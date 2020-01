Schulen in Kentucky wollen Fortnite nicht als E-Sport: Zu gewalttätig

Fortnite soll in den USA durch ein Partner-Programm als E-Sport in Highschools eingeführt werden. Doch ein Bundesstaat wehrt sich nun dagegen und verbietet Fortnite an ihren Schulen als Teil des eSport-Programms.

Was ist das für ein Partner-Programm? Epic Games hat mit dem Start-up PlayVS aus den USA eine Partnerschaft gestartet. Sie wollen Fortnite als E-Sport in den Highschools und Colleges des Landes einführen.

Das Ziel von PlayVS ist es, E-Sport an den Schulen in den ganzen USA einzuführen. Sie haben bereits Partnerschaften mit den Entwicklern von Rocket League, SMITE und League of Legends geschlossen. Das waren die 3 E-Sport-Spiele, die bislang kompetitiv an US-Schulen in Schüler-Ligen gespielt werden konnten.

Die Partnerschaft mit Epic Games war nun ein großer Schritt für das Start-up.

Alle Highschools in Kentucky verbieten Fortnite

Der Highschool-Sportverband in Kentucky ist mit diesem Vorhaben gar nicht einverstanden. Sie möchten Fortnite nicht an ihren Schulen sehen.

Die Kentucky High School Athletic Association hat Fortnite in allen Bereichen der Turniere verbannt, da es zu brutal wäre. Das Verbot kommt, obwohl das Spiel ein cartoonhaftigtes Aussehen hat und somit die Brutalität mindern soll.

Fortnite ist sehr beliebt bei Spielern im Alter zwischen 12 und 25 Jahren. Trotzdem will der Highschool-Verband von Kentucky Fortnite nicht an ihren Schulen sehen. So sagt der Kommissar Julian Tackett, laut Dexerto:

„Bei uns an den Schulen ist kein Platz für Shooter-Spiele. Wir wussten nichts über das Hinzufügen von Fortnite und wir sind streng dagegen.“

Was verpassen die Schüler? Da nun der Sportverband der Schulen in Kentucky Fortnite verbietet, können die Schüler dieser Schulen nicht am Turnier teilnehmen. Betroffen davon sind alle Schulen aus dem US-Bundesstaat.

Was ist das für ein Turnier? Das Format wird sich ähnlich wie die Weltmeisterschaft (Duos) von Fortnite abspielen. Es startet am 26. Februar 2020 und dauert 8 Wochen.

Am Ende dieser 8 Wochen werden die besten Duos, der jeweiligen Region, in das Finale ziehen.

Das ist bemerkenswert: Kentucky gilt in den USA als einer der Bundesstaaten mit dem liberalsten Waffen-Gesetz. Kentucky liegt im Ranking „Was ist der beste Staat für Waffenbesitzer?“ der Seite Guns&Ammo auf Platz 6 von 51.

Kentucky ist auch der Staat, in dem die TV-Serie „Justified“ spielt, die Serie dreht sich um einen US-Marshall, bei dem die Pistole recht locker im Halfter sitzt.

Dennoch hat man hier offenbar ein Problem mit dem zu gewaltätigen Fortnite.

