Bug, vor dem alle in Destiny 2 Angst haben, ist wohl kein Gerücht – Spieler liefert Videobeweis vom Verlust seines Warlocks

In der Destiny-2-Community herrscht erneut Aufregung und Unruhe, nachdem ein weiterer Spieler einen Charakter durch den mysteriösen Start-Bug verloren hat. Doch anders als beim ersten Mal liegt nun der knallharte Videobeweis auf dem Tisch. MeinMMO sagt euch, ob ihr jetzt auch zittern müsst.

Welcher Fehler versetzt die Community in Aufruhr? Vor einigen Wochen fürchteten die Spieler in Destiny 2 schon einmal um ihre Charaktere, in die sie mehrere tausend Stunden investiert haben.

Damals war der Hüter CyanSolar betroffen, der sich daraufhin verzweifelt im Bungie-Forum meldete. Er hatte bis zur Löschung über 2000 Stunden in Destiny 2 verbracht. Nach dem Fehler beim Startvorgang von Destiny 2 war dann sein Titan mit allen gebauten Waffen, welche dieser zum Zeitpunkt der Löschung ausgerüstet hatte, unwiederbringlich weg.

Spieler fürchten ihre Charaktere in Destiny 2 zu verlieren – Bungie reagiert mit einmaliger Aktion

Bungie machte damals eine einmalige Ausnahme: Normalerweise ist eine Charakterlöschung in Destiny 2 unumkehrbar. Die offiziellen Richtlinien von Bungie besagen, dass aufgrund versehentlicher Löschung oder unbefugten Kontozugriffs, manuell gelöschte Charaktere oder Gegenstände nicht wiederhergestellt werden.

Bei CyanSolar machte Bungie jedoch im Januar 2023 eine außergewöhnliche Ausnahme und veranlasste nach einer Prüfung die offizielle und nach eigener Aussage komplizierte Rettung seines Charakters.

Man betonte in diesem Zusammenhang, dass die Erhaltung von Charakteren und Fortschritte oberste Priorität habe. Gleichzeitig stellte Bungie jedoch auch via Twitter klar, dass „keine Charaktere oder Fortschritte fälschlicherweise durch unsere Systeme verloren gegangen sind.“, was die Destiny-Community zunächst wieder beruhigte.

Doch nun zeigt ein Videobeweis, den der Hüter Octo jetzt vorgelegt hat, dass der vor einigen Wochen bekannt gewordene Start-Bug anscheinend doch existiert und zu unvorhergesehenen Löschung eurer Charaktere in Destiny 2 führen kann.

Zwischen diesen Bildern liegen nur wenige Minuten

Spieler liefert Videobeweis für Charakterverlust

Was ist im Beweisvideo zu sehen? Im Video sieht man, wie Octo versucht Destiny 2 zu starten und dabei mehrere Fehlermeldungen mit “Destiny 2 Server werden kontaktiert” erhält.

Danach bringt ihn das Spiel jedoch, wie gewohnt, ins Charakterauswahlmenü und er wählt seinen Warlock aus, um mit ihm zu spielen.

Es ist zwar nur der Bruchteil einer Sekunde, aber die Einblendung mit „Delete Charakter“ zwischen den ganzen Reconnects und Blackscreens ist bei Sekunde 0:55 tatsächlich zu sehen. Kurz darauf ist der Warlock dann auch schon aus der Charakterliste verschwunden und hinterlässt nur noch einen leeren Slot.

Auf Twitter veröffentlicht Octo das entsprechende Beweisvideo und wendet sich an Bungie:

Ich habe meinen Warlock auf Destiny 2 nach Fehlercodes aus unbekannten Gründen verloren, sogar in der API, wenn ich DIM überprüfe. Ich würde gerne wissen, was passiert ist und ob etwas getan werden könnte, um meinen Charakter wiederherzustellen. informiert der Spieler Bungie via Twitter und Forumspost

Hier könnt ihr euch vom Löschvorgang des Charakters selbst ein Bild machen:

Müssen nun alle Hüter zittern? Der Videobeweis des Spieler Octo ging in der Community von Destiny 2 rasend schnell viral. Vor allem, weil es im ersten Moment zeigt, das der damals vermutete Fehler anscheinend doch existiert und wohl jeden Spieler treffen kann.

Allerdings ist nicht ganz klar, was da genau passiert ist. Manche Spieler beschuldigten sofort Bungie und sagten der Entwickler hätte im Januar also die Wahrheit nur verschleiert, um die Verantwortung für ihre Fehler nicht übernehmen zu müssen.

Dr. Ditters kommentiert im Bungie-Forum: „Unglaublich. Einige Leute haben Tausende von Stunden damit verbracht, dieses Spiel zu spielen, und dann verlieren sie es einfach so? Die ganze Zeit haben sie den Spielern die Schuld für die Charakterlöschungen gegeben“.

“Ich würde tagelang fluchen, während ich den Charakter neu hoch spielen würde.” fühlt der Hüter ChopSue mit dem betroffenen Spieler.

Der bekannte Streamer Luckyy10P sagt hingegen: “Wenn das stimmt, ist das der heilige Gral des Charakterlöschfehlers!”

Andere, wie dc213baseball, meinen dagegen, es wäre kein Fehler des Spiels, sondern die Schuld des Hüters selbst.

Erstens sollte man nicht einfach Tasten drücken, ohne darauf zu warten, dass die Bildschirmmeldungen vollständig angezeigt werden. Zweitens sähe es so aus, als ob der Weasel-Fehlercode samt Reconnect im Spiel von jemand anderem, der sich in diesem Moment ebenfalls auf das Konto einloggen will, verursacht wurde und den Hüter damit „rausgeschmissen“ hat. Er sollte dementsprechend unbedingt seine verknüpften Konten und die damit verbundenen 2FA-Anmeldungen prüfen.

Auch der Spieler cread92 zweifelt daran, dass die Charakterlöschung unabsichtlich durch einen Spielfehler oder Bug von Destiny 2 passiert ist. Er sagt:

Das einzige Problem, das ich mit diesem [Beweisvideo] habe, ist, dass man nicht sieht, dass er bei der Sicherheits-Eingabeaufforderung auf “Nein” klickt. Man sieht nur, dass es verschwindet. Soweit wir wissen, hat er auf “Ja” geklickt, und dann ist es seine eigene Schuld, dass das Spiel dachte, er versucht seinen Charakter zu löschen. Aber er hatte eine Chance. schreibt cread92 via Twitter

Reaktion von Bungie steht noch aus: Unter dem Video von Octo hat die Community nun das Destiny-2-Team getaggt und hofft auf eine Reaktion.

Eins hat dieser Vorfall jedoch bereits jetzt zeigt. Transparenz und offene Kommunikation zwischen Entwicklern und Spielern ist wichtig. Bungie hat in der Vergangenheit behauptet, dass sie alles tun werden, um die Erfahrung der Spieler zu verbessern. Dazu gehört auch das Retten von Charakteren, wenn sie wirklich durch einen Fehler verloren gegangen sind.

Ob das jedoch hier der Fall ist, muss jetzt wohl vom Entwickler selbst geprüft werden. Dementsprechend bleibt nun abzuwarten, wie Bungie auf diese Vorwürfe reagieren wird. MeinMMO wird euch jedoch auf dem Laufenden halten und diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Was sagt ihr zu dem vermeintlichen Beweisvideo? Glaubt ihr auch, dass es der Beweis dafür ist, dass eine Charakterlöschung einfach so passieren und jeden treffen kann? Oder sagt ihr, das ist doch nur ein einmaliger Fall, da mache ich mir keine Sorgen. Hinterlasst uns eure Meinung bitte in den Kommentaren.

Andere Hüter machen sich weniger Sorgen um Start-Bugs als mehr um die ultimative Errungenschaft in Solo-Inhalten, wie dieser Spieler hier beweist:

