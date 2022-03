Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Lord Saladin übernimmt in dieser Woche zudem das Training der Hüter und entlastet den alten Lord Shaxx etwas. Er veranstaltet sein Eisenbanner und will die Wölfe heulen sehen. Damit ihr genug Ansporn habt voll ins Eisenbanner einzusteigen, bringt das Eisenbanner gleich zwei neue Waffen, die ihr euch auf den alten und den zwei zurückgekehrte PvP-Maps erspielen sollt.

Destiny 2 setzt derzeit die saisonale Story fort und lässt Hüter und Kabale Seite an Seite stehen. Doch während eine schildkrötenhafte Kaiserin die psychischen Experimente mit der Schar genießt, sehen immer mehr Hüter ein Problem in dieser Grausamkeit. MeinMMO verrät euch, was diese Woche passiert.

