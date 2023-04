Destiny 2 bannt bekannten Twitch-Streamer, doch Kollegen weigern sich das anzuerkennen: „Wenn er schuldig wäre, würde er uns nicht anlügen”

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

An der Cheaterfront in Destiny 2 gibt es derzeit auch Bewegung, denn die Hersteller der fiesen Hardware-Cheat-Geräte warnen nun vor den neuen Erkennungssystemen der Entwickler:

Was sagt ihr zu seinem Bann? Glaubt ihr Bungie hat ordentlich nachgeprüft und ihn zurecht gesperrt? Oder denkt ihr seine Freunde und Kollegen haben recht, dass er seinen Beruf als Content-Creator und den damit verbunden Ruf in der Branche niemals riskieren würde und ihn deswegen jemand reingelegt haben muss. Denkt ihr Bungie muss sich den Fall deswegen nochmal ansehen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Eins hat der Fall des gebannten Twitch-Streamers in Destiny 2 jedoch bereits jetzt gezeigt. Die Reputation eines Content-Creators kann unheimlich schnell in Gefahr geraten.

Warum sollte Bungie verpflichtet sein, die Fakten ihrer Untersuchung über ihn zu veröffentlichen? Wenn es so schnell passiert ist, bedeutet das, dass es ziemlich offensichtlich war, dass er es war. Hört mit diesem ‘Oh, er ist ein netter Mensch, also ist es unmöglich, dass er es gewesen sein könnte’ auf.“

Ekuegan war den Tränen nahe, als ich vorhin mit ihm darüber sprach. Man konnte den Schmerz und die Frustration, die er darüber empfindet, förmlich in seiner Stimme hören. Wenn er schuldig wäre, würde er nicht so weit gehen und enge Freunde anlügen. Ich hoffe, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird. […] Wenn genug von uns, die glauben, dass er das nicht getan hat, sich zu Wort melden, wird [Bungie] es vielleicht bemerken und einen zweiten Blick auf alle Teile werfen.

Sie schlagen sich nun öffentlich auf seine Seite, sprechen von einem ungerechtfertigten Bann und beklagen die mangelnde Transparenz bei der Entscheidung. So schreibt der bekannte Destiny-2-Content-Creator Gladd: „Ich habe Ekuegan stets als freundlich zu mir und der Community erlebt. Er ist eine Stütze. Ich vertraue ihm; Nehmt das für das, was es wert ist. Zumindest muss sich Bungie dies genauer ansehen.“

Insert

You are going to send email to