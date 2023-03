Mürrischster Charakter aus Destiny 2 ist gar nicht tot – Könnt euch jetzt wieder von ihm beleidigen lassen

In Destiny 2 ist die anrückende Dunkelheit kein fernes Rauschen mehr. Sie steht direkt vor der Tür der Hüter und will ihnen den parakausalen Untergang verkaufen. Und als wäre das noch nicht genug, wird man als Hüter nun auch wieder von einem schlecht gelaunten Wissenschaftler beleidigt, der eigentlich tot sein müsste. Habt ihr ihn schon entdeckt?

Was haben die Spieler in Lightfall entdeckt? Die neue Erweiterung offenbart immer mehr ihrer Geheimnisse, die man nach der Kampagne entdecken konnte.

Neben diesen offensichtlichen Aufgaben wurden jedoch auch gut versteckte Botschaften enthüllt. Wie Spieler nun entschlüsseln konnten enthält der Sparrow „Innenspur“ aus Season 20 einen mürrischen Morsecode. Doch nicht nur das. Die wichtige Mitteilung war gleichzeitig eine Beleidigung, die sofort alte Erinnerungen weckte.

Geheime Botschaft führt zum grimmigsten NPC aus Destiny 2

Spieler entschlüsseln Morse-Code: Es dauerte eine Weile, die Botschaft zu entdecken und den darin versteckten Morse-Codes zu entschlüsseln. Aber die Destiny-Community knackte den Code und so offenbarte die Botschaft am Ende Folgendes:

NOCH ### LEBENDIG ### IM ### INNEREN ### DES ### NETZES ### IDIOTISCHE ### KIDS lautete der dekodierte Morse-Code im Sparrow “Innenspur”

Nach dieser Beleidigung mussten vor allem langjährige Destiny-2-Spieler sofort an den grimmigen, undankbaren Vex-Gelehrten denken, der sie damals auf IO als „Assistent“ betitelte und eigentlich tot sein sollte. Sein Name lautet: Asher Mir.

Dieser Morse-Code versteckte sich in der Lore des Sparrows “Innenspur”

Wer war Asher Mir und was ist mit ihm passiert? Asher Mir war vielleicht kein Held in Destiny 2 aber dafür umso mürrischer im Umgang mit Hütern. Und die fanden ihn genau deswegen so cool. Doch als in Season 11 die düsteren Pyramidenschenschiffe erstmals im Sonnensystem von Destiny 2 angekommen sind ging es Asher Mir an den Kragen.

Da man damals, wie jetzt in Lightfall, der rätselhaften Macht kaum etwas entgegenzusetzen hatte, wurden die Planeten Mars, Merkur, IO und Titan evakuiert bevor sie von der Dunkelheit verschlungen wurden. Bungie übertrug die Inhalte in den von Spielern verhassten Content-Tresor, der damit geliebte Inhalte wegsperrte und für viel Unmut sorgte.

Ana Bray, damals NPC-Händlerin für Mars, konnte rechtzeitig vom Planeten fliehen und die letzten Reste des Kriegsgeist Rasputin in einem Engramm retten.

Sloane, die NPC-Händlerin von Titan, hatte weniger Glück. Sie überlebte scheinbar nicht.

Bruder Vance, NPC-Händler von Merkur und ein irrer Anhänger von Osiris mit eigenem Kult, opferte sich höchstwahrscheinlich seiner Forschung im Immerforst.

Asher-Mir, der NPC-Händler von IO mit dem Vex-Arm, verschanzte sich im Pyramidion und sprengte den Eingang in die Luft. So entging der Dunkelheit die Möglichkeit, wichtige Informationen der Vex für sich zu beanspruchen.

Seither sind diese Planeten in der Dunkelheit verschwunden und nicht mehr zugänglich. Lediglich Mars kehrte hier und da als Zeitdilatation zurück.

Asher Mir könnte zurückkehren

Beleidigend beliebt: Spieler und Fans von Asher Mir gaben die Hoffnung jedoch nie auf, dass der mürrische Opi es vielleicht doch irgendwie geschafft hat. Und das, obwohl er sie immer nur beleidigte, während Strikes permanent schimpfte und ihnen alle naselang sagte, wie blöd sie eigentlich sind, weil sie sich nicht mit Radiolara-Seen auskannten.

War Asher die freundliche Vex-Harpyie? Erste Vermutungen das Asher Mir den Angriff der Dunkelheit vielleicht doch überlebt hat gab es erstmals in Season 14. Dort wurden die Spieler aus der Ferne von einer freundlich gesinnten Harpyie bei der letzten Override-Mission beobachtet.

Asher Mir lebt und existiert jetzt im Vex-Netzwerk

Season 20 in Lightfall bringt den Spielern jetzt die Gewissheit. Der alte Kerl hat es tatsächlich geschafft und existiert jetzt als Kopie seines Selbst im Vex-Netzwerk.

Spieler können ihn sogar schon sehen, wenn sie durch die neue Mission Teilbereich: Neustart speeden. Dort taucht er unvermittelt an verschiedenen Orten auf und verschwindet dann wieder. Aber ihr müsst euch etwas Zeit nehmen und genau umschauen, wie dieser Clip zeigt:

So schreibt der Spieler BIONICforge Studios auf YouTube:

Asher Mir war einer meiner persönlichen Lieblingscharaktere, als Destiny 2 veröffentlicht wurde. Ich vermisse den alten Kerl immer noch. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass er immer noch da ist! kommentiert BIONICforge Studios via YouTube

Ob das der einzige Auftritt von Asher mir in Jahr 6 von Lightfall bleibt, wissen wir noch nicht. Aber die Vex haben offensichtlich etwas vor und Asher ist wohl einer der wenigen NPC im Destiny-Universum der sich am besten mit Vex-Technologie auskennt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass seine Geschichte tatsächlich noch nicht zu Ende ist und gerade erst beginnt.

Auf Neomuna hört man jetzt ein Flüstern: Aber diese versteckte Botschaft und die Rückkehr von Asher Mir war anscheinend noch nicht alles was Lightfall verborgen gehalten hat.

Es beginnen derzeit merkwürdige Dinge im Spiel. Überall gibt es jetzt flüsternde Botschaften die ebenso in den Köpfen der Bewohner von Neomuna als auch in denen der Hüter zu hören sind. Wenn ihr die Botschaften hören wollt macht euch auf nach Neomuna und rüstet eines dieser Items aus:

Der exotische Warlock Helm „Nezareks Sünde“

Die Legendäre Glefe „Nezareks Flüstern“

Freut ihr euch, dass Asher noch lebt? Oder kennt ihr den Charakter gar nicht? Natürlich wollen wir auch von euch wissen, ob ihr die flüsternden Stimmen bereits vernommen habt? Schreibt es uns gern direkt in die Kommentare.

Wer noch Strang-Meditation farmt findet hier einen kurzen Guide und eine Warnung, für alle Spieler mit 3 Charakteren:

