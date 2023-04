Hersteller von Cheat-Hardware werden nervös, warnen vor Banns nach Updates in Call of Duty und Rainbow Six

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Auch Bungie (Destiny) will nachziehen, Fortnite hat so ein System offenbar sogar schon.

Call of Duty ist das neuste Shooter-Franchise, das sich dem Kampf gegen die Hardware-Cheater anschließen konnte. CoD verteilt Warnungen, wenn so ein Gerät erkannt wird und sperrt Spieler vorübergehend, wenn sie während eines Matches so ein Teil benutzen.

In Call of Duty ging kürzlich die Season 3 online. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Doch jetzt geht der Trend in eine andere Richtung. Spätestens mit der Ankündigung von Call of Duty, dass ihr Anti-Cheat RICOCHET solche Geräte nun erkennen kann , hat sich der Wind gedreht. Und andere große Player auf dem Shooter-Markt haben angekündigt, dass sie nachziehen wollen.

Die Luft für Hardware-Cheater wird dünner. Das bemerken jetzt wohl auch die Hersteller von Geräten, die etwa in Shootern wie Call of Duty beim Zielen helfen.

Insert

You are going to send email to