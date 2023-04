Destiny 2: Neuer Bug macht fast jeden Bosskampf für Solo-Spieler zu einem Kinderspiel

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Im Grunde braucht man die Sache nur einmal triggern und kann sich dann gechillt in eine Ecke verkriechen, während der Bug den Rest erledigt. Speziell der Nahkampf des Warlocks spawnt unendlich viele Nadel-Projektile, die wiederum Feinde in der Nähe infizieren.

Bug scheint schon länger zu existieren: Nach dem Bekanntwerden des Fehlers merkten einige Spieler an, dass sie sich schon gewundert hatten, warum sich manche Aktivität seit Lightfall in Kombination mit der Osteo Striga so leicht spielen ließ. Dass es ein Fehler im Spiel ist, wollte man daher auch nicht wahrhaben und wünschte sich, das wäre nie herausgekommen.

Wie entsteht der Fehler? In seinem neuesten Video geht der YouTuber und Destiny-2-Spieler CheeseForever genauer auf den Effekt ein und zeigt seine tödlichen Auswirkungen auf verschiedenste Gegner in Destiny 2.

Welcher Bug wurde entdeckt? Normalerweise sind Bosse in Destiny 2 eine Herausforderung für Spieler und erfordern eine gute Strategie und Koordination, um besiegt zu werden. Doch seit kurzem gibt es einen neuen Trend in allen Aktivitäten: Bosse sterben jetzt wie von selbst.

