Destiny 2 ist als der Loot-Shooter schlecht hin bekannt. Aliens ins Gesicht schießen und die verdiente Beute abgreifen, so mag das jeder. Doch Bungie kappt immer öfter die erspielbaren Ressourcen und schränkt so die Freiheiten der Spieler ein, trotz des Status „Loot-Shooter“.

Wie viel Freiheit haben Hüter in Destiny 2? Neue Spieler würde die Vielfalt an Freiheiten geradezu überwältigen. Offene Welten, die es zu erkunden gibt, genug Stauraum für unzählige Waffen und Rüstungen und große Mengen an Ressourcen, die im Inventar gelagert werden können.

Langjährige Spieler, die Zeit hatten, Destiny 2 zu studieren, sehen jedoch, dass Bungie in seinem Loot-Shooter viele Freiheiten drastisch einschränkt. Vor allem, was das Looten angeht.

Bungie limitiert Ressourcen auch in Witch Queen – Warum?

Schon im Halloween-Event 2021 von Destiny 2 haben sich Spieler über die künstlichen Limits aufgeregt. Dabei werden Hüter daran gehindert, in ihrem Tempo Ressourcen zu sammeln. Sei es nun die Standardwährung Glimmer oder andere Materialien, die zum Aufwerten von Rüstungen und Waffen benötigt werden.

Ein volles Inventar mit Mod-Komponenten

Der Frust ist nachvollziehbar, denn Hüter erwarten in einem Loot-Shooter keine Grenzen, was das Bunkern von Waffen, Rüstungen oder Ressourcen angeht. Spieler wollen einfach looten und selbst entscheiden, was sie brauchen und behalten wollen und was nicht.

Darüber nachzudenken, ob man noch genug Platz in der Post hat, bevor die Aszendenten-Bruchstücke ins virtuelle Nirwana verfrachtet werden, verdirbt vielen Spielern den Spaß.

Wie ist es in Witch Queen? In Witch Queen kam ein neues Feature, nämlich das Schmieden eigener God-Rolls. Viele Hüter waren gespannt und freuten sich darüber, endlich ihre eigene Knarre zusammenwürfeln zu können. Doch auch hier hat Bungie erneute Limitgrenzen gesetzt.

Ihr könnt nicht pausenlos Materialien aus den Tiefenblick-Resonanz-Waffen ziehen. Irgendwann erwischt euch eine Grenze und ihr müsst bis zum nächsten Weekly-Reset warten. Solltet ihr einer der fertigen Waffen zerlegen, erhaltet ihr auch keine Materialien davon. Dennoch ist die Option, die Resonanzen zu entziehen, weiterhin aktiv. Diese Tatsache vermiest vielen Spielern die Laune und Lust, viele coole Kombinationen von Perks auszuprobieren.

Warum setzt Bungie solche Caps ein? Bungie hat sich nicht genau dazu geäußert. Zwecks der Tresorplätze, aber gebe es ein Problem, da zu viele Plätze für jeden Hüter Probleme im System hervorrufen könnten.

Denkbar wäre, dass Bungie durch die künstlichen Caps Exploits vorbeugen möchte. Klare Grenzen können von niemanden überschritten werden und sorgen somit für überschaubare Problemgebiete. Jedoch handelt es sich hierbei nur um Spekulationen. Klar ist, das jedem Spieler die Caps tierisch auf die Nerven gehen.

Was haltet ihr von den Caps? Bremsen sie euch bei eurem Spielspaß aus oder interessiert es euch nicht und ihr könnte ohne Probleme zocken? Lasst es uns wissen!