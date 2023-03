MeinMMO-Review zu Destiny 2: Lightfall – Hetzjagd auf ein DLC oder berechtigte Kritik?

Jeder Spieler, der sich vergangenen Dienstag in die neue Erweiterung von Destiny 2 „Lightfall“ eingeloggt hat, erwartete viel. Eine moderne Stadt, supercoole Fähigkeiten und vor allem eine Story, die alles Dagewesene übertreffen sollte. Es kam anders. Lasst uns also heute darüber sprechen, ob das Lightfall-DLC die Kritik verdient hat oder nicht.

Die Destiny-2-Redaktion von MeinMMO ist seit vielen Jahren in Destiny 1 und 2 unterwegs. Wir haben in diesem Shooter alles gesehen, was es zu sehen gab und wir haben mit ihm alle Höhen und Tiefen durchgemacht.

Seit gut einer Woche gilt Lightfall als eine der größten Enttäuschungen für Bungie seit langem. Die Lightfall-Erweiterung von Destiny 2 hat auf Steam den Bewertungsdurchschnitt „Größtenteils negativ“. Auch die Destiny-2-Community auf MeinMMO äußerst sich kritisch und bemängelt vieles an Lightfall. Und dass, obwohl eigentlich alles gut anfing, denn der Steamstart war grandios.

Nach gut einer Woche haben unsere beiden Autoren für Destiny 1 und 2, Christos und Britta, die neue Erweiterung nun gespielt und sich im aktuellen Destiny-Universum selbst ein ausführliches Bild von allem gemacht und ihre Meinungen hier für euch zusammengefasst.

Spoiler-Alarm: In unserer Review gehen wir auch auf Themen der Story ein. Solltet ihr die Kampagne von Lightfall also noch nicht gespielt haben, lest nach dem Video bitte nicht weiter.

Erwartungshaltung gegenüber Lightfall-Story war zu hoch

Willkürliche Story enttäuscht auch MeinMMO: Destiny 2: Lightfall hat unserer Meinung nach vor allem recht fix die zu hohe Erwartungshaltung der Spieler gekillt. Dabei war der Anfang der Kampagne noch in Ordnung.

Die Ankunft von Calus und die Weltraumschlacht waren zum Einstieg klasse inszeniert.

Die Mission „Keine Zeit mehr“ und auch der Kampf mit Calus durchaus herausfordernd.

Auch die Quäler sind gut, wenn auch etwas wenig von ihnen bis jetzt im Einsatz waren.

Darüber hinaus verlief die Story jedoch wenig einzigartig. Viele Missionen der Kampagne waren nicht wirklich fesselnd. Für Britta hat Bungie die besonderen Aha-Effekte gefühlt alle in „Die Hexenkönigin“, dem Vorgänger-DLC von “Lightfall”, gesteckt. Und auch für Christos hinterließ die Erzählung große Fragezeichen in der Story.

Lightfall sollte das epische Finale nach 10 Jahren in Destiny einläuten – Enttäuscht jetzt seine treuesten Fans

Britta: Die Kampagne von „Die Hexenkönigin“ war damals so einprägsam und gut, dass Bungie es bei mir kaum schaffte diese Stimmung im neuen DLC erneut zu wecken. Ich war nicht sofort für einen Kampf gegen Calus zu entflammen. Es demotivierte etwas, weil der fieseste Bösewicht, der Zeuge, seinen Kopf gleich wieder aus der Schlinge zog. So wirkte die Story auf Neptun mit dem Schleier für mich zu willkürlich.

Savathûn hingegen war eine Gegnerin, die man bis zu ihren DLC noch nie gesehen hatte, aber deren Name man verdammt gut kannte. Sie hatte in Destiny so viele Jahre fast überall ihre Finger drin und war vor allem durch ihre List eine Gegnerin, die Spieler auch mental herausforderte. Während man dachte, dass man die Oberhand hat, wenn man ihre Geheimnisse enthüllt, trickste sie einen in Wirklichkeit eiskalt aus. Das hat der Zeuge zwar auch irgendwie getan – schließlich konnte man nicht gewinnen – aber viel zu offensichtlich und damit kaum überraschend.

Auch Lightfall hat kleine Rätsel: Sowohl in “Lightfall” als auch “Die Hexenkönigin” hat Bungie kleine Rätsel in die Kampagne eingebaut. Doch im Savathun-DLC wirkten diese Secrets viel bedeutender und brachten auch noch Aussagen hervor, die Spieler das komplette DLC-Jahr diskutierten.



Ein Vex-Harpyien-Rätsel mit Lichtschloss in Neomuna konnte das 2023 nicht wirklich toppen. Erst nach der Kampagne, wo viele bereits enttäuscht wurden, Sowohl in “Lightfall” als auch “Die Hexenkönigin” hat Bungie kleine Rätsel in die Kampagne eingebaut. Doch im Savathun-DLC wirkten diese Secrets viel bedeutender und brachten auch noch Aussagen hervor, die Spieler das komplette DLC-Jahr diskutierten.Ein Vex-Harpyien-Rätsel mit Lichtschloss in Neomuna konnte das 2023 nicht wirklich toppen. Erst nach der Kampagne, wo viele bereits enttäuscht wurden, enthüllen sich weitere Geheimnisse.

Ganz davon ab, dass ich jede Minute in ihrer teils pompösen, teils düsteren Thronwelt samt Licht-Schar und Sumpf immer genossen habe.

Calus dagegen hatte gefühlt in Lightfall einfach viel zu lange keinen Wein mehr. Er wollte etwas vom großen Kuchen des Universums haben. Selbst wenn er sich dafür beim Zeugen anbiedern musste. Aber wie es dann letztlich für ihn lief, damit war auch er in Lightfall sichtlich unzufrieden.

Immerhin, Calus hat am Ende der Legendären Kampagne durchaus lange durchgehalten. Aber weder seine Mechanik noch er selbst waren ein würdiger Endgegner für die Lightfall-Kampagne und schon gar nicht für einen epischen Schüler. Sein Ende spielte sich gut, aber auch glanzlos und unspektakulär.

Wie steht es da bei Dir, Christos?

Die Locations in Witch Queen waren einfach spektakulärer und epischer als bei Lightfall

Christos: Was die Story angeht, lässt es sich streiten. Ich wusste als Bungie „Die Finale Form“ angekündigt hatte, dass „Lightfall“ einen Cliffhanger bekommen und das es damit nur der erste Teil einer großen Erzählung sein würde.

Ich wusste jedoch nicht, dass Bungie so große Lücken in der Story hinterlassen würde. „Die Hexenkönigin“ schloss damals mit Savathûn ab, als diese am Ende besiegt wurde. DLC vorbei, fertig. Jeder war zufrieden.

In Lightfall hingegen wirkt die Story wirr und auch nicht fertig erzählt. Calus ist tot, ja, aber das Ende dieses Monarchen so schnell abzuspeisen, nachdem wir ihn über Jahre im Hintergrund verfolgt hatten, fühlte sich einfach falsch an. Es wirkt so, als hätte Bungie für Lightfall nur einen Übeltäter gesucht, den man in einem finalen Showdown vernichtet, nur um das DLC abzurunden.

Man kämpft in Lightfall hauptsächlich gegen die gleichen stämmigen Kabale wie sonst auch, mit denen die Hüter im Grunde seit fast 10 Jahren Krieg führen.

Für mich wirkt das machmal auch nur wie eine fiese Masche seitens Bungie, um Seasons besser verkaufen zu können, denn in diesen wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Monaten das weitere Vorgehen erzählt:

Was es mit dem Schleier auf sich hat?

Wo der Zeuge jetzt steckt?

Wie die Hüter es schaffen können den zweiten Untergang noch aufzuhalten.

Deswegen bin ich ebenso enttäuscht von der Story. Vor allem deshalb, weil viele Dinge innerhalb der Story schlecht und lieblos gemacht wirken.

Kritik an der neuen Location ist gerechtfertigt

Die geschäftige Stadt Neomuna leuchtet überall, doch ihre Bewohner sind nur digitale Säulen

Die MeinMMO-Redaktion konnte Neomuna bereits vor dem Start von Lightfall entdecken und die Story-Mission „Erster Kontakt“ begutachten. Schon damals fiel auf, was für ein stilles Örtchen Neomuna ist.

Britta: Als ich die Stadt zum ersten Mal bei Bungie sehen durfte war das schon recht ungewohnt. Neomuna ist nun mal keine kaputte Europäische Todeszone, in der schon lange niemand mehr lebt. Die futuristische Großstadt hat Leuchtreklamen, Fitnessstudios und Einkaufsstraßen. Es war nur logisch, dass man sich als Hüter früher oder später fragen würde: “Wo sind die alle?”.

Für mich ist Bungies Erklärung, dass alle Einwohner von Neomuna nach dem Angriff der Kabale in ihrer digitalen Cloud-Ark schlafen, aber in Ordnung. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es in diesem Zusammenhang wie eine schnell zusammengedachte Notlösung auf Spieler wirken könnte.

Christos: Ja, was Neomuna angeht bin ich auch nicht ganz so fasziniert. Aber ich finde es persönlich definitiv besser als „Die Hexenkönigin“.

Es überlädt meine Augen nicht mit unnötig vielen Details. Vor allem das futuristische Design gefällt mir ganz gut. Mir hat es deswegen nichts ausgemacht, dass die Zivilisten in ihren Kühlschränken schlafen. Sie würden sowieso nur im Weg herumstehen, wie die Leute im Turm.

Charaktere sind Geschmackssache

Nimbus freie, unbeschwerte Bro-Art kommt nicht bei allen Spielern gut an

Bei den Charakteren in Neomuna, vor allen den Wolkenläufern, haben wir nicht wirklich große Kritikpunkte. Die Community bemängelte jedoch vor allem Nimbus. Seine selbstgefällige Haltung und der exzentrische Humor kamen bei vielen nicht gut an. Obwohl Nimbus der erste nicht-binäre Charakter in der Geschichte von Destiny ist.

Was sagt Du zu Nimbus, Christos?

Christos: Ich war zuerst skeptisch, aber Nimbus hat einfach einen eigenen Stil. Hip, jung und vor allem mit einer Prise Humor – das finde ich cool. Damit hatte mich Bungie schnell überzeugt. Das Gespräch will ich in Final Shape nicht missen wollen.

Hier möchte ich das Augenmerk aber auch auf die Synchronisation und Animation der sprechenden Charaktere in Cutscenens oder im Spiel lenken. Als der Reisende “aufgeschnitten” wurde und wir deshalb in den Turm zu Zavala und Ikora reisen mussten, war ich einfach nur fassungslos, wie schlecht diese animiert wurden. Es war echt gruselig, Ikora mit einem breiten Lächeln reden zu sehen, während die Menschheit hinter ihr fast ausgelöscht wird.

Britta: Oh ja, Synchronisation – gut, das du es sagt. Ich fand im deutschen klang Nimbus manchmal echt wie Caiatl. Aber das nur am Rande.

In einer Kampagnen-Mission können Hüter die Geschichte der Wolkenläufer als Wandbild sehen.

Ansonsten fand ich beide Wolkenläufer gut. Sowohl Rohan als auch Nimbus. Natürlich ist Nimbus nicht dieser altbewährte, typische Destiny-Charakter. Dafür ist Nimbus jedoch trotzdem eine faszinierende Persönlichkeit, und das umso mehr, weil diese sich den Erwartungen der Spieler widersetzt.

Ich würde gerne mehr über Wolkenläufer erfahren. Vor allem das Wandbild im Inneren des Schleier-Gebäudes faszinierte mich. Ein Leben, das nur 10 Jahre dauert – das ist sehr wenig.

