14-jähriger Fortnite-Pro lebt den Traum, steckt 6600$ in neues Gaming-Setup

Der Twitch-Streamer Cody „Clix“ Conrod (14) hat mit Fortnite schon einiges an Geld verdient. Mit seinen hohen Einnahmen hat er sich nun das beste Gaming-Setup gekauft, welches zu ihm passt. Das zeigt er stolz in einem YouTube-Video.

Was hat der Fortnite-Profi gemacht? Der bekannte Fortnite-Streamer Cody „Clix“ Conrad hat mit Fortnite schon eine Menge Geld gemacht. Allein Platz 18 bei der Fortnite WM im Solo spülte 112.5000€ in seine Kassen.

Mit seinen hohen Einnahmen hat sich Clix ein Gaming-Setup gekauft, das ziemlich teuer ist. Nachdem er viele Jahre ein Gaming-Setup besessen hatte, welches nur die nötigsten Anforderungen erfüllte, konnte er sich jetzt ein Upgrade leisten.

Junger Fortnite-Profi investiert 6000$

Wie kamen die Kosten zustande? Zwar hat sich der Twitch-Streamer nicht die teuersten Produkte gekauft, aber da er sein ganzes Setup erneuert hat, kamen einige Kosten zusammen.

Vor allem der PC und die beiden Monitore lassen die Kosten in die Höhe schießen. In einem Interview mit Whistle Sports erklärt der Fortnite-Profi wie viel sein Setup genau gekostet hat:

Mobile-User spulen bitte auf 4 Minuten 8 Sekunden vor.

So entstanden die Kosten für das Gaming-Setup von 6000$ durch:

PC: Alienware Aurora Gaming Desktop with Nvidia RTX 2080TI – 4.500$

2 Monitore: Alienware 24.5” 240Hz Gaming Monitor – jeweils 350$ (700$ total)

Maus: Ninja Finalmouse Air 58 – 89$

Tastatur: Matrix Elite Series 60% with Cherry MX Blues and Flamingo Tasten – jeweils 150$ (750$ total)

Kopfhörer: Beyerdynamic DT990 Pro – 180$

Mikrofon: HyperX Quadcast – 110$

Kamera (für Streams): Logitech C920 – 110$

Stream Deck: Elgato Stream Deck – 150$

Mouse Bungee (Hilfsmittel für Mauskabel): 25$

Gaming Brille: 25$

Das ergibt einen Total-Betrag von 6.639$.

Eines der besten Gaming-Setups

Zwar wirkt das Setup auf den ersten Blick nicht besonders, doch es ist eins der stärksten, das man auf dem Markt finden kann. Clix konnte hier Style und Performance gut verbinden.

Zwar hat der Fortnite-Profi nicht eine der teuersten Tastaturen wie Tfue, doch das Upgrade sollte sich lohnen.

Wo hat der Spieler sein Geld her? Clix hat als Profi-Spieler etwa 260.000$ an Preisgeld in Fortnite eingenommen (via esportsearnings).

Auf der Plattform Twitch hat sich der Fortnite-Profi mit 697.750 Followern etabliert. Er ist also eine feste Größe in der Fortnite-Szene. Über Twitch verdient Clix als Content-Creator ebenfalls Geld:

So erhält er dort Spenden

nimmt Geld über Werbung oder etwaige Sponsor-Deals ein

Zudem kommt Geld über Subscriptions rein. Ein Twitch-Abo kostet mindestens 4.99$ pro Monat, von denen der Streamer wenigstens die Hälfte erhält

als Content-Creator für Fortnite profitiert Clix zudem von „Creator-Code“, wenn seine Fans Geld in Fortnite ausgeben, erhält er einen Anteil davon, wenn sie ihn unterstützen

Mit all diesen Einnahmen konnte sich der junge Fortnite-Streamer ein richtiges Gaming-Setup leisten.