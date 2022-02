Nach einem starken Start verliert Halo Infinite immer mehr Spieler auf Steam und Xbox – Wieso?

Halo Infinite hatte nach großen Erwartungen einen fantastischen Start. Doch immer weniger Spieler zocken noch den Vorzeige-Shooter von Microsoft. MeinMMO sagt euch die Gründe.

Als Halo Infinite am 15. November 2021 seinen heiß erwarteten Multiplayer überraschenderweise früher startete als angekündigt, war der Hype groß. Shooter-Fans stürzten sich auf Halo Infinite, die Stimmung bei Spielern und Kritikern war fantastisch. Auch in der MeinMMO-Redaktion kam das Spiel sehr gut an.

Zum Start spielten über 200.000 Steam-Spieler gleichzeitig Halo Infinite, damit war es in den Top-10 der beliebtesten Games auf Steam. Am 25. Januar teilte der offizielle Twitter-Account von Halo mit, dass Halo Infinite über 20 Millionen Spieler hat. Damit sei es der größte Launch in der Halo-Geschichte (via Twitter).

Doch schon knapp 3 Monate nach dem Start vom Multiplayer verliert das Spiel immer weiter an Spielern. Und obwohl das Spiel weiterhin größtenteils positive Reviews auf Steam hat, haben in den letzten 30 Tagen nur 65 % der Spieler Halo Infinite positiv bewertet.

Was ist passiert?

Interesse an Halo Infinite sinkt auf Steam, Xbox und Twitch

Dass die Stimmung bei Halo Infinite langsam kippt, ist nicht nur in den Steam-Reviews zu erkennen. Auch das Interesse der Spieler an Halo Infinite im Allgemeinen sinkt ab.

Wie beliebt ist das Spiel aktuell? Das abfallende Interesse an Halo Infinite ist Anfang Februar 2022 deutlich an den Zahlen abzulesen:

Auf Steam pendelt sich die Spielerschaft für Halo Infinite täglich bei etwa 10.000 bis 20.000 Spielern ein – ein Bruchteil von den Zahlen zum Start (via Steamcharts)

Auch auf der Xbox ist der Shooter nicht mehr in der Top 5 der meistgespielten Spiele. Aktuell ist es auf Platz 6 – direkt hinter Roblox. Das ist bemerkenswert, weil die Halo-Games seit 20 Jahren die Prestige-Spiele für die Xbox sind.

Auf Twitch aber hat es Halo Infinite am schwersten: Das Spiel schafft es häufig nicht einmal in die Top-50 der beliebtesten Spiele auf der Streaming-Plattform (via Forbes)

Dieser Trend scheint eine Konsequenz zu sein aus einer langanhaltenden, negativen Stimmung in den Fan-Communitys des Shooters. Die Laune war sogar so negativ, dass auf reddit zu drastischen Mitteln gegriffen wurde.

Halo Infinite: Nach Morddrohungen war eines der größten Foren tagelang dicht

Doch warum ist das Spiel, trotz anfänglicher Begeisterung, so viel und so stark in der Kritik?

Technische Probleme und wenige Inhalte sind die größten Probleme

Was steckt hinter dem Absturz? Auch wenn Halo Infinite deutlich weniger öffentlich mit Problemen zu kämpfen hat als Battlefield 2042 oder Call of Duty, nerven einige Dinge die Spieler seit Launch. Ein paar Punkte davon wiegen besonders schwer:

Wenige Inhalte: Das Spiel hat für Halo-Verhältnisse sehr wenige Maps und Spielmodi – der Map-Editor “Forge” soll im Mai erscheinen und Abhilfe schaffen. Dazu hat das Spiel weiterhin nicht den für viele Spieler essenziellen Koop-Modus.

Das Spiel hat für Halo-Verhältnisse sehr wenige Maps und Spielmodi – der Map-Editor “Forge” soll im Mai erscheinen und Abhilfe schaffen. Dazu hat das Spiel weiterhin nicht den für viele Spieler essenziellen Koop-Modus. Performance-Probleme auf PC : Mit beliebten Grafikkarten wie der AMD RX 580 schafft das Spiel nur etwa 30 – 40 FPS. Selbst auf absoluten High-End-Rechnern sind konstant hohe FPS für Top-Monitore kaum zu knacken.

: Mit beliebten Grafikkarten wie der AMD RX 580 schafft das Spiel nur etwa 30 – 40 FPS. Selbst auf absoluten High-End-Rechnern sind konstant hohe FPS für Top-Monitore kaum zu knacken. Lästige Bugs: Einer der beliebtesten Spielmodi, Big Team Battle (BTB) war monatelang kaum spielbar. Schuld war kaputtes Matchmaking. Erst am 4. Februar wurde das Problem nach mehreren Versuchen gelöst (via Twitter)

Einer der beliebtesten Spielmodi, Big Team Battle (BTB) war monatelang kaum spielbar. Schuld war kaputtes Matchmaking. Erst am 4. Februar wurde das Problem nach mehreren Versuchen gelöst (via Twitter) Netzwerk-Probleme: Spieler berichten immer wieder von Matches mit hohem Ping und Latenz-Problemen. Gerade die so wichtigen Nahkampf-Angriffe verpuffen so häufig konsequenzlos, was zu frustrierenden Toden führt.

Spieler berichten immer wieder von Matches mit hohem Ping und Latenz-Problemen. Gerade die so wichtigen Nahkampf-Angriffe verpuffen so häufig konsequenzlos, was zu frustrierenden Toden führt. Schlechte Belohnungen: Eines der meistdiskutierten Themen unter Fans sind die schlechten Belohnungen. Das Challenge-System vom Battle Pass nervt, die Skins im Shop sind zu teuer. Viele Versuche wurden unternommen, das Problem zu verbessern – zufrieden sind die Fans aber immer noch nicht.

Eines der meistdiskutierten Themen unter Fans sind die schlechten Belohnungen. Das Challenge-System vom Battle Pass nervt, die Skins im Shop sind zu teuer. Viele Versuche wurden unternommen, das Problem zu verbessern – zufrieden sind die Fans aber immer noch nicht. Cheating-Probleme: Das Spiel leidet unter Cheatern – selbst in der Profi-Szene. Insbesondere das Crossplay, das man nicht abstellen kann, frustriert die Spieler.

Das Spiel leidet unter Cheatern – selbst in der Profi-Szene. Insbesondere das Crossplay, das man nicht abstellen kann, frustriert die Spieler. Schwerer Einstieg: Halo als Arena-Shooter spielt sich dank hoher TTK und ungewöhnlicher Schild-Mechanik deutlich anders, als die meisten beliebten Shooter. Das macht den Einstieg für Neueinsteiger schwer.

Halo als Arena-Shooter spielt sich dank hoher TTK und ungewöhnlicher Schild-Mechanik deutlich anders, als die meisten beliebten Shooter. Das macht den Einstieg für Neueinsteiger schwer. Controller dominiert: Dank sehr starkem Aim-Assist und der Schild-Mechanik dominieren Controller-Spieler in Halo Infinite. Wie gigantisch der Unterschied ist, hat bereits ein Fan statistisch gezeigt.

Gerade die technischen Probleme und wenigen Inhalte sind dabei die größten Themen in den Fan-Foren.

User tunaburn auf reddit sagt etwa: “Der Multiplayer hat Spaß gemacht, aber er fühlt sich sehr limitiert an, als ob etwas fehlt. Ich war gelangweilt, nachdem ich den Battle Pass beendet habe. Big Team Battle war so lang kaputt, dass ich vergessen hab, dass es existiert.”

Major_Warren_Dingus fasst es so zusammen: “Infinite ist in einer Beta gestartet und hatte Glück, neben Battlefield 2042 gestartet zu sein, was in der Alpha releast wurde.” (via reddit)

Halo Infinite war auch dank Free-to-Play und Game Pass erfolgreich

Warum war der Start so erfolgreich? Ein wichtiger Grund für die große Beliebtheit von Halo Infinite zum Start waren die positiven Reviews und der große Hype im Vorfeld. Dazu enttäuschte die große Shooter-Konkurrenz in Form von Battlefield 2042 und Call of Duty: Vanguard sehr.

Aber auch die kleinen Einstiegs-Hürden spielten eine große Rolle:

Halo Infinite ist das erste Spiel in der beliebten Shooter-Reihe, das gleichzeitig auf mehreren Plattformen startete. Es unterstützt 2 Generationen von Xbox-Konsolen (Xbox One und Series X|S), ist dazu auch auf dem PC verfügbar.

Dazu ist der Multiplayer komplett Free-to-Play und auch über Steam zu spielen, die Kampagne dank Xbox Game Pass so zugänglich wie noch nie.

Diese Zugänglichkeit zusammen mit der positiven Stimmung machten Halo Infinite zum erfolgreichsten Ableger der legendären Shooter-Reihe. Aber nur kurzfristig.

Dass Halo Infinite die vielen neuen Spieler nicht langfristig bei der Stange halten konnte, liegt auch an Fehlern mit dem Belohnungssystem. Entwickler 343 Industries kennt die Probleme von Halo Infinite und will sie beheben. Wie viele Leute das Spiel noch zocken, wenn die Lösungen da sind, ist aktuell die große Frage.

Wie findet ihr Halo Infinite? Macht euch das Spiel (immer noch) Spaß? Oder hat es euch enttäuscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Trotz zahlreicher Waffen fehlen in Halo Infinite einige ikonische Knarren aus den alten Spielen. Welche davon unbedingt noch kommen sollten, sagen wir euch hier:

