Lightfall sollte das epische Finale nach 10 Jahren in Destiny einläuten – Doch enttäuscht jetzt seine treusten Fans

Die Community rast vor Wut und sogar viele treue Fans wie Aztecross und Lore-Experte Byf sind enttäuscht vom Ende der Destiny 2-Erweiterung „Lightfall“. Unser Destiny-Autor Christos zeigt euch, was die Community vom Ende hält.

SPOILERWARNUNG Wir gehen im folgenden Beitrag auf die Story von Lightfall ein. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr lieber wegklicken.

Warum sind viele Spieler unzufrieden? Lightfall bot bei seinem Update viele Anpassungen, die Destiny 2 in eine positive Richtung ändern sollten:

Viele bekannte Mods wurden überarbeitet oder gestrichen

Ihr könnt ab sofort eure Builds abspeichern

Fähigkeiten-Cooldowns wurden drastisch generft

Hüter-Ränge wurden implementiert, mit neuem Interface

Der Turm wurde aufgemotzt

Strang, die 5. neue Sub-Klasse wurde implementiert

Das waren nur einige der größten Änderungen und obwohl diese erst einmal auf sich wirken lassen müssen, sind sich viele Hüter einig, was die Kampagne von Lightfall angeht. Sie sei schlecht und man verstehe nicht, was Bungie sich bei dieser Wahl der Storyumsetzung gedacht habe.

Die Story erklärt nichts, lässt Spieler nur mit Fragezeichen zurück

Was sagen die Fans zu Lightfall? Egal wo man hinschaut, sieht man die Mistgabeln und Fackeln der Community, die ihren Unmut in allen verfügbaren Social-Media-Kanälen verbreiten. YouTube, reddit, Steam sowie auch Twitter wird von den Spielern überrannt und das mit Frage- und Ausrufezeichen.

Das größte Problem sei die Story von Lightfall, denn diese Erweiterung soll das Ende der Licht- und Dunkelheitssaga einläuten. Das tut sie auch, aber ohne die Hüter aufzuklären, was da passiert.

Die Problematik ist sogar so schlimm, dass einer der treusten Fans von Bungie, der Lore-Experte My name is Byf, sogar keine Worte für das Ende von Lightfall findet. Er kommentierte auf Twitter wie folgt:

OK … Ich habe ein Video in der Mache über die Story. Erster Eindruck … Ich hasse es das zu sagen, aber ohne den Schatten eines Zweifels gibt es einige massive Fummelei … Keine Kommentare zu dem Thread, weil Spoiler immer noch ein Ding sind, aber verdammt. So viel Versprechen blieben unerfüllt. meint Byf zur Story von Lightfall (via twitter.com)

In seinem Video (via YouTube.com) geht er näher darauf ein, was Bungie tatsächlich versemmelt hat:

Die Hüter wurden ständig im Unwissen gehalten

Keine Infos bezüglich des Schleiers und wie dieser funktioniert, wurden offenbart, obwohl augenscheinlich alle im Umfeld eures Hüters über diesen gut Bescheid wussten

Und auch der langjährige Hüter Aztecross hat eine Meinung zur Story und diese ist nicht besser:

Etwas enttäuscht von der Übermittlung der Lightfalls-Kampagne. Sie begann superstark und schien dann von der Mitte bis zum Ende zu eilen. Enttäuschung, für mich angesichts des Aufbaus von diesem (DLC). meint Aztecross zum Ende von Lightfall (via twitter.com)

Viele Hüter bemängeln jedoch nicht nur die Story, sondern das allgemeine Gesamtbild von Lightfall (via reddit.com).

Die Story werde schwach erzählt.

Nimbus, der Händler in Neomuna, sei noch schlimmer als Shaw Han im Kosmodrom Er besitze keine Tiefe und wurde unpassend für die ernste Lage von Lightfall entwickelt

Strang sei schwach und nicht so cool wie Bungie das vermarktet hat

Die neuen Mods haben Stasis und vorhandene Builds kaputt gemacht

Beachtet jedoch, dass es sich hierbei um die erste Woche von Lightfall handelt. Veränderungen, sowie auch Neuerungen sind für den Anfang immer schwer zu verdauen. Ein Raid steht noch aus und es sind noch vier Seasons zu genießen. Lasst euch also überraschen, ob Bungie nicht dort die entstandenen Fragezeichen auflösen kann und wird.

Hat Bungie auf diesen Ansturm reagiert? Bislang noch nicht, jedoch ist der Unmut noch in aller Munde und Bungie könnte vor allem, weil diese Stimmung in fast allen Kanälen zu sehen ist, darauf reagieren. Entweder es wird aufgeklärt, was der Schleier tatsächlich ist, oder Bungie vertröstet euch auf die kommenden Seasons, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Möglich ist aber wie gesagt auch, dass der Raid noch ein wichtiges Story-Detail offenbaren wird.

Es bieten sich in diesen Optionen genug Möglichkeiten, viele Geheimnisse zu lüften.

Was haltet ihr von Lightfall? Findet ihr die Erweiterung so schlimm wie der Großteil der Community oder könnt ihr den Unmut nicht verstehen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

