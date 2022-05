EA glaubt, dass ihr Goldjunge das kaputte Battlefield 2042 retten kann – Gibt ihm alle Freiheiten

In WoW gibt es hunderte Reit- und Flugtiere. Wir stellen euch im Video eine Auswahl an 6 der seltensten Mounts vor.

Speziell Vince Zampella wird als großer Hoffnungsträger ausgemacht. Seit seiner Übernahme als Battlefield-Chef im Dezember 2021 soll „der Entwicklungsprozess von Grund auf umgekrempelt“ worden sein. Mit „ tausenden Updates , die für die Community gemacht sind, wurde an ‚Quality of Live‘ gearbeitet und das Spiel im Kern gerückt“, sagt Wilson.

Zampella gilt in Entwicklerkreisen als absolute Legende. Er hat nicht nur die „Call of Duty“-Franchise erfunden und wird daher auch ‚CoDfather‘ genannt. Er war auch der Mitbegründer vom Entwicklerstudio Respawn Entertainment, die gerade mit Apex Legends große Erfolge feiern und EA viel Geld einbringen.

Am 19. November 2021 war der offizielle Release von Battlefield 2042 für alle Spieler. Nur wenige Wochen später, bereits am 02. Dezember, war offenbar auch EA klar: Das Spiel ist ein Flop.

Battlefield 2042 ist schon wenige Wochen nach dem Release gescheitert. Vince Zampella, der Erfinder von Call of Duty, musste das das Ruder der Battlefield-Franchise übernehmen. In einem Gespräch mit Investoren wird klar: EA glaubt, dass Zampella das Spiel doch noch retten kann.

