Destiny 2: Der Warlock ist in Lightfall viel zu stark – Besitzt eine Super, die niemals endet

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die Morgenröte ist in der Kombination so stark, dass sie gegebenenfalls sogar die von euch gewählte Schwierigkeit beeinflusst:

Ist ein Nerf denkbar? Die Super ist aktuell extrem stark, da sie nicht endet, so lange Gegner in eurer Nähe sind. Der YouTuber Plunderthabooty gibt seinen Zuschauern sogar den Rat, die spaßige Kombination zu spielen, ehe sie generft wird. Er geht davon aus, dass ein Fix nicht lange auf sich warten lassen könnte.

Wichtig ist allerdings, dass ihr immer in der Nähe von einem Gegner seid und den Phönix-Sturzflug einsetzt, um die Super am Laufen zu halten. Wenn alle Gegner tot sind, endet auf kurz oder lang auch die Morgenröte.

Ist die Super aktiv, trägt der Warlock ein Schwert in seinen Händen, das mit Solarlicht erfüllt ist. Dieses Schwert nennt sich „Dämmerklinge“. Mit der Dämmerklinge kann der Warlock zuschlagen und Solar-Projektile auf Gegner werfen. Außerdem kann er länger in der Luft bleiben.

Um welche Super geht es? Wie der YouTuber Plunderthabooty auf seinem Kanal zeigt, gibt es in Lightfall die Möglichkeit, die Super „Morgenröte“ so zu spielen, dass sie niemals endet. Morgenröte ist eine von zwei Solar-Superfähigkeiten des Warlocks.

