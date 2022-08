Wie ein MMO-Shooter für über 98 Mio € zu einem der größten Flops der Gaming-Geschichte wurde

APB: All Points Bulletin (2010, PC) war ein MMO-Shooter, in dessen Entwicklung gewaltige Geldsummen geflossen sind. Das Spiel sollte das Genre „Online-Shooter“ als Sandbox-Game neu erfinden. Am Ende wurde es jedoch einer der größten Flops der Gaming-Geschichte.

Was ist APB: All Points Bulletin für ein Spiel? APB: All Points Bulletin erschien 2010 und war ein MMO-Shooter mit Echtzeit-Spielwelt.

Im Mittelpunkt standen zwei Fraktionen, wobei sich die Spieler für eine Seite entscheiden konnten:

Enforcer (auf Deutsch: Vollstrecker), die sich für das Gesetz einsetzten

Criminals (auf Deutsch: Kriminelle), die gesetzeswidrige Handlungen ausübten

Es gab Missionen, in denen beide Parteien einander bekämpften. Der Spieler musste Aufgaben erledigten, während die Gegner versuchten, ihn dabei aufzuhalten.

Wer steckt hinter der Entwicklung von APB: All Points Bulletin? 2002 gründete der Schöpfer der Spielserie Grand Theft Auto (kurz: GTA) David Jones, das Spielstudio Realtime Worlds.

Crackdown war das erste Spiel des Studios und erschien 2007. Der Spieler schlüpfte in die Rolle eines Agenten, der aufgrund biologischer Verbesserungen übermenschliche Fähigkeiten besaß und Verbrechen in einer futuristischen Stadt bekämpfte.

Auf dem Erfolg von Crackdown konnte das Spielstudio aufbauen und mit mehr Budget und einem größeren Team an die Entwicklung eines neuen Spiels herangehen: APB: All Points Bulletin.

Hier findet ihr das englische Video von GVMERS zu APB: All Points Bulletin, in dem die Hintergrundgeschichte von APB-All Points Bulletin erzählt wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Die Entwicklungskosten beliefen sich auf über 100 Millionen Dollar, was es zu einem der teuersten Videospiele der Geschichte machte“

Die Entwicklung des Spiels nahm 5 Jahre in Anspruch. Neben eigenen Geldern konnte das Studio gewaltige Investoren-Summen ergattern.

Was sollte APB: All Points Bulletin dem Spieler bieten? 2005 wurde APB angekündigt und der Release für 2008 geplant. Das Spielstudio plante mit dem Spiel eine Erneuerung des Genres „Online-Shooter in einer Sandbox“ auf eine einzigartige Weise.

Das Spiel versprach eine gewaltige Welt, in der umfangreicher Content geboten werde und die Spieler ihren Charakter mit zahlreichen Optionen individualisierten könnten.

Die Gestaltung des Avatars war einer der Schwerpunkte, auf die sich die Entwickler von APB konzentrierten. Gleichzeitig sollte Grinding nicht als eine Aufgabe, sondern als Spaß am Gameplay empfunden werden.

Mit „Sandbox“ meint man Games, die dem Spieler enorme Freiheit gewähren und ihn einfach machen lassen – ohne viel Quests oder eine Kampagne. Der Spieler soll sich „im Sandkasten“ selbst beschäftigen und seine Kreativität ausleben. Bekannte Sandbox-Spiele sind Minecraft, Die Sims, Mount & Blade oder GTA 5 Online.

Woran scheiterte APB: All Points Bulletin? Das Spiel launchte 2 Jahre verspätet in 2010. Es folgte Kritik seitens der Spieler:

In erster Linie wurde das Shooting-Gameplay und die Benutzung von Fahrzeugen kritisiert.

Die Handlungen im Spiel fühlten sich nicht flüssig an und das Spiel reagierte teilweise verzögert.

Auch beim Matchmaking gab es Probleme.

Viele waren der Meinung, das Spiel hätte länger in der Entwicklung gebraucht.

Zu viel Geld und zu hohe Erwartungen

Woran könnte das Scheitern intern gelegen haben? Unter anderem wurden folgende Probleme seitens des Studios genannt: Laut eines ehemaligen Mitarbeiters waren die Probleme im Gameplay den Entwicklern bekannt. Beta-Tester hätten bereits auf die Schwierigkeiten im Game hingewiesen, die jedoch nicht behoben wurden. Man hätte mehr auf die Einschätzung von David Jones vertraut, als auf das Feedback von außen.

Ein interessantes Problem wurde von Nicholas Lovell angesprochen. Der Business-Blogger von Gamesbrief meinte, dass zu viel Geld zur Verfügung stand und keiner wusste, wie es effektiv eingesetzt werden könne. Ein Problem, das wohl mehrere Start-Ups mit hohen finanziellen Mitteln bereits gehabt hätten (via the guardian.com).

Die Ansprüche an APB waren hoch und alle erwarteten einen würdigen Nachfolger im Stil von GTA. Aspekte, die laut David Jones im Nachhinein zu falschen Vorstellungen und zu hohen Anforderungen geführt hätten (via eurogamer.net)

Mission in APB: All Points Bulletin, Quelle: YouTube

Das Vermächtnis von APB: All Points Bulletin

Was wurde aus dem Spielstudio Realtime Worlds? Mit dem Flop von APB: All Points Bulletin ging es auch mit dem Spielstudio von David Jones bergab.

Mitarbeiter wurden gekündigt und das kommende Projekt abgesagt – das Spielstudio war bankrott. Angeblich gab es Probleme, die Gehälter zu zahlen (via gamedeveloper.com).

Am 23. September 2010 ging APB: All Points Bulletin offline. APB wurde vom Herausgeber K2 Network übernommen, der auch für „War Rock“ zuständig gewesen war (via eurogamer.net).

Auf der Webseite von APB steht: „Die Entwicklungskosten beliefen sich auf über 100 Millionen Dollar [umgerechnet etwa 98 Millionen Euro], was es zu einem der teuersten Videospiele der Geschichte machte.“ (via apb.com)

Was wurde aus dem APB: All Points Bulletin? Unter K2 Network und der Produktionsfirma Reloaded Productions kam das Remake mit dem Titel APB: Reloaded.

David Jones stand dem Projekt beratend zur Seite. Auch APB: Reloaded konnte die hohen Erwartungen von Jones nicht erfüllen, war aber erfolgreicher als der Vorgänger.

2019 kaufte Unit Game das Copyright von APB. Laut der apb-Webseite hätte Unit Game Pläne für die Entwicklung weiterer APB-Spiele.

Kanntet ihr APB: All Points Bulletin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn euch GTA interessiert, könnt ihr nachlesen, was ein Insider-Bericht über GTA 6 verrät.