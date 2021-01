Er wendete sich dann an den Chef von YouTube-Live-Streaming: Er wolle doch nur streamen. Er vermisse das so sehr. Ob da nicht irgendwas geht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der wurde 2019 für 3 Tage von Twitch gebannt, weil er mit dem Fortnite-Outlaw Zayn in Kontakt war , der um Geld spielt. Offenbar orientierte sich Khanada in den Monaten danach zu sehr an Zayn und zu wenig an Tfue.

So ging’s für Khanada abwärts: Khanada hat’s aber irgendwie geschafft, sich diesen tollen Karriere-Schub, den er so jung hatte, nach und nach zu vermasseln. Einige junge Fortnite-Spieler sind extrem aggressiv und toxisch. Die machen Geldwetten um Spiele, betreiben Trash-Talk und benehmen sich wie die Axt im Wald. Offenbar färbte das auf Khanada ab.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das war der Karriere-Start von Khanada: Das ist ein sehr junger Fortnite-Spieler, der im September 2019 bekannt wurde, weil er mit Twitch-Superstar Tfue in einem 3er-Team unterwegs war. Der heute 23-jährige Tfue hatte sich von seinen alten Partnern im Streit getrennt und sich neue, junge Fortnite-Spieler gesucht, um mit denen dann als Trio im E-Sport was zu reißen.

Der 16-jährige Leon „Khanada“ Khim hat sich in seinen jungen Jahren als Fortnite -Profi einen Namen gemacht, aber keinen guten. Im März 2020 wurde er Fortnite-Profi für TSM und seine Karriere hatte einen starken Start. Doch dann ging alles in den Bach runter. Nach einem Bann auf Twitch, wollte er auf YouTube streamen. Doch auch dort flog er nach 20 Minuten vom Sender. Er glaubt: Er hat entweder nur Pech oder alle hassen ihn.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 9 × = 9

Insert

You are going to send email to