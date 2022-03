Das Waffencrafting in Destiny 2 gleicht einem Albtraum – So soll es jetzt besser werden

In Destiny 2 haben sich viele Spieler darauf gefreut, endlich ihrer eigenen God-Rolls zu schmieden. Mit dem angekündigten Waffencrafting in Witch Queen sollte das kein Problem sein, doch Spieler wurden durch viele Einschränkungen ihrer Freiheit beraubt. Bungie möchte das nun bald ändern.

Wodurch wurden die Spieler eingeschränkt? Für Witch Queen versprach Bungie eine riesige Freiheit, was das Finden eures God-Rolls als Waffe angeht. Sie implementierten dadurch die Waffenschmiede, in der Hüter durch freigeschaltete Pläne ihre Lieblingsknarre zusammenstellen können. Doch jetzt werden Hüter durch Einschränkungen daran gehindert, Spaß am Schmieden zu haben.

Hohe und vor allem wiederkehrende Kosten, die bei der Umformung anfallen, bremsen die Hüter in ihrer Kreativität aus. Dabei forderten viele Spieler die Aufhebung dieser „Spaßbremsen“, um endlich das Spiel genießen zu können. Bungie hat die genervten Schreie erhört und kümmert sich nun um mehr Freiheiten für die Hüter.

Viele Änderungen, die euch mehr Freiheit bieten

Was ändert sich? Bungie möchte mit einem Patch kommende Woche dafür sorgen, dass die Schmiede für deutlich mehr Spieler interessanter sein soll. Dabei sind folgende Änderungen geplant:

Alle Materialien werden von 250 auf 1000 Einheiten erhöht

Neutrales Element wird von 8500 auf 10000 Einheiten erhöht

In kommender Season werden alle Materialien außer Neutral, Resonanz- und Aszendentenlegierung entfernt. Viele der Materialien, die extrahiert werden konnten, gerieten in Konflikt mit der seltenen Aszedentenlegierung – Deshalb werden alle legendären Materialien in Season 17 entfernt



Der Schmiedetisch, auf den keiner Lust hat

Einige Dinge werden jedoch immer noch beobachtet und Bungie ist mit den Anpassungen noch längst nicht fertig. Dabei behält das Entwicklerteam folgende Diskussionen im Auge:

Die Preise der Umformungen

Die Häufigkeit für das Erlangen einer Tiefenblick-Resonanz-Waffe

Den Spielern mehr Kontrolle darüber zu geben bestimmte Waffenpläne zu erlangen

Wann sind die Änderungen aktiv? Bungie hat im TWaB angekündigt, dass die Änderungen mit Patch 4.0.0.4 in Kraft treten werden. Dieser wird am Dienstag, dem 22. März ausrollen und die Server kurz in den Ruhezustand versetzten. Wir werden euch aber zu dem Zeitpunkt mit einem Server-Down-Artikel zur Seite stehen.

Was haltet ihr von den Änderungen? Findet ihr das Waffencrafting endlich in die richtige Richtung geht oder sind euch die Anpassungen zu wenig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!