Destiny 2: Starke Strang-Builds für jede Klasse, die eure Gegner fesseln werden

Nachdem Lightfall mit seiner Kampagne in Destiny 2 nicht überzeugen konnte, entwickelt sich die neue Fähigkeit “Strang” dagegen zu einem echten Highlight des DLCs. Deswegen stellen wir euch heute je ein starkes Strang-Builds für jede Klasse, Titan, Warlock sowie Jäger, vor und listen auf, was ihr braucht, um sie nachzubauen.

Das können die Builds: Strang hat in Destiny 2 fesselnde Eigenschaften offenbart, die es in sich haben. Nachdem den Hütern bereits frühzeitig alle Aspekte zur Verfügung gestanden hatten, konnte man sich mit der Fähigkeit vertraut machen.

Strang macht Spaß, vor allem wenn man weiß, was man für Fragmente, Aspekte und Mods in seine Rüstung packen muss.

MeinMMO hat für euch drei solide und gut funktionierende Strang-Builds aus Season 20 für jede Klasse ausführlich getestet und stellt sie in diesem Artikel genauer vor. So könnt ihr sie ganz einfach nachbauen.

Mit den fertigen Strang-Builds könnt ihr dann eure Feinde, wie in diesem Trailer zu sehen, fesseln und damit ihre Gegenwehr fast vollständig auf Eis legen. Sogar die von Champions!

3 starke und solide Builds mit Strang-Fokus

Wir beschreiben euch hier ausführlich, aus welchen Komponenten die drei Strang-Builds bestehen. Dabei gehen wir genauer auf die benötigten Exotics, Strang-Optionen, Mods und wie ihr das Build spielen müsst ein. Für diese Strang-Builds spielt es zudem keine Rolle, ob ihr Jäger, Titan oder Warlock seid – es ist für jede Klasse etwas dabei.

Nach Destiny 2: Lightfall sind Sphären der Macht wieder wichtiger denn je. Wer viele Sphären erzeugt , kann seine Fähigkeiten unwahrscheinlich gut pushen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auf die richtigen Mods achtet.

Strang-Jäger – Lasso-schwingender Revolverheld

Der Jäger erhält in Destiny 2 mit Strang fesselnde Eigenschaften. Er ist die einzige Klasse, die mit einem Lasso in seiner Super herumschwingen darf und es knallend auf seine Feinde wirft. Sein Lasso ist dabei so scharf wie ein Stahlseil und kann damit mühelos im schweren Angriff der Super eine riesige Gruppe von Feinden sprichtwörtlich in zwei Hälften zerlegen.

Unser erstes Strang-Build funktioniert mit dem Exotic “Der sechste Kojote” der euch zwei Ausweichladungen gewährt.

Strang-Jäger-Build mit dem Exotic “Der sechste Kojote”

Was macht das Build so besonders? Mit diesem Build kann der Jäger jeden Gegner binden. Dank des Exotics hat er die Freiheit “Binden” zweimal hintereinander anzuwenden. Kämpfer können nicht mehr schießen und sich wehren. Damit sind selbst Quäler und Champions hilflos ausgeliefert. Außerdem kann man auch Unaufhaltsame Champions damit betäuben.

Das kann “Der sechste Kojote”: Die Funktionsweise dieser Brustrüstung ist denkbar einfach. Sie gewährt Euch eine zweite Ladung für die Klassenfähigkeit des Jägers – also für das Ausweichen.

In diesem Strang-Build nutzen wir das Jäger-Exo “Der sechste Kojote”

Wir haben euch hier alles aufgelistet, was wir aktuell in unserem Jäger-Build nutzen. Natürlich kann dies immer noch nach eigenem Spielstil angepasst werden, indem ihr beispielsweise eine andere Granate sowie andere Aspekte, Fragmente oder Mods probiert.

Unsere Empfehlung für dieses Build:

Super-Fähigkeit: Fadenläufer > Seidenstreich – kombiniert einen Enterhaken mit einem Seilpfeil.

Fadenläufer > Seidenstreich – kombiniert einen Enterhaken mit einem Seilpfeil. Granate: Fesselgranate – Eine Art Bola die Feinde binden kann.

Fesselgranate – Eine Art Bola die Feinde binden kann. Nahkampf: Fadenspitze – Ein Seilpfeil, der Ziele beschädigt, abprallt und Energie zurückerstattet.

Fadenspitze – Ein Seilpfeil, der Ziele beschädigt, abprallt und Energie zurückerstattet. Klassenfähigkeit: Waghalsiges-Ausweichen – In der Nähe von Feinden lädt euer Nahkampf wieder auf.

Waghalsiges-Ausweichen – In der Nähe von Feinden lädt euer Nahkampf wieder auf. Rüstungs-Exotic: “Der sechste Kojote” – Exotischer Brustschutz

Strang Aspekte Fesselnder Einschlag

Greift eure Ziele an, indem ihr euch von oben auf sie stürzt, zu Boden donnert und sie durch den Aufprall bindet. Witwenseide

Du verfügst über eine zusätzliche Granate. Dein Hangeln erschafft ein Hangel-Gewirr am Hangelpunkt. Hangelt also öfter und erzeugt Hangelpunkte, die ihr und euer Einsatztrupp unbegrenzt nutzen könnt.

Bei den Strang-Fragmenten für diesen Jäger-Build empfehlen wir euch:

Strang Fragmente Faden der Abwehr:

Eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt Geflochtene Panzerung.

Faden des Verstands:

Das besiegen von gebunden Zielen gewährt Klassenfähigkeits-Energie.

Faden der Generierung:

Das verursachen von Schaden generiert Granatenenergie. Faden des Fortbestands:

Bindende, zersetzende und zerreißende Effekte bei Zielen halten länger an.

Der Build lässt sich mit folgenden Waffen und Werten gut ergänzen:

Rüstungswerte: Für den Jäger empfehlen wir möglichst hohe Mobilitäts-, Belastbarkeits- und Disziplin-Werte in den Rüstungen zu fokussieren.

Für den Jäger empfehlen wir möglichst hohe Mobilitäts-, Belastbarkeits- und Disziplin-Werte in den Rüstungen zu fokussieren. Kinetik-Waffe: Die exotische Maschinenpistole “Osteo Striga” macht Schaden über Zeit oder das exotische Automatikgewehr “Quecksilbersturm” mit seinem Katalysator “Nano-Gewirr”, weil ihr dann zusätzliche Gewirre erzeugen könnt.

Die exotische Maschinenpistole “Osteo Striga” macht Schaden über Zeit oder das exotische Automatikgewehr “Quecksilbersturm” mit seinem Katalysator “Nano-Gewirr”, weil ihr dann zusätzliche Gewirre erzeugen könnt. Energie-Waffe: Für die Nutzung von der starken Option “Flüchtige Geschosse” empfehlen wir eine Leere-Waffe im Energie-Slot.

Für die Nutzung von der starken Option “Flüchtige Geschosse” empfehlen wir eine Leere-Waffe im Energie-Slot. Waffen-Perks: Strang-Waffen mit dem Perk “Schlüpfling”.

Um das Build abzurunden sind auch die Rüstungs-Mods wichtig. Sie bringen euch weitere Vorteile. In dieser Tabelle findet ihr alle von uns genutzten Mods.

Beachtet jedoch: Die erste Reihe der Mod-Übersicht richtet sich nach euren eigenen Rüstung-Stats. Wenn ihr also statt Granate mehr Belastbarkeit braucht, um beispielsweise auf 100 zu kommen, müsst ihr das entsprechend ändern.

Alle benötigten Rüstungs-Mods für das Jäger-Strang-Build

Wie spielt sich der Build? Der Jäger wird mit diesem Build zum lasso-schwingenden Revolverhelden. Seine Aufgabe: Nichts rührt sich mehr und schiesst damit auch nicht mehr zurück.

Damit euch das gelingt, nutzt ihr in einem Kampf zuerst eure Granate. Sie wird die getroffenen Gegner binden, also in der Luft aufhängen. Diese könnt ihr nun ohne große Gegenwehr beseitigen. Es gibt euch die Option, dass besiegte Gegner ein Gewirr erzeugen, dass ihr dann wieder nutzen könnt. Ihr könnt es zerschießen, was eine Explosion hervorruft, oder ihr könnt es werfen. Wir finden das Zerschießen allerdings oft effektiver. Zudem habt ihr jederzeit euren Ausweichsprung parat, um weitere Ziele zu binden.

Der Grund, warum dieses Build auch so gut funktioniert, liegt im Fragment “Faden des Verstands”, das euch beim Besiegen von gebunden Zielen Klassenfähigkeits-Energie gewährt. Zusätzlich kommt der Aspekt “Fesselnder Einschlag” zum Tragen, den ihr ebenfalls nutzen könnt, um Feinde zu binden. Zwischendurch könnt ihr auch eure Ulti für härtere Gegner verwenden.

Dieses Build ist also ein Selbstläufer, was das Maximum an Bewegungsunfähigkeit eurer Feinde angeht. Jäger können ihre Gegner damit fast unendlich in der Luft halten.

Auf der nächsten Seite kommt der Warlock dran, um die fieseste Nadel in ganz Destiny 2 auf seine Gegner loslassen.