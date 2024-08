„Eines der ambitioniertesten Projekte unserer Geschichte“ – Chef von EA spricht in großen Tönen über das nächste Battlefield

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

Was sagt Wilson sonst noch zu Battlefield? Wilson wirkt sehr zufrieden mit der Arbeit des Entwicklerteams in Bezug auf Battlefield 2024. Zum Ende von Season 7, der letzten Season des Shooters , lobt er die Fähigkeit des Teams, der Community zuzuhören:

Was sagt Wilson zum nächsten Battlefield? Andrew Wilson erklärt, dass das kommende Battlefield bei EA eine hohe Priorität hat. Außerdem sei es eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte von EA.

In dem Rahmen hat auch EAs CEO Andrew Wilson einige Worte gefunden. Nachdem er zunächst über die Erfolge von EA Sports und den verschiedenen Sport-Spielen in EAs Porfolio spricht, fallen auch noch ein paar Aussagen zur Zukunft von Battlefield.

EA hat am 30. Juli 2024 einige Einblicke in den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2025 und die finanziellen Resultate des ersten Geschäftsjahres gegeben. Dabei betonte das Unternehmen, dass vor allem die Live-Service-Dienste die Erwartungen sogar übertroffen haben.

