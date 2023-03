Destiny 2: Lightfall knackt zum Start seinen eigenen Rekord auf Steam – Über 300.000 Spieler waren dabei

Nach den hohen Destiny-2-Spielerzahlen des zuletzt oft gelobten DLCs “Die Hexenkönigin” fragten sich die Hüter: “Wie gut lief es 2023 zum Start des Lightfall-DLC?“ MeinMMO hat daher während des Releases die Spielerzahlen verfolgt und zeigt es euch.

Gegen Ende von Jahr 5 war die Stimmung in der Destiny-2-Community eher mäßig gut. Nach schwachen Seasons, allen voran die “Saison der Plünderer”, und Problemen im Spiel taten sich vor allem die Stamm-Spieler des Loot-Shooters schwer, in DLC-Stimmung für Lightfall zu kommen.

Und das, obwohl Bungie die Werbetrommel mit einem Neuanfang, einer brandneuen Location und der neuen, bewegungsstarken Subklasse “Strang” kräftig rührte. Einige kündigten sogar an, ihre Vorbestellung von Lightfall wieder zu stornieren, weil sie das Mühlrad des Gameplay-Trotts in Destiny 2 überrollt hatte.

Doch als der Zeuge am 28. Februar 2023 um 18:00 Uhr live im Sonnensystem eintraf, standen die Hüter offenbar wieder zu ihrem Lichtgeber, dem Reisenden. MeinMMO zeigt euch die Steam-Zahlen zum Lightfall-Start.

DLC-Start beschert Destiny 2 neuen Steam-Rekord

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Der Start von Destiny 2: Lightfall stand nach all diesen Vorzeichen und Kritiken aus der Community gefühlt unter keinem guten Stern. Spieler rechneten damit das Lightfall im Vorverkauf ein Flop war. Auch weil Bungie dieses Jahr keine Millionengrenze beim Vorverkauf verkündete, wie noch zu Witch Queen.

Umso überraschender war es, das Entwickler Bungie am Ende mit dem Lightfall-DLC auf Steam trotz alledem noch nie zuvor einen solchen Zustrom an Spielern hatte wie gestern am Startabend.

2023 tauchten so viele gleichzeitige Hüter auf Steam in die Erweiterung ein, dass Bungie sogar seinen eigenen Spielerrekord damit brechen konnte.

Die Steam-Charts vom Abend des Destiny 2: Lightfall-Starts

290.112 gaben 2022 Savathun im Witch Queen-DLC zum Start gleichzeitig die Ehre.

292.513 schauten 2019 rein als Destiny 2 von Battle.net zu Steam migrierte. Diesen Destiny-Rekord hat Lightfall 2023 jetzt gebrochen.

316.000 Spieler waren am Abend des 28.02. zum Start von Lightfall gleichzeitig eingeloggt.

Diese Zahlen gelten allerdings nur für Spieler von Steam und beinhalten auch die neugierigen NewLight-Spieler, die gestern Abend Free2Play und damit kostenlos in Destiny 2 unterwegs waren, also Lightfall wahrscheinlich nicht gekauft sondern nur begutachtet haben. Man kann aber davon ausgehen, dass der Ansturm und die Spielerzahlen auch auf PS4, PS5 und Xbox gestern Abend ähnlich hoch war.

Eine weitere Information ist, dass die Spielerzahlen auf Steam zwar je nach der Qualität des aktuellen Content-Angebots schwanken, aber trotzdem seit Jahren recht stabil sind. Das hat dazu geführt, dass Destiny 2 die Rangliste der Top-Spiele in den Steamcharts kaum verlässt.

Gestern Abend rangierte der Loot-Shooter bei den Top-Games im Mittelfeld auf Platz 6 – gilt damit also als Dauerbrenner. Destiny 2 liegt damit fast gleich auf mit dem derzeitigen Survival-Hit Sons of the Forest

Destiny 2 in der Rangliste der Top-Spiele von Steam (Stand: 01.02.2023/ 18:00 Uhr)

Kann Destiny 2 dieses Niveau halten? Aktuell haben sich die Zahlen wieder relativiert. Zum Zeitpunkt dieses MeinMMO-Artikels zockten 186,346 gleichzeitige Spieler den neuen Lightfall-Content.

Diese Zahlen sollten aber im Laufe der kommenden Wochen weiter abnehmen und sich dann wieder auf das Destiny-All-Time-Standard zwischen 90.000 und 60.000 Spieler im Peak einpendeln.

Abzüglich der Statistiken für die anderen Plattformen kann man damit zwar nicht die relative Popularität der Destiny 2-Erweiterungen bewerten. Aber die Statistik zeigt, dass der Lightfall-Hype nicht erwartet aber groß war.

Ob Bungie es jedoch auch schafft, seine Spieler nicht nur ins Spiel zu locken, sondern sie auch vom langfristigen Angebot seines Loot-Shooters zu überzeugen, muss man abwarten.

Freut ihr euch über diesen nicht erwarteten Erfolg von Destiny 2 und habt nun die passende Antwort auf Fragen wie „Spielt das denn überhaupt noch jemand“? Oder sagt ihr das Niveau wird Lightfall dauerhaft nicht halten können? Schreibt uns eure Antwort bitte in die Kommentare.

In Destiny 2: Lightfall werden Spieler derzeit auch von ganz neuen Gegnern getötet:

