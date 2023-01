Waffen-Perk in Destiny 2 macht Hybrid-Exotic aus Season 19 jetzt noch stärker – „Sofort die beste Option fürs PvE“

Season 19 in Destiny 2 brachte eine herstellbare Waffe ins Spiel, die sowohl Impulsgewehr als auch Sniper ist und die gecrafted werden kann. Sie ist damit, die am besten anpassbare Exo-Waffe im Spiel. Seit gestern gehört sie außerdem zu den neuen beste Championbrechern die Hüter im PvE nutzen können. MeinMMO sagt euch, warum und wie ihr sie bauen solltet.

Um welche Waffe geht es? Gestern vollendeten Spieler in Destiny 2 den letzten Schritt der exotischen Waffen-Quest für „Revision Null“. Nachdem sie so den letzten Waffenvorteil erhalten hatten, konnten sich die Hüter ihre Exo-Waffe erstmals mit “Aller guten Dinge sind Vier” craften.

So entstand eine neue All-in-One-Waffe fürs PvE, die nicht nur praktisch, sondern auch sehr effektiv und vielseitig sein kann. Vor allem gegen Champions.

Was macht die Waffe so gut? „Revision Null“ ist zunächst einmal ein kinetisches Impulsgewehr mit einer 450er-Feuerrate. Ihr exotisches Hauptmerkmal ist jedoch, dass sie zusätzlich als Scharfschützengewehr genutzt werden kann, ohne dass ihr auch nur einen Schuss Spezialmunition braucht. Zudem können Spieler mit ihr Anti-Barriere-Schilde brechen.

All das zusammen ist etwas, was diese Waffe vor allem im PvE von Destiny 2 enorm interessant und unglaublich vielseitig macht. Wir zeigen euch in diesem Artikel, welche Perks ihr nutzen solltet und wie ihr das Optimum aus der Waffe beim Crafting rausholt.

“Revision Null” ist unglaublich vielseitig und ab sofort auch craftbar

2-in-1-Waffe mit 8 Sniper-Schuss: Man vermutete bereits zum Start der Exo-Quest, dass die Waffe vor allem mit dem letzten Perk „Aller guten Dinge sind Vier“ richtig stark werden könnte. Das hat sich nun bestätigt, wie Spieler im Destiny-reddit begeistert feststellten.

Der Waffen-Vorteil „Aller guten Dinge sind Vier“ verschafft dem exotischen Impulsgewehr im alternativen Sniper-Feuermodus 6 statt 4 Schuss.

Einige Spieler berichten sogar, wenn ihr 2 kritische Treffer mit dem Impuls-Modus erzielt, bevor ihr in den Scharfschützenmodus wechselt, könnt ihr bis zu 8 Sniperschüsse abgeben.

Die Option auf 8 Schuss für den Scharfschützen-Modus ist jedoch nicht ganz so einfach zu triggern wie 6 Schuss. Wir konnten es bisher noch nicht selbst bestätigen, aber viele Spieler berichten dennoch davon, dass es möglich sein soll.

Im reddit erklärt der Spieler femi, wie ihr 8 Schuss bei “Revision Null” bekommen sollt:

„[Ihr müsst] zuerst zwei Impulgewehr-Salven abfeuern, bevor ihr tauscht, um „Aller guten Dinge sind Vier“ zweimal zu aktivieren.

Es würde also folgendermaßen ablaufen: Zwei Impulsgewehrkugeln abfeuern, dann zum Scharfschützen wechseln. Nach dem Abfeuern von 2 Scharfschützen-Kugeln wird der Perk „Aller guten Dinge sind Vier“ aktiviert und ihr erhaltet 2 Scharfschützen-Kugeln aus dem Nichts zurück, was bedeutet, dass man 4 in der Kammer hat. Wenn Ihr also 4 Präzisionsschüsse abfeuert, wird „Aller guten Dinge sind Vier“ erneut aktiviert und du erhältst weitere 2 Scharfschützenkugeln aus dem Nichts. Feuert dann die letzten beiden verbleibenden Scharfschützenkugeln ab, um die Kammer zu leeren und kehrt zum Impulsgewehr-Modus zurück. erklärt der Spieler “femi” via Destiny-Reddit

Ob nun 6 oder 8 Schuss – mit „Revision Null“ habt ihr auch so einen guten strategischen Vorteil in Situationen, in denen andere Exo-Waffen einfach machtlos sind.

Die Empfehlung ist daher die Quest abzuschließen und die Waffe in der Enklave auf dem Mars zu craften. Wir haben dies bereits getan und empfehlen euch folgende God-Roll fürs PvE:

Kleinkaliber

Erhöht Reichweite, erhöht Stabilität.

Erhöht Reichweite, erhöht Stabilität. Panzerbrechende Geschosse

Geschosse verursachen zusätzlichen Schaden an Schilden und durchdringen Ziele überdurchschnittlich.

Geschosse verursachen zusätzlichen Schaden an Schilden und durchdringen Ziele überdurchschnittlich. Vorpalwaffe

Schadenserhöhung gegen Bosse, Minibosse und Fahrzeuge. Was bei Primärmunition 20 %, bei Spezialmunition 15 % und Schwerer Munition 10 % entspricht.

Schadenserhöhung gegen Bosse, Minibosse und Fahrzeuge. Was bei Primärmunition 20 %, bei Spezialmunition 15 % und Schwerer Munition 10 % entspricht. Handangelegter Schaft:

Diese Waffe ist für Rückstoßkontrolle optimiert.

Diese Waffe ist für Rückstoßkontrolle optimiert. Aller guten Dinge sind Vier: Bei schnell aufeinanderfolgenden 4 Präzisionstreffern werden 2 Geschosse ins Magazin zurückgegeben.

Unsere Empfehlung für die PvE-Roll von “Revision Null”

„Revision Null“ ist unglaublich vielseitig

Als Exo ist „Revision Null“ ein Novum in Destiny 2. So gecraftet könnt ihr mit der Waffe Munition aus dem Nichts erzeugen und gleichzeitig großartigen Fernschaden verursachen. Gegen Champions habt ihr mit dieser exotischen Primärwaffe immer noch die freie Wahl für eine zusätzliche Waffe mit Spezialmunition. Das macht sie für viele Spieler unglaublich vielseitig.

Es gibt aktuell sicherlich noch andere großartige Optionen im PvE gegen Champions, wie den Exo-Bogen „Wunschender“. Allerdings ist „Revision Null“ – je nach euren Vorlieben – seit gestern trotzdem richtig praktikabel geworden.

Mit „Revision Null“ spart ihr bei Champions so einiges an Munition. Sie sind einfacher zu besiegen.

Zudem hat die Waffe hat im Vergleich zum „Wunschender“ ein höheres Schadenspotenzial.

Ganz davon abgesehen, dass viele Spieler das Gameplay mit einer Waffe der Nutzung von Bögen sowieso vorziehen.

Habt ihr euch die Waffe bereits erspielt und sie gebaut? Oder haben wir euch jetzt erst neugierig auf ihre Vielseitigkeit gemacht? Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar, wenn ihr die Waffe bereits getestet habt und verratet unseren Lesern, ob ihr die 8 Schuss triggern konntet.

Solltet ihr noch einen coolen Shader benötigen, dann beeilt euch und holt euch dieses Highlight:

Neuer Shader in Destiny 2 zaubert ein Gewitter auf Waffen und Rüstungen – Doch nur für kurze Zeit