Destiny 2: Lightfall enttäuscht Fans, trotzdem spielen Tausende – Schlägt sogar Witch Queen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie seht ihr diese Entwicklung? Habt ihr damit gerechnet oder ist euch das vollkommen unverständlich, dass ein „totes Spiel“ noch so viele Fans hat? Verratet es uns in den Kommentaren.

Warum ist Lightfall so beliebt? Gefühlt müssten die Zahlen also eigentlich anders aussehen. Vor allem weil so mancher Hüter sogar eine komplette Überarbeitung der Kernmechanik des Spiels gefordert hat, damit es überhaupt eine Zukunft hat.

Ich frage mich, was los ist, wenn man bedenkt, dass Lightfall nicht allzu gut aufgenommen wurde. Hat Sony eine große Marketingaktion finanziert, die eine Menge neuer Spieler ins Spiel gebracht hat oder so? Oder haben die Quality-of-Life-Änderungen irgendwie einen großen Unterschied gemacht?

Kritik kommt nicht bei den Spielerzahlen an: Auf Reddit hat sich der Hüter Merzats nun die berechtigte Frage gestellt, warum die Kritik nicht bei den Spielerzahlen ankommt. Er erhielt damit fast 3K Update und löste eine Diskussion in der Community über das 100-Euro-DLC aus.

Auswirkungen auf das Interesse am Spiel hat all das jedoch nicht. Trotz des negativen Feedbacks ist Destiny 2 auch weiterhin kein totes Spiel. Ins hart kritisierte DLC loggten sich zuletzt sogar noch mehr Hüter als zu jeder Erweiterung davor.

Was ist gerade mit den Spielerzahlen los? Destiny 2 hat erst kürzlich viel und harte Kritik für seine neueste Erweiterung „Lightfall“ erhalten. Spieler haben sich nach dem Release am 28. Februar zu Wort gemeldet und vor allem ihre Enttäuschung über die neuen Inhalte geäußert.

