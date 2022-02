EA sucht 20 Minuten lang nach Schuldigen für katastrophales Battlefield 2042 – Landet bei elitären PC-Spielern

Das Desaster um Battlefield 2042 hat auch EA zu einer Fehleranalyse gezwungen. In einem internen Meeting am 15. Februar haben sich wohl Verantwortliche des Publishers etwa 20 Minuten lang darüber unterhalten, woran der Shooter gescheitert ist. MeinMMO sagt euch, zu welchem Ergebnis sie gekommen sind.

Nach dem enttäuschenden Start von Battlefield 2042 hat sich das Spiel nie erholen können. Hunderttausende Spieler verlangen in einer Petition ihr Geld zurück, sogar Cheat-Anbieter haben den Shooter aufgegeben.

In einer Konferenz am Anfang des Monats hat EA sich bereits zu dem katastrophalen Zustand von Battlefield 2042 geäußert. Laut vertrauenswürdigem Insider Tom Henderson gab es jetzt erneut in internes Meeting von den Verantwortlichen bei EA. Nach etwa 20 Minuten Fehlerdiagnose sollen sie zu einem Ergebnis gekommen sein.

Die Gründe hinter dem Desaster von Battlefield 2042 seien unter anderem die Pandemie, der überraschend frühe Start von Halo Infinite, und PC-Gamer mit zu hohen Ansprüchen.

PC-Spieler mit hohen Performance-Ansprüchen sollen als Schuldige erkannt worden sein

Was wurde EA-intern diskutiert? Laura Miele, Chief Studios Officer bei EA, leitete die interne Diskussion über Battlefield 2042. So soll sie gesagt haben, dass EA zwar in der Vergangenheit und der Gegenwart erfolgreich war. Es sei aber auch „wirklich wichtig, zuzugeben, wenn wir Fehler machen“. Einer dieser Fehler sei Battlefield 2042, „das die Erwartungen unserer Spieler nicht erfüllt hat und auch unsere eigenen Erwartungen deutlich verfehlt hat.“

In den Augen der EA-Verantwortlichen sollen mehrere Gründe Schuld am katastrophalen Zustand von Battlefield 2042 haben.

Unglückliche PC-Spieler seien Grund fürs Scheitern: Einer der Faktoren, derentwegen Battlefield 2042 gescheitert sein soll, ist die Frostbite-Engine. Aufgrund ihrer alten Technologie musste sie grundlegend erneuert werden, damit Battlefield 2042 darauf läuft. Dieses Update allein soll über 18 Monate Entwicklungszeit in Anspruch genommen haben.

Mit diesen Engine-Problemen kamen Performance-Probleme, weshalb das Spiel eine Leistungsbeschränkung für PC-Spieler hatte. Das soll zu schlechten Steam-Bewertungen des Spiels geführt haben, weil die betroffenen Spieler mit den guten PCs diese Einschränkungen als „ärgerlich“ empfunden haben.

Diese schlechten Steam-Bewertungen der verärgerten PC-Spieler mit hohen Performance-Ansprüchen seien also mitverantwortlich für die schlechte Stimmung, die um Battlefield 2042 seit Release herrscht.

EA sagt: Anzahl der Bugs wäre okay gewesen, dann kam Halo Infinite

Halo Infinite soll auch ein Grund sein: Auch Konkurrenz aus dem Hause Microsoft soll EA und Battlefield 2042 einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Denn obwohl frühe Patches die Bugs verbessert haben sollen, soll der überraschend frühe Release von Halo Infinite Battlefield 2042 in ein schlechtes Licht gerückt haben. So schreibt Tom Henderson in seinem Artikel:

Laut EA nahmen die Dinge jedoch eine Wendung, und diese Wendung war die überraschende Veröffentlichung des „Halo Infinite“-Multiplayers ([Tom Henderson:] ich wünschte, das wäre ein Witz). Laut Miele war der Vergleich zwischen den beiden Spielen ungünstig, weil Halo Infinite ein sehr ausgefeilter Titel war, während Battlefield 2042 Bugs enthielt und nicht so ausgefeilt war.

EA räumte zwar ein, dass DICE-Spiele immer wieder Probleme mit Bugs hatten und es auch vor und zum Release von Battlefield 2042 wieder hatte. Die Anzahl der Bugs in Battlefield 2042 sei aber „im Rahmen der Erwartungen“.

Man ging davon aus, dass DICE das Spiel im Live-Service anpassen kann, indem sie mit den Spielern und der Community kommunizieren. Miele räumte jedoch ein, dass sich die Erwartungen der Spieler an Live-Service-Spiele geändert haben. Es sei nicht die richtige Entscheidung gewesen, im Vergleich zu früheren Spielen an den niedrigen Standards von DICE festzuhalten.

Fundamentale Probleme des Spiels wurden nur kurz erwähnt

Ein weiterer Grund für das Scheitern von Battlefield 2042 sei die Pandemie. Dazu soll Miele gesagt haben:

Wenn man all diese neuen Innovationen und den Ehrgeiz für das neue Projekt zusammenzählt und dann noch eine weltweite Pandemie in der Mitte des Projekts hinzufügt, bei der die Spielteams von zu Hause aus arbeiten mussten, dann hatten wir mehr neue Variablen in der Entwicklung als je zuvor. Laura Miele laut Bericht von Tom Henderson

Kaum erwähnt wurden allerdings die Probleme, die die Community hauptsächlich an Battlefield 2042 stören. Die zu großen und langweiligen Maps, die Spezialisten, das Scoreboard oder Sprach-Chat sollen nur kurz erwähnt worden sein. Im Rahmen dessen wurde auf die versprochenen Verbesserungen hingewiesen.

Ob diese Verbesserungen ausreichen werden, wird sich zeigen. Die Season 1 vom Shooter, der im November erschienen ist, soll aber erst im Sommer starten. Ob das Spiel bis dahin noch ausreichend Spieler haben wird, ist aktuell die große Frage. In manchen Regionen der Welt sorgt die geringe Spielerzahl nämlich für kuriose Probleme:

