Destiny 2: In Season 20 sterben Spieler jetzt One-Hit – Schuld ist ein lästiger und uralter Fehler

Wenn ihr euch in Destiny 2 gefragt habt, warum ihr One-Hit-Kills durch Kabal-Drescher, Abfänger, Scorpio-Geschütze oder sogar Aufzüge seid, dann liegt das sehr wahrscheinlich nicht an eurem Skill oder Powerlevel. Denn auch in Season 20 wird der Loot-Shooter von einem lästigen und uralten Bug geplagt, den ihr unbedingt kennen solltet.

Welches ernste Problem plagt Destiny 2? Im Universum von Bungie fürchten sich die Hüter jetzt nicht mehr vor riesigen Raid-Bossen, sondern vor Aufzügen. Grund ist, dass seit mehreren Jahren der sogenannte „FPS-Bug“ existiert.

Er macht vor allem Hütern mit guter Hardware das Spiel unnötig schwer und wurde seit Jahren auch nie richtig gefixt. Er ist beispielsweise auch der Grund, warum mancher Hüter im Aufzug von Calus Schiff während der Kampagne herumgeschleudert wird wie ein wild gewordener Flummi, der bei der Landung vom Strom in die nächste Ecke gepfeffert wird statt sanft zu landen. Und nicht nur das.

In Season 15 sorgte der Fehler im Vorhut-Strike „Prüfgelände“ für eine extra Portion Damage.

In Season 19 killten die FPS dann massenweise Hüter durch die Laser in Season-Aktivitäten.

Aktuell in Season 20 sind die Hüter weiterhin Opfer ihrer FPS. Spieler mit hohen FPS sterben auf Neomuna deutlich öfter, weil sie One-Hit-Kills von Kabal-Dreschern, -Abfängern oder Scorpio-Geschützen werden. Aber auch Aufzüge bescheren so manchem ein tödliches Schleudertrauma.

Das bedeutet, je moderner eure Hardware ist, umso öfter werdet ihr in Destiny 2 davon gekillt, wenn ihr euch selbst nicht drastisch in den FPS begrenzt. Da reicht bereits 1 Rakete eines Kabal-Schiffs oder ein Mini-Rempler von einem Kabel-Abfänger.

Was versteht man unter dem Begriff „FPS“?: FPS steht für „Frames per seconds“ also ‚Bilder pro Sekunde‘. Der FPS-Wert gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde auf einem Bildschirm erscheinen und demnach, wie flüssig das Bild läuft. Häufig ist auch von der „Framerate“ (Bildrate) die Rede. Es hängt also von eurer Hardware ab, ob ihr ein Game flüssig zocken könnt oder nicht. Im Gaming-Bereich ist es oft entscheidend, eine hohe FPS-Anzahl zu erreichen.

Immer mehr Spieler weisen auf drastischen Bug hin: Besagter Bug ist damit bereits seit mehreren Jahren im Spiel und wurde im Grunde nie richtig gefixt. Bungie hatte das Problem zwar schon öfters auf seiner ToDo-Liste – doch wirklich verschwunden ist es nie.

Inzwischen hat sich zu diesem Elefanten im Raum jedoch eine regelrechte FPS-Forschungsgruppe im reddit gebildet, die der Angelegenheit mit knallharten Fakten auf den Grund geht. Vor allem weil Bungie mit Informationen zu diesem Problem recht spärlich umgeht, was den Spielern keinesfalls entgangen ist.

Ich verstehe, Destiny ist ein riesiges Spiel mit einer chaotischen Engine, die unglaublich komplizierte Arbeit erfordert, um Fehler zu beheben, ohne dass das Ganze abstürzt. Ich werde nicht so tun, als hätte ich eine Ahnung wie [der FPS-Bug] behoben werden könnte. […] Was mich jedoch mehr stört, ist Bungies Ansatz, es nur für die offensichtlichsten Quellen zu patchen, es dann von der Liste der bekannten Probleme zu streichen und den Kopf in den Sand zu stecken, in der Hoffnung, dass niemand es bemerkt. kommentiert der Spieler Brilliant_Gift1917 im Destiny-reddit

Es scheint fast so, als läge dieses FPS-Problem so tief in der Engine von Destiny vergraben, dass es selbst dem Entwickler unmöglich geworden ist, es vollständig zu beseitigen.

Die gesammelten Daten des Hüters Aercus, die er in den PS4- und PS5-Versionen von Destiny 2 durchgeführt hat, sind im reddit einsehbar und zeichnen ein verheerendes Bild des Problems:

Die „Drescher“-Kabalschiffe und die Kabal-Scorpio-Geschütztürme machen bei 60 FPS bereits 30 % mehr Schaden als bei 30 FPS.

Wer auf 120 FPS extrapoliert muss sogar mit einer Schadenserhöhung von bis zu 90 % im Vergleich zur Begrenzung auf 30 FPS rechnen.

Der Schadensoutput bei 120 FPS beträgt 145 % im Vergleich zu 60 FPS.

Der Spieler merkte allerdings an, dass man noch weitere Tests, auch auf dem PC, benötigt. Hier konnte MeinMMO jedoch bereits eigene „Laser-Test“-Ergebnisse zum FPS-Bug aus Season 19 beisteuern. Auch wir konnten bestätigen, dass man auf dem PC deutlich schnellere Tode hat, wenn man mit mehr als 60 FPS spielt.

Wer Destiny 2 mit zu guter Hardware spielt, stirbt fast doppelt so schnell

Vor allem auf dem PC ist es für viele Spieler ein absolutes No-Go mit weniger FPS als 60 FPS zu zocken, nur weil sich in einem Spiel Schaden und hohe FPS verbünden. Selbst wenn dies eine Eigenart der Core-Engine sein sollte.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Bungie irgendwann in der Lage sein wird, dieses Problem noch zu lösen und vor allem auch dauerhaft.

Framerate senken ist ein aktiver Vorteil: Solange das nicht der Fall ist, müssen Spieler sich darüber bewusst sein, dass die Spielphysik und -mechanik in Destiny 2 offensichtlich an die Framerate gebunden ist und ihr das im Spiel deutlich zu spüren bekommt.

Solange gilt in Destiny 2: Wer mit wenig FPS spielt oder seine Bildwiederholungsrate im Einstellungsmenü von Destiny 2 künstlich senkt, überlebt länger und kann in vielen Aktivitäten besser spielen.

Habt ihr euch bereits gewundert, warum ihr in Neomuna so oft von den Kabal-Schiffen oder Abfängern sterbt? Oder spielt ihr bereits ganz bewusst mit 30-60 FPS für diesen Lebensvorteil? Wie kritisch findet ihr das Problem insgesamt? Stört es euch oder sind euch hohe FPS egal, sodass ihr davon nicht betroffen seid? Verratet es uns bitte in den Kommentaren.

Solltet ihr noch auf der Suche nach anderen Alternativen sein, um euch vor tödlichen Schüssen zu schützen, haben wir hier ein paar strang-tastische Vorschläge:

