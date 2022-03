Destiny 2 hat einst einige der besten Waffen in den Ruhestand geschickt, weil sie zu stark waren. Darunter auch viele Lieblingswaffen der Hüter. Doch statt weiter zu trauern, bauen sich die Spieler, über das neue Waffen-Crafting in Witch Queen, einfach verbesserte Versionen ihrer Lieblinge. MeinMMO sagt euch, wie ihr jetzt den schnellsten Bogen in Destiny 2 craften könnt.

Seit einem Monat können die Spieler die Inhalte des neuesten DLCs „Die Hexenkönigin“ ausprobieren. Neben einer frischen Kampagne, die eine atemberaubende Story ins Spiel brachte, können die Spieler auch eigenen Waffen herstellen und diese auch wieder verändern.

Genug Zeit also, sich alle benötigten Materialien für das Waffen-Crafting und die letzten Resonanzwaffen mit moderatem Zeitaufwand aus der Aktivität Urquell zu erspielen.

Warum hat das so lange gedauert? In der Aktivität Urquell durchlaufen die benötigten Resonanzwaffen für den Erhalt eines Waffen-Bauplans eine 4-Tages-Rotation. Das bedeutet man muss immer ein paar Tage warten, bis die gewünschte Waffe wieder verfügbar ist. Zudem braucht man auch etwas Glück, denn die Waffen müssen auch als Resonanzwaffe droppen.

Tag 1 (Angriff): Kinetisches Automatikgewehr „Begebenheit“ (Come to Pass)

Tag 2 (Verteidigung): Arkus-Granatenwerfer „Verdammung“ (Tarnation)

Tag 3 (Angriff): Kinetik-Bogen „Das Blaue vom Himmel“ (Fel Taradiddle)

Tag 4 (Verteidigung): Leere-Scharfschützengewehr „Vatersünden“ (Father‘s Sins)

Neben dem Automatikgewehr „Begebenheit“ wird vor allem der Bogen „Das Blaue vom Himmel“ derzeit bei den Spielern immer beliebter, und das aus gutem Grund.

Nachdem sie zunächst die gewünschten Waffen ergattert hatten, haben die Spieler inzwischen damit begonnen, sie in der Enklave auf dem Mars zu formen und beim Crafting zu experimentieren. Dank des neuen Waffen-Craftings kann eine geformte Waffe immer wieder umgeformt werden, bis man mit ihr zufrieden ist. Und so wird es auch möglich, die Eigenschaften sehr nahe, oder sogar darüber hinaus, an die einstigen, besten Eigenschaften der persönlichen Lieblingswaffen zu bringen.

In unserem Guide findet ihr hierzu alles, was ihr zum Waffen-Crafting in Destiny 2 wissen müsst:

Jetzt kann man in Destiny 2 eigene Waffen formen und das Waffen-Crafting ist sogar leichter als ihr denkt

Spieler craftet verbesserte Version des einst schnellsten Bogens

Das hat auch der Destiny-2-Spieler TheSoulChainer gemacht und dann ein Video auf reddit gepostet, wo er seine geformte Version des Kinetik-Bogens „Das Blaue vom Himmel“ zeigt und schreibt dazu: „Ich habe [den Bogen] auf SPEED optimiert und bin mir sicher, dass andere „Geschwindigkeitsgenießer“ das zu schätzen wissen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Hier zeigt der Spieler „TheSoulChainer“ seinen neuen Bogen in Aktion.

Der Bogen punktet von Haus aus bereits mit einer anständigen Anspannzeit und einem leichten Rahmen, sodass er mit den richtigen Perks Pfeile in wahnsinniger Geschwindigkeit abfeuern kann.

Mit diesen Eigenschaften wurde der Bogen geformt:

Polymer-Sehne: Sie ermöglicht etwas schnelleres Ziehen.

Glasfaser-Pfeilschaft: Das erhöht die Präzision nochmal deutlich.

Tempo des Schützen: Die Spannzeit verringert sich nach jedem Präzisionstreffer.

Erfolgreiches Warmlaufen: Jeder Todesstoß erhöht das Lade- und Spanntempo.

Dazu kombiniert er den Mod „Freihändiger Griff“.

Hinweis: Um die Verbesserten Perks auf eurem neuen Bogen nutzen zu können, muss die Waffe über Level 20 verfügen. Ihr müsst sie also eine Weile spielen, bevor ihr die Perks einsetzen könnt.

„Das ist kein Bogen, das ist ein Maschinengewehr“, findet der Spieler „TrueComplaint8847“ unter dem Beitrag auf reddit. Und in der Tat macht diese Kombination den neuen Kinetik-Bogen aus Savathuns Thronwelt damit sogar schneller als den bisher schnellsten Bogen „Schweigen“.

Das „Schweigen“ musste man sich einst über eine quälend lange Quest im Gambit erspielen. Wer ihn aber erstmal ergattert hatte, konnte durch den Perk „Gambit des Schützen“ für kurze Zeit (7 Sekunden) einen riesigen Zieh-Tempo-Bonus (3x so schnell) Pfeile raushauen, wenn man mit dem Bogen Präzisionstreffer aus der Hüfte landete.

Er galt damals als der beste, legendäre Bogen im Spiel. Der Bogen brauchte, optimal verwendet, nur knapp 0,2 Sekunden (statt 0,617), bis er wieder voll gespannt war und erneut abgefeuert werden konnte. Ein Traum für Liebhaber dieser Waffengattung.

Nach dem Sunsetting war dieser Bogen jedoch nicht mehr nutzbar, da man ihn nicht mehr infundieren konnte.

Was bedeutet der Begriff „Sunsetting“ in Destiny 2? Sunsetting ist das verhassteste Feature, dass Destiny 2 jemals hatte. Der Begriff wurde von Bungie geprägt, als der Entwickler ankündigte, Waffen aus dem Spiel zu nehmen, wenn sie ihren Zenit „in der Sonne“ erreicht haben. Das sollte dafür sorgen, dass diese starken Waffen irgendwann automatisch aus der Endgame-Meta herausfallen würden. Es war quasi ein Ruhestand für zu starke Waffen, die keine Spieler freiwillig weglegen wollte.



Doch die Community hasste es und so wurde Sunsetting im Jahr 2021 von Bungie wieder zurückgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren jedoch bereits einige, starke Waffen dem Sunsetting zum Opfer gefallen, wie beispielsweise die Einsiedlerspinne, der Gipfel oder auch der jetzt nachgebaute Gambit-Bogen „Schweigen“.

Wenn ihr also einen Bogen wollt, der fast schneller schießt als ein Maschinengewehr, dann solltet ihr diese Perk-Kombi für „Das Blaue vom Himmel“ unbedingt ausprobieren. Vor allem, da Bögen auch vom Artefakt in Season 16 unterstützt werden und stark gegen Champions sind.

Was sagt ihr zu dem Bogen? Seid ihr Fans der Waffengattung? Oder habt ihr euch lieber eine andere, für euch perfekte Waffe geformt? Falls ihr noch experimentiert, was eine gute Kombination für eure Lieblingswaffe ist, verratet uns doch eure Ideen in den Kommentaren.

Übrigens: Mit dem heutigen Update könnt ihr in Zukunft vor allem öfter eure Waffen umformen, denn die bisher gesetzten, künstlichen Caps für Waffen-Crafting Materialien werden dann erhöht.