Derzeit findet in Destiny 2 das Eisenbanner statt. Die Spieler verdienen sich bei dem regelmäßigen PvP-Event wertvolle Spitzenausrüstung und Eisenbanner-Tokens. Doch wer die Eisenbanner-Tokens aufbewahren wollte, sollte das nicht tun. MeinMMO sagt euch, warum ihr jetzt schnell handeln solltet.

Am vergangenen Dienstag ist offiziell das erste Eisenbanner, ein wiederkehrendes, zeitliches PvP-Event, das von Lord Saladin veranstaltet wird, in der Season 16 gestartet. Es brachte nicht nur Abwechslung ins PvP, sondern auch gleich zwei neue Waffen mit. Darunter die Handfeuerwaffe „Schrei des Grenzlandes“ und das Schwert „Messers Schneide“ sowie einen weiteren Ursprungsperk.

Die neuen Waffen aus dem Eisenbanner in Season 16.

Um welche Tokens handelt es sich genau? Während des Events verdienen sich die Spieler die sogenannten Eisenbanner-Tokens, eine Währung, die später bei Lord Saladin in Eisenbanner-Belohnungen, wie Waffen und Rüstung, eingetauscht werden kann.

Am Wochenende warnte Bungie die Spieler überraschend und sehr kurzfristig, dass sie genau diese Tokens bis zum Ende des Events unbedingt noch abgeben sollten. Und das, obwohl in dieser Season noch zwei weitere Eisenbanner-Events geplant sind.

Am 12. April findet das nächste Eisenbanner-Event statt

Und am 10. Mai wäre das letzte Eisenbanner, bevor Season 16, voraussichtlich am 24. Mai, endet.

Das hat Bungie genau mitgeteilt: Dylan Gafner (dmg04), Bungies Senior Community Manager, teilte am Freitag auf seinem Twitteraccount mit, dass er den Spielern empfiehlt, ihre Eisenbanner-Tokens unbedingt abzugeben, weil sie sonst, zum Ende des letzten Eisenbanner-Events in Season 16, verloren gehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Das teilte Bungie auf Twitter mit.

Warum ist dieser Hinweis so wichtig? In der Vergangenheit hat Bungie mehreren NPC-Händlern ein neues Rufrangsystem verpasst, um Spielern direktere Wege zu bieten, ihren Loot abzugreifen. Statt Aktivitäten-Tokens zu sammeln, levelt man automatisch und erhält so fürs Spielen der jeweiligen Aktivität Reputation.

So funktioniert das alte Token-System: Die Spieler erbeuten in Destiny 2 während ihrer Abenteuer Waffen, Rüstungen oder Ressourcen, aber auch Tokens. Diese Marken verdienen sie hauptsächlich in sogenannten Kernaktivitäten (Strikes, Gambit, PvP). Bringt man eine bestimmte Menge Tokens zum entsprechenden NPC-Händler der Aktivität, gibt es einen Rangaufstieg und ein zufälliges legendäres Item im Tausch.

Das wird sich wohl bald im Eisenbanner ändern: So wie es nun aussieht, wird das neue Rufrang-System bald auch für Lord Saladin und das Eisenbanner aktiviert.

Ihr steigt automatisch nur durchs Spielen der Eisenbanner-Aktivität auf

Es gibt feste Prämien, auf die ihr hinarbeiten könnt

Als Belohnungen warten seltene Upgrade-Materialien, oft ein Aszendenten-Bruchstück

Ihr könnt den Rang sogar zurücksetzen und euch dann über exotische Engramme freuen

Auch wenn diese Änderung für das Eisenbanner noch nicht offiziell von Bungie bestätigt ist, macht die Ankündigung des Community-Managers dies jedoch in naher Zukunft, also womöglich noch in der aktuellen Season 16 oder spätestens zum Start der Season 17, sehr wahrscheinlich.

Lord Saladin steht während des Events auf dem Turm, eine Treppe über Lord Shaxx.

So löst ihr eure Eisenbanner-Tokens bei Lord Saladin ein

Bis wann soll man die Tokens einlösen? Es ist empfehlenswert bis spätestens Dienstag, dem 22.03. um 18 Uhr oder mindestens zum Ende des letzten Eisenbanner-Events (spätestens 17. Mai) in der Season 16, eure erspielten Eisenbanner-Tokens bei Lord Saladin abzugeben.

Wie viele ihr davon habt, seht ihr in eurem Inventar, denn ihr bekommt die Tokens derzeit automatisch durch das Abschließen von Matches und von Eisenbanner-Beutezügen, wobei Siege euch mit mehr Tokens belohnen.

Für jeden abgeschlossenen Eisenbanner-Beutezug bekommt ihr jeweils 50 Eisenbanner-Tokens

20 Tokens können bei Lord Saladin gegen ein Stück Eisenbanner-Ausrüstung eingetauscht werden.

Damit euch nichts verloren geht, solltet ihr daher unbedingt bei Lord Saladin vorbeischauen. Spieler, die ihre Eisenbanner-Tokens nicht bei Lord Saladin abgeben, könnten diese möglicherweise verlieren. Beachtet dabei bitte auch, dass zum Weekly-Reset bereits Downtime geplant sein können.

Wie viele Eisenbanner-Tokens habt ihr noch im Inventar? Freut ihr euch auf diese Anpassung oder nervt es euch, dass ihr andauernd eure Tokens einlösen sollt, weil Bungie die NPC-Händler umbaut? Wie gefällt euch das neue Rufrangsystem der Händler? Besser oder Schlechter?