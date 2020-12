Fortnite: Team verpflichtet 8-Jährigen für 33.000 $ – Ist noch dubioser, als ihr denkt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Angeblich handelt es sich bei Team 33 um ein Team, das in Hollywood sitzt. Als „Hauptquartier“ des Teams dient ein Ton-Studio in den Hollywood Hills, das „House 33“, eine luxuriöse Villa.

Was ist das für ein Team, das einen 8-Jährigen verpflichtet? Schon das ist seltsam. Die Gründung der E-Sport-Organisation Team 33 gaben sie erst im November 2020 bekannt, auch das über eine eigene Pressemeldung (via prnewswire ).

Das macht die Nachricht so seltsam: Es ist eigentlich völliger Unsinn, einen 8-jährigen zum Fortnite-Profi zu machen, weil der frühestens in 5 Jahren professionell Fortnite spielen kann, wenn er 13 Jahre alt ist.

