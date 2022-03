Destiny 2 hat jetzt Level-Boosts für 20 € – Spieler warnen vor „Geldverschwendung“

Schon in der Vergangenheit hat Bungie Level-Boosts in Destiny 2 verkauft. Diese kosten nicht nur viel, sondern lohnen sich in den meisten Fällen nicht. Spieler rufen nun dazu auf, nicht diese sündhaft teuren Boosts zu kaufen, da sich diese nicht rentieren.

Was sind das für ein Boost? Euch ist bestimmt nach dem Weekly Reset ein neues Symbol hinter dem Balken eures Hüters bei der Auswahl aufgefallen. Dieser wurde schon in Destiny 1 und 2 eingeführt, damit Spieler für „kleines“ Geld ihren Hüter auf das Soft-Cap pushen können.

So sieht das „einladende“ Fenster zum kaufen aus

Da viele neue Spieler zum Release eines großen DLCs quer einsteigen, haben Hüter auf reddit dazu aufgerufen diese Boosts nicht zu kaufen. Sie betitelten die kostenpflichtigen Upgrades, als Geldverschwendung und ersparen euch auch keine Zeit, was das Erreichen des Soft-Caps angeht.

Teure Boosts, die euch keine Zeit ersparen

Wie viel kostet der Boost? Falls ihr euch überlegt den Boost doch zu kaufen, kostet dieser 2.000 Silber. Umgerechnet sind das 20 Euro. Diesen Preis müsst ihr dann für alle Hüter ausgeben, die ihr auf das Soft-Cap pushen möchtet.

Was haben die Hüter gegen die Boosts? Spieler auf reddit warnen vor dieser „Abkürzung“, da sie euch nur den Spielspaß entzieht und gleichzeitig euer hart verdientes Geld. Dabei verteufeln sie Bungie, da sie wissen, viele ahnungslose Spieler würden darauf hereinfallen:

Wirklich eine Schande für Bungie, dass sie das überhaupt anbieten. Sie wissen, dass Spieler es nicht besser wissen werden, aber sie wissen, wie trivial es ist, das Soft-Cap zu erreichen. meint reddit-User shortMEISTERthe3rd

Dabei meinen viele Spieler auch, dass es nicht notwendig ist, bei so einer guten Story und den einfachen Möglichkeiten sich hoch zu leveln, so eine Abkürzung zu wählen.

Ihr könnt an jedem Freitag bei Xûr legendäre Ausrüstungen und Exo-Waffen und -Rüstungen kaufen, die über eurem Level sind. Solltet ihr einen Hüter schon über dem Soft-Cap gezogen haben, müsst ihr lediglich eure stärkeren Waffen auf euren Low-Level rüberziehen.

Automatisch spart ihr euch so Zeit und bekommt höheren Loot. So haben Spieler gemeint, dass sie sich sogar in 30 Minuten über dem Soft-Cap eingefunden haben. Neulinge im Loot-Shooter sehen den Aufstieg jedoch bis zum Soft-Cap wie eine riesige Hürde. Vergleicht man aber den Grind vom Soft-Cap auf das Hard-Cap gleicht der Weg dort hin einem Spaziergang.

Verschwendet also eurer Geld nicht und habt stattdessen Spaß an Destiny 2 mit seinem Looten und Leveln. Dafür wurde es entwickelt und mit Freunden macht das Farmen sogar mehr Spaß.

Was haltet ihr von den Boosts? Findet ihr auch, dass sie unberechtigt zu Wucherpreisen verhökert werden? Oder habt ihr euch überreden lassen und doch zugeschlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!