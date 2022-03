Eine Waffe terrorisiert in Destiny 2 den Modus Gambit – „Warum deaktiviert Bungie sie nicht?“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr vom unspielbaren Gambit-Modus? Habt ihr damit auch Gegner terrorisiert oder ist es an euch vorbeigegangen? Lasst es uns wissen, wie ihr dazu steht!

Telesto wurde in dem Moment deaktiviert, als es Gambit kaputt machte, aber Erianas kann jetzt seit über einer Woche ohne Probleme plagen. Wie …. warum Bungie???? Wenn das der Schmelztiegel wäre, hätten sie die Waffe in der ersten Stunde deaktiviert, sobald die Leute von dem Bug erfahren hätten. Jetzt will Bungie, dass die Leute nach den Änderungen mehr Gambit spielen, aber sie weigern sich, Erianas zu deaktivieren???

Was sagen die Spieler dazu? In reddit fordern Spieler Bungie auf, diese Waffe endlich zu deaktivieren. Sie macht nicht nur den Modus kaputt, sondern scheint auch nicht wie gewollt zu funktionieren. Hier haben wir für euch ein noch ein Video zur Veranschaulichung herausgesucht:

Welche Waffe ist gemeint? Es handelt sich um die Handfeuerwaffe „ Erianas Schwur „. Diese kleine Gewalt besitzt die höchste Reichweite und Schlagkraft im Spiel, was Handfeuerwaffen angeht. Vergleicht man also Erianas Handfeuerwaffe mit anderen Waffen, wäre sie eine Sniper im handlichen Format.

