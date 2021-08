Destiny 2 bringt totgeglaubten, von Fans geliebten NPC zurück – Habt ihr’s gemerkt?

Seit dem letzten Reset, wurde in Destiny 2 die letzte Override-Mission zugänglich gemacht. Da jeder Hüter sehnlichst auf den Moment gewartet hat, was nun endlich weiter mit der Story geschieht, hat so manch einer vielleicht übersehen, dass uns eine Harpie aus der Ferne beobachtet hat. Wir von MeinMMO verraten euch was sich in der letzten Override-Mission eingeschlichen hat.

Spoiler Warnung! Der Artikel enthält Informationen zu einer aktuellen Story-Entwicklung in Destiny 2.

Was ist passiert? Mit Season der Splicer kam auch eine neue Hüter-Aktivität: Override. Seit dem Weekly Reset am 10.08 ist die finale Mission im Spiel. Mit der neuen Aktivität war es uns möglich dank des Splicer Handschuhs, den wir vom Gefallenen bekommen haben, das Vex-Netzwerk zu infiltrieren, um so die letzte Stadt von der unendlichen Nacht zu befreien.

So spielten die Hüter fleißig die Override-Missionen, bis die unendliche Nacht gebannt und Quria die Verursacherin zur Strecke gebracht wurde.

Die freundliche Harpyie in der letzten Override-Mission

Das habt ihr vielleicht übersehen: Während der letzten Override-Mission versuchten die Hüter mit aller Kraft die Vex-Invasion, die von Lakshmi verursacht, wurde zu beenden. Da im Eifer des Gefechts kaum einer auf seine Umgebung geachtet hat, sondern eher auf die Dialoge und das Kampfgeschehen, hat der eine oder andere Hüter übersehen, dass eine freundlich gesinnte Harpyie uns aus der Ferne beobachtet hat.

Bist du es Asher?

Wie man es von der Destiny-Community gewohnt ist, ging man der Sache auf den Grund und fand heraus, dass die Harpyie mit uns kommunizierte. Durch das eine Auge, das Harpyien nun mal besitzen, hat der freundliche Vex-Kollege in Morsecode uns Hütern eine Nachricht übermittelt die übersetzt „Assistent“ bedeutet.

Um welchen totgeglaubten NPC geht es? So und welcher grimmiger, undankbarer Vex-Gelehrter hat uns damals als “Assistent” betitelt? Ganz genau: Asher Mir.

Es sprechen zwei Dinge dafür, dass Asher Mir nun aus der Hrype spricht:

Bungie verpackt seine Geschichten gerne in Rüstungen und Waffen. Eine dieser Waffen sticht da besonders hervor, und zwar die KDZ MP dieser Season “Stochastik-Variable“. Dort stand in der Lore “..ein knisterndes Portal : Asher spricht : Gefallene werden angegriffen : Toter Orbit im All..”

Die Harpyie hat ihren Standort in der Nähe von ein paar Bildschirmen, die fast genau so angeordnet sind wie das provisorische Labor von Asher damals auf Io

Asher Mir könnte zurückkehren.

So soll Asher gestorben sein: Asher verschanzte sich in Season der Ankunft im Pyramidion und sprengte den Eingang in die Luft. So entging der Dunkelheit die Möglichkeit, wichtige Informationen der Vex für sich zu beanspruchen. Seitdem ist Ashers verbleib ein Rätsel. Asher verschanzte sich in Season der Ankunft im Pyramidion und sprengte den Eingang in die Luft. So entging der Dunkelheit die Möglichkeit, wichtige Informationen der Vex für sich zu beanspruchen. Seitdem ist Ashers verbleib ein Rätsel. Viele gehen davon aus das er tot sei

Ob diese Harpyie tatsächlich Asher Mir sein soll, ist noch nicht von Bungie bestätigt. Vielleicht wird die Harpyie eine größere Rolle in den fortlaufenden Seasons spielen.

Wenn das wirklich Asher sein sollte, könnte man annehmen, dass er es möglicherweise geschafft hat, sich ins Vex-Netzwerk einzuklinken.

Sollte sich das rauskristallisieren, wäre es möglich, dass Asher im Hintergrund sein eigenes kollektives Vex-Netzwerk aufbaut zum wohle der Hüter.

Seid ihr überrascht, dass unser grimmiger Kollege wieder erscheinen wird? Oder glaubt ihr das es sich nur um eine kleine Anspielung handelt, die keine Aufmerksamkeit erfordert? Was haltet ihr von der ganzen Sache? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.