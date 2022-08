8 Monate nach miesem Launch: Wie geht es Battlefield 2042 jetzt auf Steam?

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Der Start der Season 1 im Juni 2022 schien Battlefield 2042 einen kleinen Aufschwung an Spielern beschert und die Stimmung in der Community verbessert zu haben. Vor allem die Rezensionen sind etwas positiver geworden.

Ach so und der Portal-Spielmodus ist auch noch Schrott. Einfach nur schnell hingeballerte Maps, ohne darüber nachzudenken, wie diese sich in den verschiedenen Modi spielen lassen.

Etwas besser sieht es in der Kategorie „kürzliche Rezensionen“ aus. Die Rezensionen sind ausgeglichen mit 52 % positiver Rezensionen von insgesamt 2.583 (Stand 01.08.2022, via Steam ).

Wieso stand Battlefield 2042 in der Kritik? Im Fokus der Kritik befanden sich vor allem viele Neuerungen, mit denen EA eigentlich für neuen Schwung in der Spielreihe sorgen wollte.

