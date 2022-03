Destiny 2: Was sind Sphären der Macht und wofür braucht man sie?

Wer Destiny 2 zockt, der sollte auch den wichtigsten Bestandteil des Spiels kennen: die Sphären der Macht. Neben der grundsätzlichen Frage, was Sphären der Macht sind, hat sich mit der neuen Erweiterung, The Witch Queen, auch die Art und Weise verändert, wie man Sphären der Macht erzeugt. Wir sagen euch, was sich genau geändert hat und wie ihr 2022 Sphären der Macht in Destiny 2 erzeugt.

Was sind Sphären der Macht? In Destiny 2 sind Sphären der Macht (Orbs of Power) essenziell, um den Hütern schnell wieder ihre beste Fähigkeit, die Super, zurückzugeben. Die Sphären der Macht können nicht nur erzeugt, sondern auch aufgesammelt werden und gewähren dann pro Sphäre eine kleine Menge Fähigkeitsenergie oder pushen andere Vorteile.

Je mehr Sphären ihr selbst und andere Spieler erzeugen könnt, desto besser seid ihr.

Über Licht-Mods können mithilfe der Sphären unglaubliche Synergien entfesselt werden.

Zu wissen, wie man Sphären der Macht erzeugt, ist wichtig, denn sie helfen dabei, effizienter und stärker zu sein. Vor allem, wenn im Team Endgame-PvE-Inhalte gespielt werden, sind sie unverzichtbar.

So sehen Sphären der Macht aus, nachdem Hüter sie erzeugt haben.

Vor der neuesten Erweiterung Witch Queen erzeugten die Hüter Sphären der Macht jedoch auf eine Weise, dass man sich darum wenig Gedanken machen musste:

Vorrangig ploppten die Sphären bei der Aktivierung ihrer Superfähigkeit und Kills aus ihnen heraus

Zudem konnte die Verwendung von Meisterwerks-Waffen, also Waffen, die vollständig auf Stufe 10 aufgelevelt waren, Sphären durch Multikills erzeugen.

Auch exotische Waffen, die über einen Katalysator verfügen, konnten Sphären erzeugen.

Was hat sich jetzt geändert? Mit dem Start von Witch Queen im Februar 2022 und Season 16 hat sich das System jedoch teilweise geändert. Wer weiterhin effektiv Sphären der Macht erzeugen will, muss dafür jetzt einen Rüstungs-Mod auf seinem Helm benutzen. Meisterwerks-Waffen spielen hingegen keine Rolle mehr für die Sphären-Erzeugung.

In der Community kam die Änderung von Bungie gar nicht gut an, da alle Meisterwerk-Waffen damit weniger wichtig werden und die Mods für ein komplizierteres Kreieren der Builds sorgen.

Kommende Änderung für Meisterwerk-Waffen empört Spieler in Destiny 2: „Sind nun nutzlos“

Wie erschaffe ich Sphären der Macht?

Seit Februar 2022 haben Hüter in Destiny 2 genau zwei Möglichkeiten, Sphären der Macht zu erschaffen. Am einfachsten ist hier auch weiterhin der Einsatz seiner Superfähigkeit. Dies garantiert zumindest immer ein paar Sphären der Macht. Die Menge ist allerdings recht überschaubar, sodass dies allein nicht ausreichen wird, um wirklich das volle Potenzial ausschöpfen zu können.

Wenn ihr nicht ewig warten wollt, dass eure Super wiederkehrt, seid ihr auf die Verwendung der neuen „Siphon-Mods“ in eurer Rüstung, konkret in eurem Kopfschutz, angewiesen und auf schnelle Kills mit Waffen.

Von den Mods gibt es gleich mehrere, damit sie zu jedem Build passen und darin verwendet werden können.

Item Modname Beschreibung Kosten Erhältlichkeit Harmonischer Siphon Schnelle Waffen-Todesstöße mit Schaden, der Ihrem Unterklassentyp entspricht, erzeugen eine Sphäre der Macht. 1 Energie Standardmäßig freigeschaltet Kinetischer Siphon Schnelle kinetische Waffen-Todesstöße erzeugen eine Kugel der Macht. 3 Energie Standardmäßig freigeschaltet Arkus Siphon Schnelle Todesstöße mit Arkuswaffen erzeugen eine Sphäre der Macht. 3 Arkus-Energie Standardmäßig freigeschaltet Solar Siphon Schnelle Todesstöße mit Solarwaffen erzeugen eine Sphäre der Macht. 3 Solar-Energie Standardmäßig freigeschaltet Leere Siphon Schnelle Todesstöße mit Leerewaffen erzeugen eine Sphäre der Macht. 3 Stasis-Energie Standardmäßig freigeschaltet Stasis Schnelle Todesstöße mit Stasiswaffen erzeugen eine Sphäre der Macht. 3 Leere-Energie Standardmäßig freigeschaltet Power-Erhaltung Deine Super-Todesstöße erzeugen zusätzliche Sphären der Macht für Verbündeten. 3 Stasis-Energie Durch Zufall aus Legendären Engrammen oder aus Rang-Aufstiegspaketen

Wie schaltet man die neuen Siphon-Mods frei?

Eine Freischaltung dieser Siphon-Mods für die Erzeugung von Sphären der Macht, ist nicht nötig. Bungie hat sie den Spielern automatisch in der Sammlung bereitgestellt, damit sie jeder sofort nutzen kann.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Der Stasis-Mod „Power-Erhaltung“, der zusätzliche Sphären der Macht bei Super-Todesstößen gewährt, ist nicht automatisch freigeschaltet. Diese Mod bekommt man nur durch Zufall aus Legendären Engrammen oder aus Rangaufstiegspaketen.

So rüstet ihr die Sphären-Mods aus

Damit ihr die Siphon-Mods zur Erzeugung von Sphären der Macht nutzen könnt, braucht ihr einen freien Rüstungs-Slot auf eurem Helm, dieser muss das passende Element besitzen und natürlich noch genügend freie Energie bieten, um den Mod auch einsetzen zu können.

Hattet ihr diese Änderung bereits auf dem Schirm und entsprechend berücksichtigt? Oder habt ihr euch bereits gewundert, warum in Destiny 2 plötzlich manche Spieler nur noch wenige der so wichtigen Sphären der Macht erzeugen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr diese wichtigen Mods überhaupt noch in eure Builds einbauen könnt oder alle Slots bereits voll sind.