Erste Hüter konnten schon Destiny 2: Lightfall auf PS5 starten, feiern es, obwohl kaum was zu sehen ist

Mit Lightfall steht die nächste, heiß erwartete Erweiterung von Destiny 2 an. Der Release ist eigentlich erst in ein paar Tagen, aber erste Spieler in Europa und Japan konnten das Spiel samt Update schon starten. Viel zu sehen gab es noch nicht – für Begeisterung reicht es trotzdem.

Wann startet Lightfall?

Am Dienstag, den 28. Februar, startet die neue Erweiterung Lightfall für Destiny 2.

Dafür werden die Server des Spiels ab dem 27. Februar um 18:00 Uhr für 24 Stunden herunterfahren und der Preload beginnt auf PC, PlayStation und Xbox.

Durch einen Fehler wurde aber der Preload schon jetzt in einigen Regionen freigegeben.

Wie ein Nutzer auf reddit erklärt, konnten Hüter in Europa und Japan schon heute, am 26. Februar, mitten in der Nacht den Download für Lightfall beginnen. Danach ließ sich das Spiel sogar starten.

Allerdings konnten die Spieler mit dem Update noch nicht viel tun. Weiter als bis zum Titel-Screen ging es für niemanden. Mittlerweile wurde der Fehler auch behoben und Bungie hat sich dafür entschuldigt.

Desinty 2 soll mit Lightfall deutlich schwerer werden. Seht hier den Launch-Trailer der Erweiterung:

Lightfall: Fehler sorgt für Ärger und Begeisterung

Das gab’s zu sehen: In der kurzen Zeit, die Lightfall zum Download stand und gestartet werden konnte, fanden sich die Hüter lediglich im Start-Screen. Für diesen gibt es allerdings direkt Lob aus der Community:

„Gott, diese Musik ist so fantastisch! Ich dachte, die gehen Full-Techno, aber ich bin angenehm überrascht. Hat einen düsteren Vibe in vielen Teilen. Das könnte meine neue Lieblings-Titelmelodie sein.“ – calebmock via reddit

„Jedes einzelne Mal bin ich erstaunt darüber, wie wunderschön die Musik in diesem Spiel ist.“ – yHelloh via YouTube

„Ich werde die Titelmelodie von Witch Queen vermissen, aber verdammt, die hier ist gut.“ – Austin R. via YouTube

Das Video mit der Titelmelodie ist auf YouTube noch aufrufbar:

Was passiert, wenn ich das Update schon geladen habe? Wie Nutzer auf reddit erklären, können diejenigen, die Lightfall schon geladen haben, Probleme mit dem Spiel bekommen. Denn Destiny 2 lässt sich dann nicht mehr normal starten.

Ein offizieller Account von Bungie gibt Tipps, wie ihr Destiny 2 wieder zum Laufen bringt, wenn ihr Lightfall schon geladen habt, damit ihr bis morgen noch zocken könnt:

Deinstalliert das Spiel

Geht in eure Spiele-Bibliothek

Wählt „Deine Sammlung“ aus

Wählt das Destiny-2-Icon aus

Wählt die PS5-Version

Ladet Destiny 2 über den Download-Button der Store-Seite erneut herunter und installiert es

Ihr sollt allerdings sonst keinerlei Nachteile haben, als dass ihr Destiny 2 im Moment nicht spielen könnt, wenn ihr den Schritten nicht folgt. Trotz des Versehens bedanken sich etliche Nutzer für die ungewollte „Sneak Peek“.

Für eine der größten Änderungen in Lightfall machen die Hüter übrigens Elite-Streamer verantwortlich:

