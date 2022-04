Destiny 2 will das PvP umkrempeln – Was bedeutet das für das Eisenbanner?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Leak und den kommenden möglichen Änderungen? Findet ihr solche Anpassungen gut oder möchtet ihr lieber neue Maps und Sandbox-Anpassungen haben, die die momentane Meta auf den Kopf stellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Lord Saladin (jetzt Bracus Forge) zurück in die „Verseuchten Lande“ gehen, um dort erneut gegen eine Bedrohung von Splicern zu kämpfen. In den Daten aus 2020 wurden in Destiny 2 auch Inhalte von verseuchten Siva-Konstrukten entdeckt.

Was hat Bungie angekündigt? Im neuen TWaB hatte Bungie schon angekündigt, dass das Ruhmrang-Ruf-System überarbeitet wird. Spieler werden nicht mehr den kräftezehrenden Grind, wie für das seltene Siegel „Ungebrochen“ durchmachen müssen . Stattdessen wird der Titel in Season 19 entfernt.

Bungie hatte schon im Vorfeld Änderungen für den PvP-Modus in Destiny 2 angekündigt. Viel wurde jedoch nicht offenbart, aber eine Anspielung im TWaB und ein potenzieller Leak lassen jetzt auf Anpassungen im Eisenbanner hoffen. Wir zeigen euch alles, was wir dazu wissen.

