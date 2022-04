Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr bereits an den Gambit-Laboren teilgenommen? Wie waren dann eure Erfahrungen mit „Invasionstausch“? Wäre das eine Variation für Bungies PvEvP-Modus, den ihr gerne wieder spielen würdet oder seht ihr mehr Potenzial beim „Partikeldieb“? Schreibt uns eure Meinung bitte in die Kommentare.

Vorsicht, die Camper kommen! Stellt euch also darauf ein, dass Eindringlinge nicht nur euch fokussieren werden, sondern vielleicht auch ihr „Bubble-Zelt“ um eure Bank aufstellen und es sich dort gemütlich machen. Euer Ziel muss es also sein den Eindringling mit allen Mitteln davon abzuhalten eure Bank zu erreichen.

Die schlechte Nachricht ist, dass stattdessen der Eindringling diese Aufgabe übernimmt. Sein Ziel ist es nämlich dann, während seiner Invasionsphase, eure Bank so lange wie möglich auszurauben. Damit das gelingt, muss sich der Eindringling einfach nur in der Nähe eurer Bank aufhalten und kann dann eure hart verdienten Partikel zu seinem Team mit jeder Sekunde die vergeht fließen lassen.

In dieser Woche aktiviert Bungie nun die Gambit-Variation „Partikeldieb“ und will damit eine neue fesselnde Eindringlingsphantasie oder vielleicht auch einen neuen Spieleralbtraum erschaffen.

Letzte Woche war in den Gambit: Laboren bereits „Invasionstausch“ aktiv, was für reichlich Verwirrung bei den Spielern sorgte. Diese Labs-Variante spielte damit herum, wer von ausgelösten Invasionen profitierte und machte es taktisch wichtiger, wie und wann man als Team seine Partikel abgab. Ohne Absprache war das aber etwas, dass man nicht wirklich gut timen konnte.

Was testet Bungie derzeit im Gambit? Aktuell prüft Bungie die Art und Weise, wie der PvEvP-Modus Gambit den Spielern grundsätzlich etwas mehr Abwechslung bieten kann. Deswegen wurden die Gambit-Labore eingerichtet, um verschiedene Variationen im Spielablauf an euch zu testen. Darüber hinaus hat sich Gambit auch grundsätzlich bereits verändert.

