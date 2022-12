Einer der beliebtesten MPs in Destiny 2 ist zurück und stärker denn je – So baut ihr euren God-Roll

Destiny 2 hat mit Season 19 eines seiner beliebtesten MPs mit neuen Perks zurück ins Leben geholt. Wir zeigen euch, was die IKELOS_MP_V1.0.3 jetzt so stark macht, woher ihr sie bekommt und was ihre God-Roll ist.

Was ist das für eine Waffe? Es geht hier um die IKELOS-MP-V1.0.3, eine neue Version der MP, die nun mit einem Urpsrungsperk dropt und bei genügend gesammelten Bauplänen sogar in der Waffenschmiede gebaut werden kann.

Viele Hüter kennen sie noch aus den Season-10-Zeiten, in denen Kriegsgeistzellen die Meta übernahmen und alle Gegner mit Explosionen in einem riesigen Radius vernichteten. Als diese generft wurden, übernahmen andere Maschinenpistolen die Ranglisten und so geriet die Ikelos-MP immer mehr in Vergessenheit – bis jetzt.

Neue Perks und die Tatsache, dass Spieler sie nun bauen können, macht die MP erneut beliebt. Wir zeigen euch deshalb, welche Rolls die besten sind und wo ihr diese für Baupläne farmen könnt.

So baut ihr euren God-Roll für die Ikelos-MP

Wie kann ich die Waffe farmen? Um generell die neuen Versionen der Ikelos-Waffen zu farmen habt ihr verschiedene Möglichkeiten, eine jedoch ist besonders effizient.

Startet die Story-Mission „Die Ermittlung“ und beendet diese 4-mal bis ihr eure maximale Tragekapazität von 2000 Seraph-Schlüsselcodes erreicht habt. Ihr könnt den Prozess beschleunigen, wenn ihr Checkpoints der letzten Phase unter euren Teamkollegen hin und her wechselt.

Die Thronwelt wartet darauf, gefarmt zu werden

Danach begebt ihr euch zur neuen Raub-Playlist und öffnet beide Kisten am Ende der Aktivität. Das macht ihr so oft, bis ihr keine Seraph-Schlüsselcodes mehr besitzt. Durch das Öffnen dieser Truhen erhaltet ihr jedes Mal eine bestimmte Menge von Resonanzstämmen.

Danach geht ihr in eurem Inventar auf den Resonanz-AMP und setzt eure Resonanzstämme ein, um Override-Frequenzen herzustellen und diese dann in Seraph-Knotenpunkte einzusetzen.

Durch diese Knotenpunkte erhaltet ihr dann Waffen und habt sogar die Chance Waffen mit roten Rändern zu erhalten. Ihr müsst jetzt nur noch den Prozess wiederholen, bis ihr genügend Baupläne erhalten habt.

Das sind die God Rolls: Wir haben insgesamt zwei God-Rolls angefertigt, die Spieler im PvE und PvP benutzen können.

PvE-Roll PvP-Roll Ikelos-MP für PvE und PvP

Folgende Perks solltet ihr auswählen:

PvE Gekammerter Kompensator Seraphkugeln Fressrausch Voltschuss Meisterwerk: Reichweite



PvP Kleinkaliber Verbesserte Geschosse Perpertuum Mobile Messsucher Meisterwerk: Reichweite



Beachtet, dass ihr die IKELOS_MP_v1.0.3 insgesamt fünfmal mit einem roten Rand zerlegen müsst, ehe ihr dazu in der Lage seid diese nach euren Bedürfnissen zu bauen. Das waren alle Infos über die neu aufgefrischte MP von Rasputin. Findet ihr die Waffe gut und was haltet ihr vom neuen Perk „Voltschuss“, das eure Gegner mit Arkus verkettet? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!