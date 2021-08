Destiny 2: Weekly Reset am 10.08. – Im “Epilog” von Season 14 greifen zeitreisende Roboter die letzte Stadt an

In Destiny 2 bringt der neue Weekly Reset am 10. August den “Epilog” der Saison des Spleißers. Der bringt eine neue Quest, eine finale Override-Mission, ein schickes Cinematic und kurz vorm Ende der Season nochmal Action ins MMO. Was erwartet euch sonst diese Woche?

So sieht der Epilog aus: Die Season 14, die Saison des Spleißens ist am 24. August zu Ende. Schon heute, am 10. August startet das letzte Event des Kapitels: der sogenannte Epilog. Darin greifen die Vex die letzte Stadt an – vor der Invasion warnte uns die fiese Lakshmi seit Wochen und brach nun einfach selbst den Bürgerkrieg vom Zaun.

Heute startet im Epilog die Quest “Wie prophezeit”. Für euch steht dabei auch eine neue Override-Mission im Flüchtlingslager der Eliksni der letzten Stadt an. Danach genießt ihr ein richtig Action-geladenes Video. Dabei bekommen die Vex Unterstützung von Besessenen. Packt unbedingt Waffen und Mods gegen Barriere- und – Unaufhaltsame-Champions ein.

Die Vex marschieren ins Eliksni Flüchtlingslager

Ob wir die Quest heute schon beenden können oder müssen wir uns mit dem Finale der Season 14 noch eine Woche länger gedulden? Am Ende der Quest-Reihe soll ein exotisches Schiff und ein Aszendenten-Bruchstück auf euch warten. Was für die folgende Season 15 interessant ist, hat MeinMMO hier zusammengefasst:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 10.08. bis zum 17.08.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe wartet der Strike

Terminus der Einsicht – der Psion Kargen möchte euch auf Nessus herausfordern.

Auf Spitzenreiter könnt ihr zudem auch alle bisherigen Feuerproben wiederholen. Gut für alle, die noch an ihrem Eroberer-Titel arbeiten.

Das kultige Scout-Gewehr Uneinigkeit (Hung Jury) ist als Belohnung im Dämmerungs-Lootpool dran.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Grenadier

Eisen

Der Elementar-Modifikator ist bleibt bis zum nächsten Weekly Rest gleich identisch, die anderen rotieren täglich.

Im Raid “Gläsernen Kammer” passiert das:

Im Raid wartet die Herausforderung beim Torwächter auf euch: “Fremde in der Zeit” verlangt, dass ihr Wyvern und Vex-Mino (Prätorianer) im Portal zeitgleich killt. Schießt die Wyvern also erst runter und gebt ihnen parallel den Rest oder schaltet sie mit einer Super direkt aus, wenn der Reliktträger sich um den Mino kümmert.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode des Raids eine Zeitverirrte Waffe. Diese Woche gibt’s den Raketenwerfer Heze-Rache. Der kommt dann garantiert mit Überschuss und Clusterbomben aus der Herausforderung.

7 Dinge, die ihr vorm Start der neuen Season 15 in Destiny 2 noch erledigen solltet

Schmelztiegel: Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle

Petra Venj steht im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt – es herrscht also der maximale Fluch-Stufe (Woche 3). Beweisen könnt ihr euch hier zudem in der 4. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. In Season 15 steigt das Level nur um +10, wer jetzt fleißig ist, spart sich dann in Zukunft den Grind.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Tilgungs-Mission – mit korrumpierten Schlüsselcode (+2)

Sonnenwenden-Beutezüge bei Eva im Turm absolvieren (+1)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das saisonale Ornament-Set

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Das exotische Schiff „Kosmos-Lichtstrahl“

Das exotische Schiff „VG-17 Fliegende Festung“

Der exotische Sparrow „“

Die exotische Geist-Hülle „Kosmos-Hülle“

Die exotische Geist-Hülle „Aoki/Faas-Hülle“

Das exotische Emote „Bedrohliche Haltung“

Der legendäre Shader “Jacarini” – mit viel Schwarz und Weiß

Das exotische Ornament „Einberufen“ für Auserwählte des Reisenden

Die saisonalen Helm-Ornamente für Jäger, Titanen und Warlocks

Seit Mai 2021 herrscht in Destiny 2 die endlose Nacht, eine Simulation, in der es nie mehr Tag wird. Ob die Hüter noch in Season 14 das Licht des Tages erblicken oder erst in der noch immer namenlosen Season 15? Sagt uns doch in den Kommentaren wie ihr das neue Cinematic fandet.

10 Dinge, die Destiny 2 für die neue Season 15 lernen muss