Chef hinter Activision sprach sich gegen eine Investition von 100.000.000 $ in Bungie aus – Weil sie zu langsam arbeiteten

Ein neuer Bericht der New York Times berichtet über eine gewaltige Investition von NetEase in Bungie über 100 Millionen US-Dollar. Bobby Kotick, der CEO von Activision gefiel jedoch die Investition in die Entwickler von Destiny 2 nicht und sprach sich dagegen aus.

Was ist das Problem der Firmen? Die chinesische Firma NetEase und Activision Blizzard hatten sich zerstritten und sind Anfang 2023 getrennte Wege gegangen. Das sorgte dafür, dass Spiele von Blizzard in China vom Netz genommen wurden. Der Unmut der chinesischen Firma war sogar so groß, dass sie eine Ork-Statue von Blizzard kurz und klein zertrümmert hatten.

Trotz der Zeit, die nun zwischen der Trennung liegt, werden immer noch neue Infos veröffentlicht, die aufklären, weshalb die beiden Firmen sich auseinander gelebt hatten. Ein Bericht der New York Times (via nytimes.com) spricht nun darüber, weshalb NetEase keine gute Beziehung zu Bobby Kotick, dem CEO von Activision besaß.

NetEase wollte in Bungie investieren, doch Kotick war dagegen

Ein Grund, weshalb NetEase keine gute Beziehung zu Bobby Kotick hatte: Ein unbekannter Fall, über den die New York Times berichtete, war eine Investition, die NetEase in Bungie steckte. Es ging um eine riesige Summe von 100 Millionen Dollar, die NetEase 2018 Bungie zukommen ließ. Zu der Zeit arbeiteten die Entwickler hinter Destiny 2 noch unter den Fittichen von Activision, bis sie 2019 auch getrennte Wege gingen.

Trotz der hohen Summe sprach sich Bobby Kotick gegen diese Investition aus und war unzufrieden darüber. Laut ihm waren Bungie mit der Entwicklung neuer Inhalte zu Destiny 2 ohnehin schon im Verzug. Das Geld würde die Entwickler nur weiter ablenken.

Was macht Bungie 2023? Die Entwickler sind mit Activision 2019 auch getrennte Wege gegangen. Seitdem schlug sich Bungie allein durch und veröffentlichte DLCs und Seasons. Anfang 2022 jedoch wurde das Studio dann von Sony für 32 Milliarden Euro gekauft. Der Grund war, dass Bungie sehr starke und immersive Spiele erschaffen kann, die kein Ende haben. Zusammen mit den Ressourcen von Sony möchte man nun neue Wege gehen außerhalb von Destiny 2 und so weitere Titel in die Welt setzten.

Was haltet ihr von der Reaktion von Bobby Kotick? Findet ihr es ungerechtfertigt und krass, dass Bungie so behandelt wurde? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren!

