Destiny 2-Spieler bitten Bungie, alle Limits aufzuheben: „Lasst uns das verdammte Spiel spielen“

Während die Destiny 2-Community Halloween feiert, ist den Spielern ein großes Problem des Spiels bewusst geworden. Die künstlichen Limits von Währungen und Items, an die sie auch während des Events immer wieder stoßen.

Bungies neue Version des Halloween-Events wurde bis jetzt gut angenommen. Es sind nur kleine Änderungen am Event erfolgt, doch bereits der Wegfall des Spukforsts hat frischen Wind in das angestaubte Event gebracht. Auch die Idee mit dem Lorebuch und die Community-Rüstungen sind etwas, an dem die Spieler Gefallen gefunden haben. Wäre da nicht diese eine gemeine Sache: künstliche Limits.

In Destiny 2 gibt es künstliche Limits die viele Spieler für ärgerlich, willkürlich und völlig unnötig halten. Das hat man während des Event vor allem bei Spektralseiten zu spüren bekommen.

In Destiny 2 gibt es verschiedene Limitierungen:

Ihr könnt beim Halloween-Event maximal 75 Spektralseiten sammeln.

Auch saisonale Währung (Parallax Bögen) sind auf 3000 Stück begrenzt.

Die Obergrenze eures Glimmers liegt aktuell bei 250.000.

Euer Tresor ist auf 500 Ausstattungsgegenstände begrenzt.

Spieler dürfen nur 20 Aszendenten-Bruchstücke pro Char besitzen. (40 maximal bei 3 Chars)

Auch die Verbesserungsprismen sind auf 50 Stück pro Char begrenzt. (200 maximal bei 3 Chars)

Und das war nur ein Auszug der aktuellen Limitierungen. Bungie hat noch mehr Obergrenzen, welche die Spieler immer wieder auf die eine oder andere Art einschränken. Das Farmpotenzial für viele der Materialien in Destiny 2 ist zu restriktiv.

Das krasse Gegenteil davon sind Materialien, die niemand mehr braucht. Die unbeliebten Mod-Komponenten beispielsweise lassen sich ins Unendliche im Inventar stapeln. Nur hier ist der Unterschied: Die Komponenten sind zu nichts mehr gut, wenn man alle Mods hat.

Destiny 2 Spieler wollen frei sein und Limits bremsen sie nur unnötig aus.

Bungie bremst seine Spieler künstlich aus

Der Unmut über diese künstlichen Farmgrenzen wird zurzeit wieder lauter. Vor allem, weil es immer öfter passiert, dass das Limit Spieler um bestimmte Gegenstände bringt:

Spieler verlieren die wertvollste Währung im Spiel, Aszendenten-Bruchstücke, weil sie nicht mehr als 10 davon auf der Post und in ihrem Inventar lagern können. Läuft die Post über, weil man vielleicht länger in einem Raid verbringt, sind sie für immer weg.

Oder Spieler achten nicht auf die Caps saisonaler Währung und ohne es zu merken, bekommen sie einfach nichts mehr für ihre Zeit und ihren Aufwand.

Dem Destiny 2-Spieler Oravital1 ging es genauso, als er seine Spektralseiten im Gambit farmen wollte.

Habe gerade einen 3-stündigen Gambit-Grind gemacht, nur um herauszufinden, dass die Spektralseiten-Obergrenze bei 75 liegt. Wer weiß, wie viele ich verpasst habe? schreibt Oravital1 im Destiny 2 reddit

Solange das so ist, sollten Spieler die Anzahl Ihrer Spektralseiten während des Festivals der Verlorenen stets im Auge behalten, damit der Event-Fortschritt nicht verloren geht.

Wie ihr die Lore-Seiten für das Halloween-Event genau, farmt haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Destiny 2: Guide zum Halloween Event 2021 – So findet ihr Heimgesuchte Sektoren

Spieler wollen eine Aufhebung aller künstlichen Limits

Nach dem Posting wurde schnell klar, mit diesem Problem ist der Gamibit-Unglücksrabe nicht allein.

Der reddit-Beitrag hat inzwischen über 6,5K Upvotes erhalten und die Community fordert immer lauter von Bungie eine Aufhebung aller künstlichen Limits und stimmt damit der Forderung von Oravital1 zu, der es auf den Punkt brachte:

Hört auf, alles mit einem verdammten Limit zu versehen. Glimmer, [legendäre] Scherben, [planetare] Materialien und tausend andere Dinge. Hört einfach auf. Lasst uns das verdammte Spiel spielen, wie wir wollen. Wenn ich 200 Spektralseiten bekomme und sie dann abgeben möchte, lasst es mich einfach um Himmels willen tun.

Bungie bremst seine Spieler schon länger aus: Die Forderung der Spieler ist nicht neu. Künstliche Farmgrenzen sind seit Destiny 1 ein wunder Punkt für die Community. Das Festival der Verlorenen 2021 hat dieses hochumstrittene Thema nur erneut ins Rampenlicht gerückt:

integralofEdotdr schreibt dazu: „Ich denke, eine der schlechtesten Obergrenzen ist Glimmer, wenn Aszendenten Bruchstücke 50.000 Glimmer kosten und die Kioskwaffen über 100.000 Glimmer liegt. Wenn [Bungie] die Obergrenze auf 400.000 erhöhen könnte, wäre das schön.“

Auch Umbral-Engramme sind gekappt: Spieler in Destiny 2 haben nur vier Chancen pro Woche auf eine gute Waffe/ Rüstung über ihre fokussierten T3 Umbral-Engramme. Und die Perk-Kombinationen sowie Rüstungswerte sind in Season 15 zudem wieder schlechter geworden:

Der Spieler SPEEDFREAKJJ merkt dazu an: „T3 Umbral Engramme zu begrenzen, die nicht einmal einen hohen Wert haben, war der ultimative D**k-Move.“

Warum begrenzt Destiny 2 seine Spieler überhaupt?

Die Begrenzung soll wahrscheinlich das „Engagement“ der Spieler „aufblasen“. Eine Begrenzung der Umbral-Engramme beispielsweise sorgt dafür, dass die Spieler Woche für Woche wiederkommen, um ihre vier T3 Umbral-Engramme zu farmen. Ähnlich wie beim Timegating dehnt Bungie damit den Content auf eine längere Zeitspanne aus.

Solche Elemente, die den Content dehnen, führt zu konsistenteren Spielerzahlen. Genau das kommt jedoch sehr schlecht bei den Spielern an. Sie fühlen sich nicht mehr frei in den Dingen, die sie in Destiny 2 tun können.

Was sagt Bungie dazu?: Bisher ist Bungie darauf noch nicht konkret eingegangen. Die letzte Glimmer-Cap Erhöhung gab es zur Veröffentlichung von Shadowkeep im August 2019. Das war damals ebenfalls eine Forderung der Community, die Bungie erfüllt hat. Es ist daher nicht auszuschließen, dass mit „Die Hexenkönigin“ im Februar 2021 ebenfalls ein paar Anpassungen gemacht werden. Ob dann jedoch alle oder überhaupt Limitierungen fallen ist noch fraglich.

Habt ihr das Limit für eure Spektralseiten eigentlich erreicht? Was ist eure Meinung zu den künstlichen Begrenzungen im Spiel? Sind euch auch schon Aszendenten-Bruchstücke über der Post verloren gegangen, weil ihr nicht mehr im Inventar haben durftet? Fühlt ihr euch ebenso eingeschränkt oder erreicht ihr die Caps gar nicht?