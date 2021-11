Battlefield 2042 wird aktuell auf Steam zerrissen, nur 24 % positive Reviews

Battlefield 2042 ist offiziell erschienen und es gibt schon erste Reviews, darunter einige auf Steam. Doch dort häufen sich negative Kritiken. Was genau die Spieler stört und wo das neue Battlefield gut ankommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wie ist die Situation auf Steam? Heute, am 19. November 2021, ist Battlefield 2042 offiziell erscheinen. Es konnte aber schon im Vorfeld im Early Access gezockt werden. Doch zum Start häufen sich gerade negative Bewertungen auf der Plattform Steam.

Dort sind (Stand 19.11.2021, 13:00 Uhr) über 5.500 Reviews eingegangen. Doch davon sind über drei Viertel negativ! Lediglich 24 Prozent der Bewertungen sind positiv ausgefallen.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Spieler kritisieren Battlefield 2042, doch es gibt auch gute Stimmen

In den kommenden Absätzen fassen wir für euch die prominentesten Meinungen zusammen. Neben der ausufernden Kritik sollen aber auch positive Stimmen gehört werden.

Das wird an BF 2042 kritisiert

Derzeit hagelt es massiv Kritik am Spiel. Vor allem das Folgende wird immer wieder bemängelt:

Massive Performance-Probleme, wie Rubberbanding

Bugs und Glitches

Zu viele Spieler auf einmal

zu große Maps

Unnötige Änderungen, wie das Abschaffen der Klassen

Unnötige Features, die niemand brauche, wie die Wetter-Effekte

Insgesamt wird auch oft bemängelt, dass es sich wie eine Demo oder eine Beta oder gar Alpha anfühle, nicht wie ein fertiges AAA-Spiel mit hohem Budget.

Das sagen die unzufriedenen Spieler: Ein paar prominente Negativ-Meinungen findet ihr hier:

Dieses Spiel soll sich verkaufen, nicht gespielt werden. Sie haben all ihre Bemühungen in Dinge wie sinnlose Wettereffekte und völlig unnötige Größenordnungen investiert, damit sie diese als Verkaufsargumente nutzen können, anstatt in das Gameplay zu investieren. Und wegen dieses lächerlichen Umfangs haben sie beschlossen, so viele Fahrzeuge wie möglich einzubauen, ohne an das Balancing zu denken, um wieder einmal das Spektakel als Verkaufsargument zu nutzen. Sie haben die Klassen, ein Grundfeature von Battlefield, gegen Spezialisten ausgetauscht, weil diese leichter zu monetarisieren sind. Sie haben so viele großartige Details und Gameplay-Ergänzungen aus den alten Battlefields entfernt, um sich darauf zu konzentrieren, das Spiel besser zu verkaufen, anstatt es spielbar zu machen. Durch die Abschaffung von VoIP, Punktetafeln, Clans und allen Chats wurde auch praktisch jeglicher Gemeinschaftssinn abgeschafft. User MrNoBody auf Steam

Gerade die Maps werden häufig als zu groß kritisiert, mit zu vielen offenen Flächen. Waffenbalancing und technische Probleme scheinen vielen sauer aufzustoßen. Wie auch in der Bewertung von Crisz:

Leider kann ich das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlen. Die Maps fühlen sich viel zu groß an, als Infanterist läuft man sich nen Ast ab, manche Waffen sind (mal wieder) overpowered und von den Bugs, wie z.B. den 0s Revive Timer, in dem man nicht belebt werden kann und nicht respawnen kann, mal ganz abgesehen! Leider gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt auch nur den 128 Spieler Modus, was in meinen Augen zu viele Spieler sind um ein vernünftiges Match spielen zu können, ohne von 30 Snipern im Gegenteam umgeschossen zu werden, solange man nicht in einem Fahrzeug sitzt … User Crisz auf Steam

Die groß beworbenen 128 Spieler kommen also nicht bei allen Fans gut an. Manche würden sich geringere Spielerzahle n wünschen, wie das in früheren Ablegern der Reihe der Fall war.



Es gibt auch positive Reviews

Das sagen die zufriedenen Spieler: Die positiven Reviews und auch so manche an sich negative Review lobt hingegen bestimmte Elemente des Spiels.

So finden die Spielmodi Hazard Zone und vor allem das schon im Vorfeld sehr beliebte Portal regen Zuspruch.

Ein wenig buggy wie die meisten Spiele in diesen Tagen, aber Portal macht Spaß und ich genieße das Gunplay. Ich schätze wirklich, dass sie so eine Vielfalt von Erfahrungen, wie Portal, Hazard, und die normalen 2042-Modi im Spiel haben. Die Menge der Waffen-Optionen im Hauptspiel ist klein, aber ich nehme an, dass sie das schnell ändern. User Pikanuo1 auf Steam

Einige Spieler können über die technischen Unzulänglichkeiten hinweg sehen und stören sich auch nicht an dem Chaos, das durch die hohen Spielerzahlen entsteht.

Manche genießen genau dieses Chaos:

[…] Es ist pures Chaos and I love it (die meiste Zeit über)! Sowohl Close Quarters, als auch Long Range Firefights sind auf allen Maps möglich, das Movement ist modern und fühlt sich gut an (Noch kein einziges Mal jemanden Bunny hoppen gesehen, wie es bei BF4 Standard war), Fahrzeuge und Waffen hören sich gut und eindrucksvoll an, Grafik ist gut, wenn Maps auch an einigen Stellen etwas zu sauber wirken. Specialists haben eine gute Balance und werden durchweg alle genutzt. Teamplay mit Randoms funktioniert in der Regel, ich ziehe aber Breakthrough Conquest vor, ganz einfach, weil es da noch besser funktioniert, dass man Ammo bekommt, gehealt oder revived wird – und weil ich einfach direkt Action möchte. […] User Life auf Steam

Es gibt also auch genug gute Stimmen für Battlefield 2042 und viele Kritikpunkte, wie Bugs und Performance-Probleme lassen sich durch stetige Patches im Laufe der Zeit sicherlich beheben.

Battlefield 2042 könnte, wie schon diverse Vorgänger aus der Serie, nach einem schwachen Start schließlich ein solides und gutes Spiel werden.

