbild für Gamer gesehen, die ihre positive Rolle in der Fortnite-Community hervorheben.

Ewok steht für Mädchen, die in der Gaming-Welt erfolgreich sein wollen. Sie zeigt, das man alles erreichen kann, egal welches Geschlecht man hat.

Ewok zeigt aber auch, dass man erfolgreich sein kann, obwohl man eine Einschränkung hat. Sie lässt sich von ihrer Gehörlosigkeit nicht zurückhalten und wurde trotzdem zum Fortnite-Profi.

Glad to be a role model! ❤️🤟 — FaZe EwOk (@Ewok) June 19, 2019 Manche betrachten Ewok bereits als „Role Model“, als Vorbild, für junge Mädchen.

Ewok’s Charakter und Humor machen sie so besonders

Die junge Streamerin ist von froher Natur. Man sieht fast nur ein lächelndes Gesicht, das Mädchen scheint immer für einen Spaß zu haben.

Was ihre Gehörlosigkeit angeht, hat Ewok einen ziemlich schwarzen Humor. Sie scheint ihr Handicap lieber mit Humor zu nehmen, als sich zu bemitleiden.

nah even better I was born with built in noise cancelling headphones — FaZe EwOk (@Ewok) January 16, 2020

Sie wurde von einem Fan gefragt, ob sie die neuen AirPod Pros gekauft hätte. Darauf antwortete sie:

„Nein noch besser. Ich wurde mit geräuschünterdrückenden, eingebauten Kopfhörern geboren.“

Solche Sprüche erlebt man ständig von ihr. Sie zeigen, wie schlagfertig Ewok ist. Als Jordan Fischer berichtete, er wolle seine Stimme schonen, sagte Ewok, für sie würde er immer gleich klingen.

Freakin love you, Soleil. Miss you and the fam! 💜 — Jordan Fisher (@Jordan_Fisher) January 15, 2020

Das junge Mädchen ist eine starke, fröhliche Persönlichkeit und man merkt schnell, warum sie Jeder mag. Ihren Erfolg hat sie demnach nicht nur ihrer Fortnite-Leistung zu verdanken.

Bei all dem Stress und Drama, der von Streamern oft ausgeht, scheint Ewok eine Wohlfühl-Geschichte zu sein, deren Werdegang Fortnite-Fans sicher weiter aufmerksam verfolgen werden.