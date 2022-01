Battlefield 2042 läuft offenbar so mies, dass selbst Cheat-Anbieter aufgeben

Dem Spiel geht es wohl also gleich auf 2 Arten so schlecht, dass sogar die Cheater das Spiel aufgegeben haben.

Diese Entwicklung hat jetzt eine kuriose Wendung bekommen. Battlefield 2042 läuft offenbar in gleich zweifacher Hinsicht so mies, dass sogar die Cheater-Anbieter keinen Bock mehr auf das Spiel haben.

Die negative Stimmung um Battlefield 2042 scheint kein Ende nehmen zu wollen. Es gibt Probleme aus allen Richtungen: In den Schlagzeilen waren neulich etwa die drohende Schließung des Subreddits wegen toxischem Verhalten, stark sinkende Spielerzahlen und außerordentliche Rückzahlungen von Steam an unzufriedene Spieler .

Die schlechte Situation von Battlefield 2042 nimmt kuriose Ausmaße an. Das Spiel hat so große Probleme in Sachen Performance und Spieler-Begeisterung, dass es offenbar ein anderes Problem löst: die Cheater. MeinMMO sagt euch mehr.

