Destiny 2: Serverdown für Midseason-Update 7.0.5 am 18.04. – Alle Zeiten und Infos

Heute wird Destiny 2 den großen und vorangekündigten Midseason-Patch mit der Versionsnummer 7.0.5 veröffentlichen. Spieler erwartet somit am Abend nicht nur ein Serverddown, sondern auch eine veränderte Sandbox. MeinMMO sagt, was im Update enthalten ist und vor allem wann ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Wie bei allen Online-Spielen gibt es auch in Destiny 2 Zeiten, wo das Spiel nicht verfügbar ist, um Updates, Patches und Wartungsarbeiten durchzuführen. Obwohl solche Downtimes für viele Spieler frustrierend sein können und die Zeiten nie passen, sind sie dennoch notwendig.

Heute steht allerdings kein normales Update sondern der große Midseason-Patch 7.0.5 auf dem Plan, welcher den Spielern neben den üblichen Fehlerbehebungen auch eine veränderte Sandbox bringen wird. Hierzu hatte Bungie am 30. März weitreichende Ankündigungen gemacht.

So beinhaltet das Update eine große Menge Waffentunings für PvE und PvP, Schmelztiegel-Playlist-Änderungen, ein neues Schmelztiegel-Divisions-Emblem, Matchmaking-Tuning und vieles mehr.

MeinMMO listet euch zunächst die Ausfallzeiten und dann, weiter unten in diesem Artikel, die wichtigsten Highlights auf, die im Midseason-Update enthalten sein werden.

Wartung am 18.04. – Alle Zeiten zum Midseason-Update

Diese Zeiten sind heute wichtig: Wie immer hat Bungie via Twitter die genauen Zeiten mitgeteilt und hält sie, trotz des großen Updates, wie immer sehr kurz. Wenn alles optimal läuft, solltet ihr also nur eine kleine Einschränkung am heutigen Zockerabend haben.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Midseason-Update 7.0.5 wird auf allen Plattformen ausgerollt und kann geladen werden.

Offiziell werden die Server gegen 19:00 Uhr wieder online sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet jedoch erst um 20:00 Uhr, wenn alles glatt geht. In dieser Zeit könnt ihr jedoch bereits wieder zocken müsst aber mit Serverproblemen rechnen.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind. Ihr könnt jedoch das mit Lightfall eingeführte Ingame-Loadout-System jederzeit nutzen.

Das ändert sich mit Update 7.0.5 in Season 20

Die Highlights des Midseason-Patchs werden einiges verändern.

Das bringt der Hotfix heute: Das Midseason-Update ist stets ein wichtiger Meilenstein für Destiny 2, da es viele Änderungen und neue Inhalte enthält.

MeinMMO listet euch einige der wichtigsten Änderungen auf, die im Midseason-Update 7.0.5 enthalten sind. Von Aktivitäten-Anpassungen bis hin zu Balance-Änderungen sind das die Highlights, welche die Spieler erwarten können.

Die wichtigsten Änderungen zum Midseason-Update 7.0.5 im Überblick:

Die Schwierigkeit von Aktivitäten, wie der Spitzenreiter-Dämmerung “Schlachtfeld: Mars” wird verringert. Verringerung der Häufigkeit von Kämpfer-Spawns auf höheren Schwierigkeitsgraden in der Phase der Türme und hinzufügen einer weiteren Munitionskiste.

Scores in Dämmerungen werden angepasst, damit sie einfacher zu erreichen sind. Auf “Legendär” braucht ihr 115.000 statt 130.000, für “Großmeister” 180.000 statt 200.000 und für “Spitzenreiter” 210.000 statt 230.000 Punkten. Der Punktemultiplikator für den Strike “See der Schatten” wird auf 1,0 erhöht.

Eine ganze Reihe von Waffen werden in PvE und PvP angepasst. So wird der Schaden durch Salven von Fusionsgewehren um + 15 im PvP erhöht. Spurgewehre sollen im PvP erhöhten Schaden verursachen, allerdings wird der Multiplikator für Präzisionstreffer reduziert. Scharfschützengewehre mit Schnellfeuer-Gehäuse erhalten mehr Munition aber auch verringerten Rückstoß. Im PvE wird der Schaden von Primärwaffen gegen Feinde mit roten und orangen Balken erhöht: Automatikgewehre + 25 % Impulsgewehre, Handfeuerwaffen und Pistolen + 20 % Scout-Gewehre + 10 %

Einige Exo-Waffen, wie “Tarrabah” und “Revision Null”, erhalten eine ausgleichende Überarbeitung Die Menge an Energie, welche Tarrabah mit “Gieriges Biest” beim Erleiden von Schaden erzeugt, wird dazu von 3 % auf 1 % reduziert und der Zoom von 16 auf 15 reduziert. Bei “Revision Null” wird der Perk „Aller guten Dinge sind Vier“ ab sofort zurückgesetzt, wenn Jägerspur aktiv ist. Zudem wird der PvE-Schaden von schweren Häkke-Salven um 75 % und von Jägerspur-Munition um 25 % erhöht.



Das ändert sich im Schmelztiegel

Zuletzt erhält auch die Schmelztiegel-Playlist ein Update, ein neues Schmelztiegel-Emblem sowie ein Matchmaking-Tuning.

So wird die neue Übersichtskarte im PvP nach dem Update aussehen

“Konflikt” wird die Schnellspiel-Playlist verlassen, sodass nur der beliebtere Modus “Kontrolle” bleibt.

Beim lockeren SBMM (Skillbased-Matchmaking) werden die Filter für Fähigkeiten und Verbindungen so geändert, dass die Latenzfenster so langsam wie möglich erweitert werden. Beachtet jedoch, dass dies Lag im PvP nicht zu 100 % vermeiden wird.

Alle verbleibenden Freelance-Nodes wurden entfernt, und Fireteam-MatchMaking wird eingeführt.

Außerdem wird die aktuelle Rotation in zwei separate Playlists aufgeteilt. Schmelztiegel-Gnadenlos-Rotation: Konflikt, Rift und Zonenkontrolle Schmelztiegel-Party-Rotation: Hexenkessel, Versengt, Dynamik-Kontrolle

Die Optionen Kompetitiv-Division, Rumble und Privatmatch bleiben immer aktiv.

Lord Shaxx wird ein neues Abzeichen für euch haben, wenn ihr Aufsteiger III oder höher seid.

Was sagt ihr zu den Änderungen im Midseason-Update?

Nächste Sandbox-Änderung in Season 21: In der “Saison der Tiefe”, also Season 21, sind noch weitere Anpassungen geplant. Darunter die Verringerung des Schadens von Maschinenpistolen mit Aggressivem Rahmen.

Hier wird es dann wohl der aktuell erfolgreichsten Waffe im PvP aus der Season 20 an den Kragen gehen:

Obwohl die Downtime für viele Spieler frustrierend sein kann, ist sie notwendig, um sicherzustellen, dass das Spiel reibungslos und ohne Unterbrechungen läuft.

Fehlercodes ruinierten das letzte Destiny-Wochenende: Noch unbekannt ist allerdings, ob Bungie auch das Problem mit den grausige Ausfällen am vergangenen Zockerwochenende im heutigen Update angehen wird.

Hier zickten anscheinend die Xbox-Server und sorgten für Bee-, Weasel- und andere Errorcodes während des Spiels. Teilweise waren davon wohl auch Spieler auf anderen Plattformen betroffen. Der Bungie-Support äußerte sich bisher jedoch noch nicht näher zu den Vorkommnissen und was da passiert ist.

Patch Notes für Update 7.0.5 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Update 7.0.5 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Sobald der Link zu den Patch-Notes bekannt ist, findet ihr ihn in dieser Box.

Welche Änderungen im Midseason-Update von Destiny 2 sind aus eurer Sicht am wichtigsten und auf welche freut ihr euch am meisten? Teilt eure Gedanken und Wünsche gerne in den Kommentaren mit und diskutiert mit anderen Spielern der deutschen Destiny-Community.

Kein Teil der Destiny-2-Community mehr ist derzeit ein bekannter Twitch-Streamer und Content-Creator, denn er wurde von Bungie wegen schwerwiegendem Vertrauensbruch gesperrt. Jetzt machen seine Creator-Kollegen unter dem Hashtag #FreeEkuegan mobil:

Destiny 2 bannt bekannten Twitch-Streamer, doch Kollegen weigern sich das anzuerkennen: „Wenn er schuldig wäre, würde er uns nicht anlügen”