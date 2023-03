Neue Mod in Destiny 2 hebt lästige Einschränkung aus Witch Queen wieder auf – So gewinnt ihr fast immer

In dem jüngsten Update von No Mans Sky könnt ihr nicht nur ein neues Raumschiff, sondern auch einen Roboter-Kumpel erhalten.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Gilt erstmal nur für Season 20: Leider wird euch dieser Mod wahrscheinlich nicht lange Freude bereiten. In der nächsten Season könnte Destiny 2 neue Mods ins Spiel bringen, sodass dieser praktische Vorteil vielleicht nicht von Dauer ist. Also nutzt ihn, solange es geht.

Nutzung des Artefakts ist mit Lightfall einfacher geworden: Anders als im letzten DLC sind Artefakt-Mods nun zu freischaltbaren Perks geworden. Sie müssen also nicht mehr in eure Rüstung geklickt, sondern werden für die Dauer der Saison freigeschaltet, sobald sie von euch über das Artefakt aktiviert werden. Danach funktionieren sie passiv in eurer Ausrüstung. Es genügt also, diesen praktischen Mod einfach über das Artefakt der Season 20 anzuklicken und ihn dann seine Arbeit machen zu lassen. Nicht nur im Gambit, sondern überall.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 zeigt in seinem Trailer neue Einblicke in Strang – Der Fokus in Lightfall

Insert

You are going to send email to