Hüter aus Destiny 2 kritisieren Erhöhung der Schwierigkeit in Lightfall – Elite-Streamer soll an allem schuld sein

In dieser Woche verkündete Destiny 2 neue Informationen zur Erhöhung der Schwierigkeit im PvE. Durch Powerlevel-Nachteile und weitere Anpassungen soll es den Hütern in Lightfall wieder schwerer gemacht werden. Die Community ist davon allerdings nicht begeistert. Und nun soll auch noch ein bekannter Streamer daran schuld sein. MeinMMO sagt euch, was da gerade los ist.

Welcher YouTuber steht gerade am Pranger? Nachdem Bungie letzte Woche seinen Blogpost zur härteren Gangart im PvE veröffentlicht hat, diskutiert die Community darüber.

Viele Hüter haben sich in Social-Media-Foren über ihre Besorgnis zur neuen Schwierigkeit in Destiny 2 und den möglichen Problemen damit ausgetauscht.

Auch auf MeinMMO machte die deutsche Destiny-Community ihrem Frust darüber Luft

Andere Hüter beschuldigen direkt lautstark den Content-Creator Stefan „Datto“ Jonke aus der Destiny 2 Streamer-Elite. Er soll jetzt an allem schuld sein. Seine Kommentare zum Thema in einem Video wären der Katalysator für diese Veränderungen gewesen.

So brachte Datto die Community gegen sich auf: Stein des Anstoßes für die Spieler war ein 26-minütiges Video, welches Datto am 22. Februar veröffentlichte. Also einen Tag bevor der neueste Blogpost von Bungie rauskam.

Im Video erklärte er, dass einige der Änderungen, wie die Erhöhung des Schwierigkeitsgrads, die Bungie für das Endgame von Destiny 2 vornimmt, gut für die Zukunft des Spiels sind.

Er befürwortete ebenso die Entscheidung, geschickteres und koordiniertes Gameplay in schwierigen Begegnungen zu fördern. Immerhin sollen anspruchsvolle Inhalte schwierig sein, um den mächtigen Belohnungen zu entsprechen.

Spieler „kündigen“ Datto seine Community-Mitgliedschaft

Datto hat schon immer polarisiert: Das Destiny-Urgestein Datto ist schon lange bekannt dafür persönliche Kommentare zu den Problemen des Spiels abzugeben. Das macht ihn zu einer polarisierenden Figur in der Destiny 2-Community. Vor allem dann, wenn seine Ansichten die weniger populären Änderungen positiv befürworteten.

Ein Beitrag auf reddit, der nach nur 20 Minuten wieder gelöscht wurde, prangerte Datto jetzt allerdings öffentlich für seine „elitären“ Einstellungen an, mit der Forderung, sich von ihm zu distanzieren. Sozusagen die erste „offizielle Kündigung“ eines Streamers durch die Community.

Sollte er in der Position sein, in der er ist? Warum ist er „der Destiny- Typ“? Wenn seine Meinungen nicht mit der großen Mehrheit von uns [der Community] übereinstimmen, denke ich nicht, dass er daran beteiligt sein sollte. schrieb der User Senspez in dem mittlerweile gelöschten reddit-Beitrag

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Datto wurde öffentlich für die Änderungen verantworlich gemacht

Eine Meinung unter vielen: Auch wenn Datto durch seine Reichweite vielleicht mehr Gehör und Aufmerksamkeit findet, war sein Video trotzdem nur eine Meinung von vielen. Es spiegelt nicht automatisch die Meinung der gesamten Destiny-2-Community wider.

Zudem hat Datto auch auf Probleme dieser Änderungen aufmerksam gemacht, die unter den Beschuldigungen gänzlich untergegangen sind. So merkte er in demselben Video an, dass es auch Punkte gibt, mit denen sich Bungie seiner Meinung nach unbedingt noch befassen muss.

Bungie hätte verwirrende Formulierungen zum Schwierigkeitsgrad von Verlorenen Sektoren gemacht

Zudem sei es besorgniserregend, dass mancher Spitzenloot nicht dem Schwierigkeitsgrad entspricht

Bungie erkundigt sich über “Entscheidung”

Community-Manager hakt nach: Auf Twitter hat Cozmo, ein Community-Manager von Destiny 2, auf den gescreenten Tweet von Jacob Shxvel reagiert . Er erkundigte sich, wie denn nun die abschließende Entscheidung der Community lautet?

Die Antworten darauf waren durchaus lesenswert:

So fällte KeKeHippo das harte Urteil: “Die Community hat beschlossen, Lightfall und Bungie zu kündigen. Ihr hattet alle einen guten Lauf, aber jetzt ist es vorbei. […]”

Brendan fällt die Entscheidung: “Ich glaube, ich muss auf ein Video von Datto warten, damit ich mir ein Bild machen kann.”

Etheon45 will Scharmagie gegen Datto einsetzen: “Was wäre, wenn wir Schar-Magie verwenden, um den elitären Datto vom normalen Datto in zwei Personen zu trennen?”

Darkdemon8910 urteilte: “Ich verurteile [Datto] zu 60 Jahren Solo Großmeister Dualitäts-Dungeon.” Fügter aber dann noch an “Nein, er hat recht und ich schätze seine Meinung. Er ist schon seit Jahren dabei und sagt es, wie es ist. Das Spiel war eine Zeit lang zu einfach und das wird die Leute dazu bringen, sich mehr mit den Dingen zu beschäftigen. Es gibt Bedenken, aber lasst die Sache auf sich beruhen.”

Wie fällt das Urteil der deutschen Destiny-Community aus? Glaubt ihr Streamer nehmen aktiv Einfluss auf die Entscheidungen von Bungie? Oder sind das nur Meinungen? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.

Freuen würden wir uns auch, wenn ihr an unserer Umfrage zu Destiny 2: Lightfall teilnehmt:

Destiny 2: Lightfall – Kauft ihr euch das nächste DLC?