Destiny 2 schließt nach 8 Jahren endlich die großen Löcher in der Story

Eigentlich könnte Destiny 2 eines dieser Spiele sein, die nie enden. Seit 8 Jahren kennen die Spieler die Geschichte zu Licht und Dunkelheit. Der extraterrestrische Reisende segnet seine Hüter mit Unsterblichkeit und nun können sie die Welt retten. Doch seit „Die Hexenkönigin“ da ist, hat sich so einiges geändert. Endlich stehen die Spieler vor dem Finale, auf das sie seit 8 Jahren warten und das sollte man nicht verpassen.

Als Destiny 2014 gestartet ist gab es nur wenig Story. Bungie knüpfte eher lose ein paar Storyfäden zusammen und überall gab es kleine und große Details, wenn auch spannende, die jedoch recht zusammenhanglos jahrelang dahinplätscherten.

Es kam nur immer mehr Story und Handlung dazu, anstatt das Bungie alte Geschichten vollendete.

2014 treffen die Spieler das erste Mal auf die Dunkelheit im Schwarzen Garten.

Im „König der Besessenen“ rächt sich dann der Schargott Oryx und erhält von der Dunkelheit die Macht zu nehmen. Er erschafft die Besessenen.

Als 2017 Destiny 2 beginnt stehen erstmal andere Geschehnisse im Vordergrund.

Shadowkeep etabliert 2019 neue Machenschaften der Schar.

Beyond Light führt nach Europa zu Glovis Bray und einer alten Wahrheit der Dunkelheit.

In Witch Queen nimmt Bungie alle spannenden Storyenden und führt sie zusammen.

Der Schwarze Garten in Destiny 2 war der Erstkontakt mit der Dunkelheit

Die Richtung stimmte schon immer: Natürlich fällt auf, dass viele Teile vergangener Geschichten stets mit dieser großen, geheimnisvollen Macht „der Dunkelheit“ kommunizierten. Aber keine Erweiterung brachte diese Geschichte zu einem sinnigen Ende. Bis jetzt.

Wenn ihr jetzt noch in die Story von Destiny 2 einsteigen wollt, empfehlen wir euch unsere Story-Zusammenfassung des Ego-Shooters.

Die Geschichte von Destiny 1 und 2 bis Witch Queen schnell zusammengefasst

Was Spieler bisher wussten: Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines sogenannten Hüters, Beschützer der letzten verbliebenen sicheren Stadt auf der Erde und verteidigt sie gegen alle Bedrohungen, die das Universum bereithält. Hüter sind dazu auserwählt und von einer höheren Macht beseelt, die sie stärkt.

Doch inzwischen ist diese „Letzte Stadt“ eben nicht mehr so auserwählt, wie zuerst gedacht. Licht ist keine exklusive Gabe mehr. Die Letzte Stadt kann es jederzeit verlieren und das nicht, weil jemand den Reisenden zerstört, sondern weil die Menschen dem Reisenden egal sind.

Der Strike „Savathuns Lied“ auf Titan teaserte die Witch Queen Story an

Savathun ist keine Unbekannte: Man könnte denken, Bungie wusste nicht wohin die Reise geht oder hat keinen Plan davon, wie es endet. Doch schaut man genau hin fällt auf: Im Destiny-Universum fällt der Name Savathun tatsächlich seit 8 Jahren im Spiel sehr häufig, wenn auch manches Mal nur beiläufig.

Grundsätzlich hat aber jeder Hüter früher oder später von ihr gehört. Sie ist dieses Grundrauschen, dass Bungie im Hintergrund immer wieder aufflackern lässt. So als ob es schon immer da war, die Hüter es jedoch die vielen Jahre lang nie wirklich bemerkt haben. Und sie ist es wohl auch, die das Ende von Destiny 2 einleiten könnte.

Witch Queen offenbart endlich die Wahrheit: Als der Schargott Savathun mit dem Licht wiedergeboren wird ist klar: Die Schar war nicht immer böse, sondern wurde nur von einem Schüler des Zeugen namens Rhulk dazu gebracht, Krieg gegen den Reisenden zu führen.

Aus der eigentlichen Feindin wird plötzlich eine „weiße Königin“, die mehr Rettung als Tod bedeutet. Gleichzeitig stellt auch die Vorhut alles infrage, was sie über das Licht und die Dunkelheit für wahr hielt, und wendet sich in der aktuellen Season 16 immer fragwürdigeren Mitteln zu, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Vorhut führt derzeit verzweifelte Experimente auf der Suche nach Antworten durch.

Insbesondere der neue Raid „Der Schwur des Schülers“ ist nicht nur einer der besten Raids, die Destiny 2 derzeit hat, sondern auch das größte Update für die 8 Jahre alte Destiny-Geschichte, die einst mit „König der Bessessenen“ begann.

Verpasst in Destiny 2 auf keinen Fall das spannende Finale einer großartigen Story.

Bereits im Oktober 2021 teaserte Bungie an, dass Destiny 2 bald mehr „Shooter-Adventure“ als reines Ballerspiel sein wird. Inzwischen wissen wir, wie großartig das sein kann.

Bungie hat das gute Game- und Gunplay eines Loot-Shooters mit dem neuen Fokus auf die Story positiv verändert. Die Kampagne und das Ende der Hexenkönigin verstärken diese Dynamik spürbar.



Bereits das Ende von Witch Queen hat viele Spieler umgehauen. Man kann daher davon ausgehen, dass die größten Wendungen jetzt kurz bevorstehen und in den letzten beiden Erweiterungen „Lightfall“ und „Final Shape“ ein grandioses Finale erleben.

Savathun markiert den Anfang vom Ende.

Warum sollte man jetzt noch einsteigen? In Witch Queen haben die Spieler jetzt die Möglichkeit, alte Storyinhalte zu erleben. Bungie hat hierzu interaktive Trailer und Zusammenfassungen in die laufenden Geschehnisse eingearbeitet. Aktuell ist der Einstieg mit Witch Queen daher der optimale Zeitpunkt, wenn man wissen will, wie das, was vor 8 Jahren begann, zu Ende geführt wird.

Besonders für ein Live-Service-Game ist diese Aussicht auf ein große Finale sowohl für Destiny 1 und 2 sowie neue Spieler etwas, was sich wirklich episch anfühlt und was man auf keinen Fall verpassen will. Natürlich kann man als Spieler immer noch Schießen und Plündern, aber nebenbei erlebt man dann auch eine der derzeit spannendsten Storys im Shooter-Genre.

Was glaubt ihr? Kommt die Vorhut mit den Vorkommnissen zurecht? Und werdet ihr dabei sein, wenn die Hüter gegen den Zeugen und seine Armee von Jüngern in den schwarzen Pyramiden stehen? Oder lässt euch die größte Story, die in einem Ego-Shooter je erzählt wurde, völlig kalt? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung.