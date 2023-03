Destiny 2: Spieler sprengen sich für Belobigungen selbst in die Luft – Umgehen damit explosiv neues System

In Destiny 2 gibt es ein neues Rang-System, mit dem sich Spieler gegenseitig wertschätzen können, um als wertvolles Teammitglied angesehen zu werden. Doch bereits 1 Woche nach Lightfall sind 6000 Belobigungen oder mehr nichts mehr wert. Wir sagen euch, warum.

Welches System haben die Hüter betrogen? Zum Start von Lightfall hat Destiny 2 ein Wertschätzungs-System eingeführt.

Mit dem System können Hüter ihre ehrliche Wertschätzung gegenüber Teammitgliedern ausdrücken, die ihnen positiv aufgefallen sind.

Nach Abschluss bestimmter Aktivitäten wird das Lob durch Karten mit verschiedenen Bedeutungen, wie zum Beispiel „Bedacht“, “Unentbehrlich” oder „Selbstlos“ ausgewählt.

An sich eine noble Sache. Doch auf dem Weg zu 6000 Belobigungen für einen Triumph sind die Spieler aus Destiny 2 sofort bereit das System zu betrügen.

Die noblen Gesten, die als langfristige Verpflichtung in Destiny 2 gedacht waren, sind bereits eine Woche nach dem Start von Lightfall nichts mehr wert, weil Hüter immer die besten sein wollen.

Auch im neuen Lightfall-Raid wird man sich bewerten können. Dieser startet am 10. März:

So umgehen die Hüter aktuell das System: Es dauerte keine Woche bis die Spieler Wege entdeckten das System aus den Angeln zu heben. Einfach als Gruppe, die das System umgehen will, in eine Aktivität joinen, dort schnell sterben und von vorn.

Blickt man in das LFG-System (Looking for Group) von Bungie findet man Unmengen von Spielergesuchen, die aktiv Wertschätzungen sammeln wollen. Auch in mehreren Destiny-Discords suchen Spieler bereits nach Mitbetrügern. Und via auf YouTube gibt es bereits Anleitungen dazu.

In diesen Aktivitäten sterben die Hüter besonders gerne freiwillig für ihr Lob:

In der Aktivität „Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister

Beliebt auch der Raid „Letzter Wunsch“ mit „Petras Durchlauf“, da Raid-Lob wertiger ist

Speziell für „Petras Durchlauf“ gibt es Spieler, die dank Community-Makros, welche bereits seit Längerem für die Wunschwand existieren, sogar schnellere Runs anbieten. Man will auf sein Lob anscheinend nicht ewig warten müssen.

In Destiny 2 können sich Spieler jetzt langfristig wertschätzen – Doch schnell betrügen ist einfacher

Normalerweise würde es eine Weile dauern, bis man sich genug Wertschätzung verdient hat. Das System sollte zudem als Anhaltspunkt für andere Spieler dienen, um einzuschätzen wie erfahren jemand bereits ist. Doch so manchem Hüter ist das egal, denn man will einfach nur der Beste sein.

Hier erklären wir euch, wie das Wertschätzungs-System richtig funktioniert:

Destiny 2: So könnt ihr anderen Spielern in Lightfall jetzt Danke sagen und sie bewerten

Wenn ihr also in der kommenden Woche in Destiny 2 unterwegs seid und dort Hüter mit Rang 10 oder 11 seht, könnt ihr davon ausgehen, dass diese Spieler für ihren noblen Status höchstwahrscheinlich betrogen haben.

Statt wertvoller Anerkennung durch andere haben sie sich wahrscheinlich nur Stunden lang eintönig von einer Klippe gestürzt oder selbst in die Luft gesprengt.

Diese Änderung könnte das Problem beheben: Mancher Spieler fordert bereits das Bungie das System verbessert, denn es gibt nicht nur den oben genannten Kritikpunkt. Spieler bemängeln zudem das System wäre auch zu subtil.

Wertschätzungen werden oft nur an die Hüter verteilt, die in der Bewertungsübersicht durch ihre Rüstung besonders auffallen.

Der Bewertungsbildschirm wird häufig übersehen, sodass gar nicht bewertet wird.

Oder man schaut noch durch seinen Loot und verpasst einfach nur das extrem kurze Zeitfenster, wo man seine Wertschätzung ausdrücken darf.

Außerdem stehen meist nur wenig Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. So kann “Sorgt für Freude” oder “Kompetent” jeweils nur einmal vergeben werden.

Bungie hat also noch Luft nach oben dieses System besser zu machen. Wenn es dann beispielsweise nicht mehr möglich wäre, sich nach einem Team-Fail im Orbit zu bewerten, ist auch dieser Cheese Geschichte.

Hand aufs Herz: Wie viele Wertschätzungen konntet ihr bisher sammeln? Und waren diese alle ehrenhaft verdient? Wie gefällt euch das neue Wertschätzungssystem in Summe? Und was würdet ihr den Betrügern sagen? Hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, ob ihr schon Hüter mit Rang 10 oder 11 getroffen habt.

